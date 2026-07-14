Thân thế bất ngờ của cô gái nổi bật bên cạnh Tiên Nguyễn trong bức ảnh check-in cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland

Dù cực kỳ kín kẽ, mỗi lần xuất hiện qua những khung hình được chia sẻ, Trâm Anh lại khiến cộng đồng mạng "sốt rần rần" bởi nhan sắc cực phẩm.

Mới đây, bức ảnh check-in cùng siêu sao bóng đá Erling Haaland tại Ý của Tiên Nguyễn đã nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Bên cạnh ái nữ nhà tỷ phú và chân sút lừng danh thế giới, sự xuất hiện của một cô gái có nhan sắc chuẩn "vibe" thượng lưu lập tức thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Đó chính là Marie Trâm Anh – bạn gái của thiếu gia út William Hiếu Nguyễn, người từ lâu đã được xem là "con dâu tương lai" của gia tộc tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Mỹ nhân kín tiếng có nhan sắc tựa "bông hồng lai"

Trong số những bóng hồng gắn liền với các thiếu gia nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Marie Trâm Anh được đánh giá là tiểu thư kín tiếng bậc nhất. Cô sở hữu tài khoản mạng xã hội đặt ở chế độ riêng tư và hầu như chưa từng chủ động chia sẻ bất kỳ thông tin nào về gia thế hay cuộc sống cá nhân trước truyền thông.

Dù cực kỳ kín kẽ, mỗi lần xuất hiện qua những khung hình được chia sẻ, Trâm Anh lại khiến cộng đồng mạng "sốt rần rần" bởi nhan sắc cực phẩm.

Cô sở hữu gương mặt thanh tú với các đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp và làn da trắng mịn không tì vết. Nhiều netizen nhận xét nhan sắc của Trâm Anh mang đậm nét lai Tây cuốn hút, có nhiều góc mặt rất giống với "mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera.

Dù chưa một lần công khai xuất thân nhưng dựa trên phong thái tự tin, sang trọng cùng sự giao thiệp tự nhiên trong giới thượng lưu, nhiều nguồn tin tiết lộ gia thế của cô nàng thuộc hàng "môn đăng hộ đối" với gia đình bạn trai tài phiệt.

Hành trình yêu đương bền chặt gần nửa thập kỷ

Bạn trai của Marie Trâm Anh – William Hiếu Nguyễn (con trai út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) hiện đang đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng công nghệ, AI tại tập đoàn gia đình. Tương tự như bạn gái, anh là người rất kín kẽ trong chuyện đời tư.

Cặp đôi đã có khoảng 6 năm đồng hành bên nhau đầy ngọt ngào trước khi bắt đầu cởi mở hơn trước công chúng.

Phải đến năm 2023, Hiếu Nguyễn mới lần đầu thoải mái đăng tải những hình ảnh tình tứ bên bạn gái lên trang cá nhân. Sự tương xứng tuyệt đối từ ngoại hình, học thức cho đến phong thái của cả hai luôn nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng mỗi khi lộ diện chung.

Vị thế đặc biệt trong gia tộc hào môn và "chiều lòng" nhà chồng tương lai

Không chỉ dừng lại ở danh xưng "bạn gái thiếu gia", Marie Trâm Anh từ lâu đã có một vị trí vô cùng đặc biệt, được coi như một thành viên thực thụ trong gia đình "Vua hàng hiệu".

Thân thiết như chị em ruột với Tiên Nguyễn

Trâm Anh và ái nữ Tiên Nguyễn có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Cả hai thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch sang chảnh, cùng xuất hiện tại các tuần lễ thời trang cao cấp của các nhà mốt danh tiếng như Dolce & Gabbana, Chanel tại Ý và Pháp.

Đặc biệt, trong siêu đám cưới hoành tráng của Tiên Nguyễn và doanh nhân gốc Dubai - Justin Cohen diễn ra vào tháng 12/2025, Marie Trâm Anh đã xuất hiện ở vị trí vô cùng quan trọng. Cô trực tiếp nằm trong đội hình bê tráp nhà gái, diện áo dài truyền thống và luôn kề cận hỗ trợ chị chồng tương lai trong ngày trọng đại.

Được lòng "mẹ chồng tương lai"

Nàng dâu tương lai thường xuyên xuất hiện trong các buổi tiệc gia đình riêng tư trên du thuyền triệu đô, hay tháp tùng cựu diễn viên, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên tại các sự kiện đẳng cấp. Sự dịu dàng, khéo léo giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt phu nhân tỷ phú.

Đảm nhận vị trí chủ chốt trong tập đoàn gia đình

Minh chứng rõ nhất cho việc năng lực của Marie Trâm Anh được gia tộc nhà chồng tương lai tin tưởng tuyệt đối chính là sự nghiệp của cô. Hiện tại, cô đang đảm nhận vị trí Quản lý thương hiệu (Brand Manager) tại DAFC – công ty thành viên cốt lõi của Tập đoàn IPPG chuyên phân phối các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới tại Việt Nam.

"Marie Trâm Anh có nét đẹp rất sang, không cần ăn mặc hay trang điểm cầu kỳ vẫn toát lên khí chất dâu hào môn thực thụ", một cư dân mạng bình luận. Nhiều người hâm mộ tin rằng, với mối tình bền chặt kéo dài nhiều năm cùng sự gắn kết sâu sắc với gia đình, một đám cưới hoành tráng của cặp đôi trai tài gái sắc Hiếu Nguyễn - Trâm Anh sẽ sớm được công bố trong tương lai gần.