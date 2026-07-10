Người nổi tiếng bị dựng chuyện trên Douyin: Từ Puka, Khánh Vân đến Lọ Lem, Hạt Dẻ đều thành nhân vật trong tin giả

Nhiều người bức xúc khi xem những đoạn clip này.

Mới đây, netizen Việt Nam được phen ngã ngửa khi phát hiện ra trên MXH Douyin và một số nền tảng mạng xã hội khác của Trung Quốc xuất hiện những đoạn clip với nội dung sai sự thật, liên quan đến người nổi tiếng ở Việt Nam.

Đầu tiên là câu chuyện tại lễ gia tiên của Puka và Gin Tuấn Kiệt vào năm 2023.

Tuy nhiên, thay vì chia sẻ đúng bối cảnh, một số tài khoản trên MXH Douyin lại tự gán cho đoạn video một kịch bản gây sốc khác: Hoa hậu Khánh Vân là chị gái ruột của Puka, còn Gin Tuấn Kiệt vẫn là chú rể, cả hai chị em đều muốn lấy Gin Tuấn Kiệt, cuối cùng chỉ có người em mới là người được chọn.

Khoảnh khắc trong hỷ sự của Puka - Gin Tuấn Kiệt

Nghe qua đã thấy drama chẳng khác gì phim truyền hình. Tất cả đều là tin giả.

Thực tế, trong buổi lễ hôm đó, Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện với tư cách phù dâu thân thiết của cô dâu. Cô mặc áo dài, cầm hoa cưới dành cho phù dâu nên khi đoạn video bị tách khỏi bối cảnh gốc, một số người đã suy diễn rằng đây là 2 chị em ruột cùng xuất hiện trong lễ cưới.

Kịch bản sai sự thật tương tự cũng từng xảy ra với Lọ Lem và Hạt Dẻ. Trong một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2023, hai con gái của MC Quyền Linh đã không kìm được nước mắt khi lắng nghe những câu chuyện về các hoàn cảnh khó khăn. MC Quyền Linh sau đó liên tục động viên, an ủi các con trong suốt chương trình.

Thế nhưng, khi đoạn clip được lan truyền sang Douyin vào năm 2025, toàn bộ bối cảnh đã bị "viết lại". Theo kịch bản do cư dân mạng tự dựng lên, cả hai chị em trong gia đình đều muốn lấy cùng 1 chàng trai, khiến người cha phải đứng ra khuyên nhủ.

Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng trở thành "nạn nhân" của tin giả trên MXH

Không ít cư dân mạng sau khi phát hiện sự việc đã bày tỏ sự bức xúc vì đây là hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, khiến những người hoàn toàn không liên quan cũng bị kéo vào câu chuyện.

Câu chuyện này thêm một lần cho thấy fake news trên các nền tảng mạng xã hội có thể lan nhanh đến mức nào. Chỉ cần một đoạn video bị cắt khỏi bối cảnh, vài dòng chú thích mang tính suy diễn hoặc một lời khẳng định không có nguồn kiểm chứng, thông tin sai lệch đã đủ sức tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người chỉ trong thời gian ngắn. Khi thuật toán ưu tiên những nội dung gây tò mò, gây tranh cãi, sự thật nhiều khi lại đi chậm hơn tin giả.

Không ít câu chuyện từ đời tư người nổi tiếng, các vụ việc xã hội cho đến thông tin sức khỏe, tài chính... bị cắt ghép, thêu dệt hoặc gắn những tiêu đề giật gân để câu tương tác. Mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng đều có thể vô tình tiếp tay cho tin giả lan rộng, gây tổn hại đến cá nhân liên quan và làm nhiễu loạn môi trường thông tin.

Trước một thông tin gây sốc, thay vì vội tin hoặc lan truyền, người dùng cần dành vài phút để kiểm tra nguồn gốc, đối chiếu với các kênh chính thống và đặt câu hỏi liệu nội dung đó có đang bị cắt khỏi bối cảnh hay không.

Chỉ cần 1 khoảng dừng ngắn trước khi bấm "share" chính là cách đơn giản nhất để ngăn một tin giả tiếp tục lan truyền.