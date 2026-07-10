Bức thư tay của con gái hé lộ 1 "chú" Thơm rất khác: Ông bố 8x mê con, sẵn sàng mặc váy múa ba lê để chiều hai công chúa nhỏ

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, anh còn được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh một ông bố trẻ hết mực yêu thương hai cô con gái nhỏ đáng yêu là Cỏ và Mây.

Ngay từ tập đầu tiên của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", anh tài Quách Văn Thơm nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được khán giả nhắc đến nhiều nhất.

Không cần những màn tung hứng quá cầu kỳ, nam ca sĩ của nhóm nhạc Da Lab vẫn chiếm trọn spotlight nhờ visual rạng rỡ cùng nụ cười ngọt ngào "đốn tim" người hâm mộ. Khắp mạng xã hội, hình ảnh của anh tài Thơm liên tục được chia sẻ với những lời khen dành cho ngoại hình trẻ trung, phong thái điềm đạm và năng lượng tích cực.

Được biết, anh tài Quách Văn Thơm tên thật là Võ Việt Phương, là thành viên của Da LAB. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, anh còn được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh một ông bố trẻ hết mực yêu thương hai cô con gái nhỏ đáng yêu là Cỏ và Mây.

Không ít cư dân mạng hài hước cho rằng chỉ đến khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", anh tài Thơm mới "học được bí kíp sử dụng nhan sắc". Thế nhưng thực tế, trong mắt hai cô công chúa nhỏ, ba Thơm từ lâu đã là người đẹp trai nhất.

Cuộc trò chuyện "mát lòng mát dạ" của anh tài Thơm và con gái nhỏ.

Một khoảnh khắc từng được chia sẻ khiến nhiều người bật cười thích thú là khi anh hỏi con gái: "Ba có đẹp trai không?" . Không cần suy nghĩ lâu, cô bé đáp ngay: "Đẹp trai quá đẹp trai, đẹp trai không nhận ra ba luôn" . Câu trả lời hồn nhiên nhưng đầy tình cảm ấy đủ khiến ông bố 8X "mát hết cả lòng", đồng thời cũng khiến cộng đồng mạng tan chảy vì sự đáng yêu của hai ba con.

Không chỉ nhận được những lời "có cánh" từ con gái, ba Thơm còn là nguồn cảm hứng cho vô số kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ. Trong một bức thư viết tay, cô bé Cỏ từng tiết lộ một "kỷ lục" đặc biệt của bố: "Hồi tháng 10, ba Thơm đã lập kỷ lục cho em và Mây cười to nhất. Ba thử mặc váy của Mây và múa như một nghệ sĩ múa ba lê thực thụ, dù ba Thơm không dẻo lắm". Chỉ một câu chuyện nhỏ cũng đủ để người đọc hình dung về một ông bố sẵn sàng làm mọi điều, thậm chí "hy sinh hình tượng", chỉ để đổi lấy tiếng cười của hai con.

Những câu chuyện đời thường ấy tiếp tục được nối dài bằng những chi tiết vô cùng ấm áp. Theo lời cô bé Cỏ, ở nhà ba Thơm còn được em Mây gọi bằng biệt danh "Superman" vì luôn đảm nhận mọi việc nặng nhọc trong gia đình, từ sửa chữa, dọn dẹp đến việc bế em Mây đi khắp nơi. Có lẽ với hai cô bé, siêu anh hùng không cần áo choàng hay siêu năng lực, mà đơn giản chỉ là người bố luôn có mặt mỗi khi các con cần.

Mới đây, cư dân mạng lại một lần nữa "lụi tim" trước câu chuyện về hình xăm mô phỏng chiếc đồng hồ đặc biệt trên cánh tay của anh tài Thơm. Đó là hình ảnh ghi lại chính xác thời khắc, ngày tháng năm sinh của cô con gái đầu lòng.

Với nhiều người, hình xăm đơn thuần là dấu ấn cá nhân, nhưng với ba Thơm, đó là cách lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong hành trình trở thành một người cha. Mỗi lần nhìn vào hình xăm ấy cũng giống như được nhắc nhớ về giây phút cuộc đời anh bước sang một chương hoàn toàn mới.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Quách Văn Thơm, không khó để bắt gặp những khoảnh khắc đời thường vô cùng gần gũi bên hai con gái. Từ những màn chơi đùa, những câu đối đáp "khó đỡ", đến những phút giây chăm sóc con hay cùng nhau khám phá những điều nhỏ bé trong cuộc sống, tất cả đều khiến người xem vừa bật cười vừa cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa ba Thơm và hai cô công chúa.

Có lẽ chính vì vậy, bên cạnh hình ảnh một nghệ sĩ tài năng trên sân khấu, Quách Văn Thơm còn ghi điểm với công chúng ở vai trò giản dị nhưng ý nghĩa nhất: một người bố luôn dành trọn sự yêu thương cho gia đình.

Ba Thơm có "chiêu" chăm con vừa khéo vừa hài, khiến dân tình tan chảy.

Anh tự hào là "người đàn ông giàu có nhất hành tinh" khi nói về gia đình nhỏ của anh. Điều khiến anh cảm thấy "giàu có" không phải là vật chất, mà chính là tình yêu và tiếng cười của vợ cùng hai cô công chúa nhỏ Cỏ và Mây.

Có lẽ vì thế, dù trên sân khấu là một nghệ sĩ điềm đạm, cuốn hút, khi trở về nhà, Quách Văn Thơm lại sẵn sàng trở thành một ông bố lầy lội, một "Superman" hay một "vũ công ba lê bất đắc dĩ" chỉ để mang đến những ký ức tuổi thơ thật đẹp cho các con.