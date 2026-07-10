TikToker 9 năm chạy thận, tự làm ảnh thờ cho mình vừa qua đời, MXH tràn ngập lời chia buồn

TikToker này có hơn 140N follower trên mạng xã hội, vài tháng trở lại đây, các bài đăng chia sẻ về hành trình chống chọi bệnh tật thu hút lượt xem lớn.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ thông tin TikToker Trần Võ Bá Lâm (SN 1997, quê Gia Lai) - người được nhiều người biết đến qua những video ghi lại hành trình chống chọi với căn bệnh suy thận đã qua đời sau nhiều năm điều trị.

Thông tin khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bá Lâm có kênh TikTok với hơn 140N follower, chuyên chia sẻ nội dung về hành trình chữa bệnh.

Các clip chia sẻ về hành trình chữa bệnh trên kênh của chàng trai này thu về hàng triệu view.

Trên Fanpage Đội SOS 115 - Tỉnh Bình Định cũng chia sẻ lại câu chuyện về chuyến cấp cứu cuối cùng của nam TikToker khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo chia sẻ của Đội thì vào ngày 4/7, sau khi hoàn thành buổi chạy thận và trở về nhà, Bá Lâm xuất hiện triệu chứng đau đầu. Gia đình đã cho anh uống thuốc theo hướng xử lý ban đầu. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, tình trạng chuyển biến nhanh khi anh liên tục nôn ói, dần mất nhận thức và rơi vào tình trạng khó thở.

Ngay khi nhận được tin báo, đội cấp cứu nhanh chóng điều xe cứu thương đến hiện trường, đưa Bá Lâm đến bệnh viện.

Tại đây, lực lượng cứu hộ tiếp tục hỗ trợ đưa bệnh nhân từ Khoa Thận sang Khoa Chẩn đoán hình ảnh để chụp CT, sau đó trở lại Khoa Thận để bác sĩ hội chẩn.

Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán cho thấy Bá Lâm bị xuất huyết não diện rộng, tổn thương quá nặng và không còn khả năng cứu chữa. Gia đình được bác sĩ tư vấn đưa anh về nhà. Bá Lâm đã trút hơi thở cuối cùng, kết thúc hành trình 9 năm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Trên kênh TikTok của Bá Lâm, người nhà cũng đăng tải thông báo tin buồn. Trong bài viết, gia đình cho biết Bá Lâm đã ra đi sau hành trình dài chống chọi với bệnh tật. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu thương, động viên và đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua.

“ Hôm nay chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo: Lâm - người đã từng chia sẻ hành trình chống chọi với bệnh tật, lan tỏa nghị lực và niềm tin sống cho bao người đã ra đi.

Trong suốt thời gian qua, Lâm đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự động viên, chia sẻ và cả sự giúp đỡ chân thành từ mọi người. Dù phải đối mặt với bệnh tật, nhưng nhờ tình cảm đó mà Lâm đã có thêm sức mạnh để mỉm cười, để sống và để truyền đi những điều tích cực.

Thay mặt Lâm, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả những ai đã đồng hành, yêu thương và chưa từng bỏ rơi Lâm trong cuộc hành trình nhiều cơn đau nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa này.

Lâm ra đi… nhưng niềm tin, nụ cười và những lời nhắn đậm màu lạc quan mà Lâm để lại sẽ còn ở lại mãi.

Xin mọi người hãy nhớ đến Lâm không phải bằng nỗi buồn, mà bằng sức mạnh, sự kiên cường và một chút nụ cười”, chia sẻ trên kênh TikTok Trần Võ Bá Lâm.

Bá Lâm được biết đến nhiều sau khi chia sẻ về hành trình chữa suy thận lên MXH. Ảnh: TikTok NV.

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng, những người theo dõi hành trình chiến đấu với bệnh suy thận của Bá Lâm gửi lời chia buồn : “Hết đau đơn rồi chàng trai, yên nghỉ nhé”, “Ôi buồn quá, chia buồn với gia đình”, “Theo dõi anh này từ lâu, cảm giác bạn này thật thà, bạn cũng được quý mến bởi nguồn năng lượng tích cực, còn thường xuyên chia sẻ lời khuyên các bạn giữ lối sống lành mạnh, “Thanh thản em nhé, chị cũng xem live của em, ủng hộ em có tiền chữa trị mà thật không may hành trình này đã khép lại”,...

Từ khoảng năm 2023, Trần Võ Bá Lâm bắt đầu thường xuyên đăng tải các video ghi lại hành trình điều trị bệnh, những buổi chạy thận định kỳ cũng như cuộc sống thường ngày. Thỉnh thoảng, cậu còn livestream bán hàng để có thêm chi phí chữa bệnh và trò chuyện với những người theo dõi mình.

Hiện tại, kênh TikTok của Bá Lâm đạt hơn 140N follower, trung bình các clip đạt từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu view.

Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, Bá Lâm mắc suy thận mạn giai đoạn cuối và bắt đầu chạy thận từ năm 2018. Mỗi tuần, cậu phải thực hiện chạy thận khoảng 3 lần để duy trì sự sống.

Điều khiến nhiều người yêu mến Bá Lâm không chỉ là nghị lực chống chọi với bệnh tật mà còn bởi nguồn năng lượng tích cực cậu luôn lan tỏa. Trên trang cá nhân, nam TikToker nhiều lần nhắn nhủ mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe, đi khám tổng quát định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và hạn chế thức khuya.

Trước đó, Bá Lâm cũng từng khiến cộng đồng mạng xúc động khi chia sẻ việc tự chuẩn bị ảnh thờ cho chính mình vì biết căn bệnh không còn nhiều hy vọng chữa khỏi.

Nam TikToker từng tự chuẩn bị ảnh thờ cho chính mình. Ảnh: TikTok NV.

Bài đăng cuối cùng trên kênh TikTok của Bá Lâm là bức ảnh chụp cùng chú chó cưng gắn bó suốt 3 năm, kèm dòng chia sẻ: "Em là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, thời gian sống chắc cũng không còn nhiều. Chú chó này là người bạn thân của em đã sống với em được 3 năm rồi. Mọi người cho em hỏi tuổi thọ của chó sống được bao lâu. Không biết là em chết trước hay nó chết trước." Bài đăng này có hơn 2,4 triệu view.

Bài đăng cuối cùng của Bá Lâm. Ảnh: TikTok NV.

Hiện bài đăng này cũng như thông tin Bá Lâm qua đời đang nhận được nhiều lượt chia sẻ và những lời chia buồn từ cộng đồng mạng.