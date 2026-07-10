Bí ẩn về 2 mỹ nhân An Giang từng có nhan sắc gây khuynh đảo, nay “mất dấu” trên mạng xã hội

Đều nổi lên nhờ nhan sắc nổi bật, 2 mỹ nhân này giờ đây lại khiến nhiều người tò mò bởi cuộc sống ngày càng im ắng.

Từng có thời điểm phủ sóng mạng xã hội nhờ nhan sắc nổi bật và những câu chuyện đời tư khiến ai cũng tò mò, nhiều mỹ nhân sau khi nổi tiếng lại bất ngờ chọn cuộc sống kín tiếng. Có người gần như "biến mất" khỏi mọi nền tảng mạng xã hội, để lại hàng loạt dấu hỏi về cuộc sống hiện tại. Có người vẫn xuất hiện nhưng không còn giữ được sức hút như thời đỉnh cao. Mặc dù vậy, hai mỹ nhân này vẫn là những cái tên khiến nhiều người nhớ đến mỗi khi nhắc về những nhan sắc từng gây bão MXH.

Angela Chu: Từ "Phạm Băng Băng Việt Nam", làm dâu hào môn rồi bất ngờ "bốc hơi" khỏi MXH

Angela Chu (tên thật Nguyễn Thị Thảo Châu, SN 1991) từng là một trong những hiện tượng mạng nổi bật giai đoạn 2013 - 2014. Sau khi công khai hành trình phẫu thuật thẩm mỹ, cô nhanh chóng gây chú ý với diện mạo sắc sảo và được cư dân mạng ưu ái gọi là "Phạm Băng Băng Việt Nam".

Không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc, Angela Chu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có chuyện tình như cổ tích. Năm 2019, cô kết hôn với một doanh nhân người Thái Lan hơn mình 15 tuổi. Cả hai quen nhau sau một lần tình cờ gặp ở sân bay, khi chồng cô chủ động làm quen rồi xin thông tin liên lạc. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Angela Chu trở thành nàng dâu hào môn, sống trong nhung lụa với nhiều món quà giá trị như nhà, xe hay cổ phần công ty do chồng trao tặng.

Angela Chu

Cô kết hôn với tỷ phú Thái Lan hơn 15 tuổi

Suốt nhiều năm sau kết hôn, Angela Chu thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc bên chồng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến khoảng giữa năm 2025, cư dân mạng bất ngờ phát hiện toàn bộ các tài khoản của cô đều không còn hoạt động, gần như không thể tìm kiếm được. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cô đang lựa chọn cuộc sống kín tiếng hay có lý do nào khác phía sau sự "biến mất" đầy bí ẩn ấy.

Hiện tại, Angela Chu vẫn là cái tên được nhiều người tìm kiếm nhưng cuộc sống của cô gần như là một ẩn số khi không còn bất kỳ cập nhật công khai nào.

Hiện tại các tài khoản của Angela Chu đều "biến mất" hoàn toàn trên MXH

Cẩm Đan: Từng được gọi là "cô gái có gương mặt đẹp nhất", nay vẫn xinh đẹp nhưng không còn ở tâm điểm

Sinh năm 2002, Cẩm Đan (tên đầy đủ Nguyễn Thị Cẩm Đan, quê An Giang) được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Khi đó chỉ mới 18 tuổi, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ nhan sắc trong trẻo, đường nét thanh tú cùng thần thái sang trọng. Cũng vì vậy mà người đẹp được nhiều cư dân mạng ưu ái gọi là "cô gái có gương mặt đẹp nhất".

Không lâu sau cuộc thi, Cẩm Đan tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng tin đồn hẹn hò doanh nhân có khoảng cách tuổi tác lên tới 27 năm. Tuy nhiên cả 2 đều không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Sau giai đoạn được truyền thông và mạng xã hội nhắc đến liên tục, Cẩm Đan dần có cuộc sống kín tiếng hơn. Người đẹp không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, cũng hiếm khi trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Cẩm Đan từng nhận nhiều chú ý với gương mặt đẹp

Năm 2023, Cẩm Đan quay trở lại với cuộc thi The Face Vietnam. Tuy nhiên, màn thể hiện của mỹ nhân An Giang cũng để lại nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Cẩm Đan không để lại nhiều dấu ấn hay có hoạt động nổi bật tại chương trình.

Từ đó đến nay, cuộc sống của Cẩm Đan có phần “bí ẩn” hơn khi cô không còn cập nhật quá nhiều trên MXH. Hiện tại, Cẩm Đan vẫn làm công việc người mẫu, thỉnh thoảng góp mặt trong các bộ ảnh thời trang. Trên trang cá nhân của mình, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, làm việc hoặc tận hưởng cuộc sống theo hướng nhẹ nhàng, tập trung vào bản thân.

Song các bài đăng gần nhất của Cẩm Đan cũng đang dừng từ khoảng tháng 5 năm nay và chưa có thêm cập nhật mới khiến nhiều người bày tỏ sự tò mò về cuộc sống của cô nàng.