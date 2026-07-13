“Cậu Be” Bellingham và mối tình mập mờ với chị đẹp hơn 6 tuổi: Bị đồn cặp với 50 người phải lên tiếng thanh minh

Hồ sơ tình ái của Ashlyn Castro - bạn gái Bellingham từng là chủ đề gây chấn động làng bóng đá.

Jude Bellingham (thường được netizen Việt Nam gọi là cậu Be) đang có một kỳ World Cup 2026 đáng nhớ khi tiếp tục là nhân tố quan trọng trong hành trình của đội tuyển Anh. Mỗi lần tiền vệ 23 tuổi bước ra sân, anh đều trở thành tâm điểm bởi phong độ, giá trị chuyển nhượng lẫn sức hút của một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất thế giới.

Jude Bellingham (Ảnh: IGNV)

Nhưng sau trận thắng Croatia ở vòng bảng và những chiến thắng tiếp theo của tuyển Anh, một khoảnh khắc khác cũng thu hút sự chú ý không kém. Trước hàng loạt ống kính, Bellingham tiến về phía khán đài, ôm hôn bạn gái Ashlyn Castro để ăn mừng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đánh dấu lần hiếm hoi tiền vệ nổi tiếng công khai thể hiện tình cảm với người yêu.

Vậy Ashlyn Castro là ai?

Ashlyn Castro sinh năm 1997, hơn Bellingham 6 tuổi, là influencer và người mẫu đến từ bang California (Mỹ). Cô sở hữu 763 nghìn người theo dõi trên Instagram và thường xuyên chia sẻ nội dung về thời trang, làm đẹp, du lịch và phong cách sống.

Ashlyn Castro (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh công việc sáng tạo nội dung, Ashlyn cũng hợp tác và quảng cáo với nhiều thương hiệu trong lĩnh vực mỹ phẩm và thời trang. Trên mạng xã hội, cô xây dựng hình ảnh hiện đại, nóng bỏng nhưng cũng khá tiết chế, không quá phô trương đời sống cá nhân.

Chính vì vậy, khi bắt đầu xuất hiện cùng Jude Bellingham, lượng người quan tâm đến Ashlyn tăng lên nhanh chóng.

Cuối năm 2024, người hâm mộ phát hiện Jude Bellingham và Ashlyn Castro bắt đầu theo dõi, tương tác với nhau trên Instagram.

Đến đầu năm 2025, mối quan hệ càng được chú ý khi Ashlyn xuất hiện trên khán đài trong một trận đấu của Real Madrid và ngồi cạnh bố mẹ của Bellingham. Chi tiết này khiến nhiều người tin rằng cô đã được gia đình tiền vệ người Anh đón nhận.

Dù không công khai xác nhận chuyện tình cảm, cặp đôi ngày càng xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Họ cùng tham dự Madrid Open, Ashlyn liên tục có mặt trên khán đài trong các trận đấu của Bellingham, còn tiền vệ tuyển Anh cũng không còn quá né tránh máy quay mỗi khi đi cùng bạn gái.

Đỉnh điểm là sau chiến thắng 4 - 2 trước Croatia tại World Cup 2026, Bellingham tiến lên khán đài và trao cho Ashlyn một nụ hôn ngay trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả và giới truyền thông. Bức ảnh nhanh chóng xuất hiện trên nhiều mặt báo quốc tế.

Jude Bellingham dành nụ hôn ngọt ngào cho Ashlyn Castro (Ảnh: Getty Images)

Việc hẹn hò với một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới cũng khiến Ashlyn Castro trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Ashlyn Castro từng bị đồn có quan hệ tình cảm với nhiều người nổi tiếng, trong đó có các cầu thủ NBA Terance Mann và LaMelo Ball, cũng như nam diễn viên Hollywood Michael B. Jordan, người được cho là đã hẹn hò với cô vào năm 2018. Ngoài ra, cô còn vướng tin đồn tình cảm với Lewis Hamilton, Jamie Foxx và King Combs. Trên mạng xã hội, thậm chí có nhiều người còn suy đoán rằng Ashlyn từng có quan hệ yêu đương với khoảng 50 người đàn ông.

Vào năm 2025, Ashlyn Castro đã chính thức lên tiếng trong một video TikTok. Cô phủ nhận những thông tin này và khẳng định trong suốt 8 năm qua, cô chỉ có 3 mối quan hệ tình cảm. Theo cô, phần lớn những câu chuyện lan truyền trên mạng đều là bịa đặt và không đúng sự thật.

Ashlyn Castro chia sẻ: “Tôi thực sự rất không thoải mái khi phải đứng trước máy quay để nói về cuộc sống riêng tư của mình. Thực ra tôi chưa từng nói chuyện trước máy quay nhiều lần, nên mong mọi người thông cảm. Vì từ trước đến nay tôi gần như chưa bao giờ chia sẻ nhiều về cuộc sống thật của mình trên Internet, nên mọi người đã tự tạo ra cả một quá khứ, một lịch sử hẹn hò rồi công kích đạo đức và nhân cách của tôi chỉ dựa trên những lời dối trá.

Ở bất kỳ khía cạnh nào bạn có thể nghĩ đến, người ta cũng tìm cách công kích tôi, quấy rối tôi, cư xử vô cùng thiếu tôn trọng, thậm chí còn tìm đến nhà của bà tôi. Mọi chuyện thực sự đã vượt quá sức chịu đựng”.

Nói về những tin đồn tình cảm, Ashlyn cho biết: "Hãy nói về lịch sử hẹn hò của tôi. Trong suốt 8 năm qua, tôi chỉ có 3 người bạn trai. Năm 2017, tôi bước vào mối quan hệ đầu tiên và người đó là một nhân vật của công chúng. Chính vì vậy, tôi phải đối mặt với việc mọi người bàn tán, bịa đặt đủ điều về mình”.

Cô cũng thừa nhận bản thân "run đến mức không thể bình tĩnh" khi nói về chuyện riêng tư, nhưng vẫn quyết định giải thích vì mọi thứ đã đi quá xa.

Ashlyn Castro có vẻ ngoài nóng bỏng (Ảnh: IGNV)

Sau vụ ồn ào, này Jude Bellingham và Ashlyn Castro vẫn khá kín tiếng. Không có những bài đăng ngọt ngào, cũng hiếm khi trả lời truyền thông về mối quan hệ. Thay vào đó, người hâm mộ chỉ thấy Ashlyn lặng lẽ ngồi trên khán đài, còn Bellingham sau mỗi chiến thắng lại bước đến ôm người yêu như một cách chia sẻ niềm vui.

Việc Ashlyn liên tục có mặt ở World Cup 2026 cũng được xem là cách cô âm thầm đồng hành cùng Bellingham trong giải đấu lớn nhất sự nghiệp quốc tế của anh tính đến thời điểm hiện tại.

Jude Bellingham và Ashlyn Castro thường được bắt gặp đi xem các trận đấu và đi ăn cùng nhau (Ảnh: Getty Images)

Nguồn: Goal, People