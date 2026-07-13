Đội phó tuyển Anh đẹp siêu thực, bạn gái phải xoá hết ảnh trên Instagram vì bị công kích “chị không xứng”

Nhiều người thừa nhận mình biết đến Declan Rice vì vẻ ngoài điển trai nhưng lại yêu quý chuyện tình cảm của anh với bạn gái.

Sau chiến thắng 2 - 1 của tuyển Anh trước Na Uy ở Tứ kết World Cup 2026, cư dân mạng tiếp tục phát sốt vì một bức ảnh cận mặt của Declan Rice. Gương mặt với sống mũi cao, ánh mắt sắc và vẻ điềm tĩnh của tiền vệ Arsenal mới là điều khiến dân tình xuýt xoa vì: “Nhan sắc của Rice đúng là không có điểm chê”!

Khoảnh khắc viral của Declan Rice

Ảnh đời thường của chàng cầu thủ (Ảnh: IGNV)

Nhưng trong khi cõi mạng đang mải mê nói về ngoại hình của Declan Rice, thì phía sau đội phó tuyển Anh lại là một câu chuyện đặc biệt hơn nữa. Đó là mối tình kéo dài hơn một thập kỷ với Lauren Fryer - cô gái đã ở bên anh từ những ngày cả hai vẫn còn là những học sinh 17 tuổi.

Declan Rice và Lauren Fryer quen nhau khi cùng học tại quê nhà Kingston-upon-Thames. Thời điểm ấy, Rice mới chỉ là chàng trai đang theo học viện trẻ của West Ham, chưa có danh tiếng, tiền bạc hay ánh hào quang. Hai người bắt đầu yêu nhau từ năm 17 tuổi và đến nay đã gắn bó hơn 10 năm.

Trong quãng thời gian Rice từng bước trở thành một trong những tiền vệ hay nhất thế giới, Lauren vẫn luôn là người đồng hành phía sau. Cô gần như không xuất hiện trên truyền thông, ít chia sẻ về chuyện tình cảm và hiếm khi trả lời phỏng vấn.

Dù vậy, đôi lúc người hâm mộ vẫn thấy những khoảnh khắc rất đời thường của họ như cùng đi nghe nhạc, tận hưởng kỳ nghỉ hay kỷ niệm ngày yêu bằng một bữa tối lãng mạn,...

Ngày 7/8/2022, Rice và Lauren chào đón con trai đầu lòng Jude. Song họ chọn phương án kín đáo, không công bố rầm rộ hay đăng tải những bộ ảnh gia đình như nhiều ngôi sao bóng đá khác. Người hâm mộ chỉ phát hiện tin vui khi Rice xuất hiện trên sân với hình xăm mới khắc tên con trai cùng ngày tháng năm sinh: Jude - 07.08.2022, kèm biểu tượng cung Sư Tử. Hiện gia đình nhỏ sinh sống tại London để Rice thuận tiện thi đấu cho CLB Arsenal.

Jude cũng sớm trở thành fan nhí của bố. Khi mới 4 tháng tuổi, cậu bé đã theo mẹ sang Qatar cổ vũ tuyển Anh tại World Cup 2022. Đến mùa hè năm nay, Lauren và Jude tiếp tục xuất hiện trên khán đài tại World Cup 2026 để tiếp thêm động lực cho Rice.

Lauren Fryer và con trai đến cổ vũ Declan Rice tại World Cup (Ảnh: Getty Images)

Một tháng trước, hai mẹ con cũng có mặt trên sân Emirates trong khoảnh khắc Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

Nếu Rice ngày càng nổi tiếng thì Lauren lại chọn cách sống ngược hoàn toàn. So với nhiều nàng WAG thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, Lauren gần như tránh xa ánh đèn sân khấu.

Tuy nhiên, điều đó không giúp cô tránh khỏi những lời công kích. Lý do chỉ là vì Rice quá đẹp trai và nổi tiếng.

Cụ thể, vào cuối năm 2023, Lauren bất ngờ trở thành mục tiêu của nhiều tài khoản mạng xã hội chỉ vì ngoại hình. Không ít người thậm chí còn bình luận rằng Declan Rice "xứng đáng với người đẹp hơn".

Làn sóng miệt thị kéo dài nhiều tháng khiến cô phải xóa toàn bộ ảnh trên tài khoản Instagram có hơn 119.000 người theo dõi vào tháng 4/2024.

Tài khoản Instagram của Lauren hoàn toàn trống rỗng (Ảnh chụp màn hình)

May mắn thay, rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng trên mạng xã hội để bảo vệ Lauren trước làn sóng công kích đầy ác ý này. Declan Rice cũng công khai bênh vực người bạn đời của mình. Khi đó, anh khẳng định: “Lauren là tình yêu của cuộc đời tôi và không có ai phù hợp với tôi hơn cô ấy”.

Ngược lại, Lauren vẫn đều đặn xuất hiện trên khán đài trong những trận đấu quan trọng nhất của bạn trai.

Dù khá kín tiếng song Rice cũng chia sẻ ít nhiều về mối quan hệ của mình. Năm 2019, Rice từng nửa đùa nửa thật với The Sun rằng Lauren "ghen" với tình bạn thân thiết giữa anh và một cầu thủ điển trai khác - Mason Mount. Hai cầu thủ quen nhau từ những ngày đầu cùng tập luyện tại học viện West Ham.

Rice chia sẻ: " Bạn gái tôi thật sự có chút lo lắng. Tôi nói nghiêm túc đấy. Cô ấy lúc nào cũng bảo: 'Hai người... anh còn yêu cậu ấy hơn cả yêu em nữa'. Thật luôn. Chúng tôi bị trêu chuyện đó suốt. Nhưng mọi người cần hiểu rằng đó đơn giản chỉ là một tình bạn” .

Những khoảnh khắc khác của cặp đôi (Ảnh: Getty Images)

Nguồn: The Sun, People