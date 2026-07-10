Cựu Phó tổng giám đốc PNJ lên tiếng gây chú ý

Bài đăng của Nguyễn Tuấn Quỳnh - cựu Phó Tổng Giám đốc PNJ trên Facebook cá nhân có nhắc tới bức thư phía PNJ gửi cổ đông.

Những ngày qua, PNJ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội và các diễn đàn tài chính sau khi cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Không chỉ diễn biến của vụ việc, những động thái từ phía doanh nghiệp, hay các cựu lãnh đạo của thương hiệu này cũng nhận về nhiều sự quan tâm không kém.

Chia sẻ của cựu Phó tổng giám đốc PNJ khi liên tục nhận được các tin nhắn

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - cựu Phó Tổng Giám đốc và Thành viên Hội đồng Quản trị PNJ đã đăng tải bài viết dài, chia sẻ góc nhìn về bức thư gửi cổ đông của đơn vị này.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh. Ảnh: FBNV.

Trong bài đăng, ông Quỳnh cho biết nhiều ngày qua liên tục nhận được tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp cũ hỏi về những ồn ào liên quan đến PNJ. Tuy nhiên, ông lựa chọn giữ im lặng vì cho rằng bản thân chưa có đầy đủ thông tin để đưa ra nhận định.

Đến khi trở về Việt Nam và đọc bức thư gửi cổ đông do bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) gửi cổ đông, nhà đầu tư và các chuyên viên phân tích,... ông mới có thêm những chia sẻ về quan điểm cá nhân.

“Đọc bức thư gửi cổ đông vừa qua, tôi ghi nhận và đánh giá cao ba điểm then chốt:

Thứ nhất, PNJ đã chủ động lên tiếng sớm thay vì im lặng. Với một công ty niêm yết, đây là trách nhiệm và cũng là thái độ minh bạch đúng đắn.

Thứ hai, doanh nghiệp khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn ổn định và tiếp tục cam kết thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Đây là thông điệp quan trọng cần được kiểm chứng bằng kết quả kinh doanh cụ thể trong thời gian tới.

Thứ ba và tôi đánh giá cao nhất: Ban Lãnh đạo đã thẳng thắn thừa nhận những lo ngại của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và gửi lời xin lỗi chân thành vì những tác động tiêu cực đã xảy ra. Trong quản trị khủng hoảng, sự cầu thị chính là nền tảng để khôi phục niềm tin.

Tất nhiên, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Nếu có cá nhân vi phạm, người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều này cần được làm rõ bằng chứng cứ và kết luận chính thức.

Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa trách nhiệm của một cá nhân với giá trị cốt lõi và uy tín mà hàng chục nghìn con người - qua gần bốn thập kỷ đã cùng xây dựng. Uy tín của PNJ không được tạo nên bởi một người, mà bởi văn hóa doanh nghiệp, bởi sự tận tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân viên, đối tác và khách hàng.

Tôi mong sự việc sớm được làm sáng tỏ. Và tôi tin PNJ sẽ tiếp tục giữ vững điều mà tôi từng học được ở đây: Integrity không phải là không bao giờ gặp khủng hoảng, mà là khi khủng hoảng xảy ra, doanh nghiệp vẫn dũng cảm đối diện bằng sự minh bạch, trách nhiệm và tinh thần cầu thị”, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (SN 1972, ở TP.HCM) là một doanh nhân nổi tiếng, từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp lớn như Saigon Petro, SFC, PNJ, Quỹ đầu tư IDG, Tạp chí Forbes…

Ở PNJ (Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận) ông giữ các vị trí là Phó Tổng Giám đốc PNJ (tháng 4/2007 - tháng 8/2012) và Thành viên Hội đồng Quản trị PNJ (tháng 4/2012 - tháng 4/2017).

Năm 2016, ông thành lập Saigon Books - công ty xuất bản tư nhân. Hiện nay, ông đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa Phương Nam.

Đồng thời, ông còn là giảng viên, diễn giả, và là tác giả sách.

Bức thư gửi cổ đông của chủ tịch PNJ

Đính kèm với đó, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đăng tải hình ảnh bức thư gửi cổ đông của PNJ.

Bức thư gửi cổ đông của PNJ. Ảnh: FBNV.

Trong thư, Chủ tịch PNJ cho biết doanh nghiệp đã kích hoạt quy trình xử lý khủng hoảng ngay sau khi ghi nhận thông tin về vụ việc, đồng thời phát hành thông cáo chính thức, khẳng định tôn trọng quá trình điều tra và tuân thủ quy định pháp luật.

Bà cũng nhấn mạnh PNJ đã xây dựng nền tảng tài chính an toàn, có nguồn lực dự phòng và tin tưởng đủ khả năng ứng phó với tình huống hiện tại.

Đối với ngành hàng kim cương, lãnh đạo PNJ cho biết chiến lược nhiều năm qua là hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương kích thước lớn mang tính tích lũy, tập trung phát triển các dòng trang sức phong cách lifestyle. Nguồn kim cương doanh nghiệp đang kinh doanh đến từ nhập khẩu chính ngạch và kim cương được mua lại theo cam kết với khách hàng.

Đáng chú ý, bà Cao Thị Ngọc Dung thay mặt ban lãnh đạo gửi lời xin lỗi vì vụ việc liên quan đến một cá nhân đã gây ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan. Đồng thời, PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục theo đuổi các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Về PNJ, những ngày qua doanh nghiệp trở thành tâm điểm chú ý sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Sau vụ việc, PNJ và P-Lab đăng tải bài viết trên fanpage cho biết đây là vụ việc liên quan đến trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung gửi tâm thư tới cổ đông, nhà đầu tư và các chuyên viên phân tích.

Cùng với đó, sau nhiều phiên cổ phiếu PNJ biến động mạnh, ngày 8/7, Hội đồng Quản trị doanh nghiệp tiếp tục thông qua chủ trương lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.

Theo thông báo, đây là một trong những giải pháp được HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay và doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trước khi triển khai phương án này.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.