Người phụ nữ khoe cây chanh sai quả đến mức cành oằn xuống, dân mạng vừa ghen tị vừa đùa: "Đây chắc là cách cây trả ơn chủ"

Không phải vườn cây rộng hàng trăm mét vuông hay một trang trại chuyên canh, chỉ với khu sân thượng tại nhà, một người phụ nữ ở Quảng Tây (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng yêu cây trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh cây chanh sai quả đến mức cành nào cũng trĩu nặng. Hàng nghìn bình luận xuất hiện bên dưới bài đăng, không ít người hài hước

Những bức ảnh ghi lại cây chanh vàng rực, quả chi chít từ thân đến ngọn nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhìn từ xa, gần như không còn thấy lá vì toàn bộ tán cây bị che phủ bởi những chùm chanh lớn nhỏ đan xen.

Theo chia sẻ của chủ nhân, năm nay gia đình thu hoạch được nhiều chanh đến mức ăn không xuể. Một phần đã được hái để làm nước uống, chế biến món ăn, phần lớn còn lại mang tặng họ hàng, hàng xóm và bạn bè.

"Tôi đã hái bớt một đợt nhưng trên cây vẫn còn rất nhiều. Mỗi cành đều trĩu quả nên phải chống đỡ để tránh gãy," cô viết.

Ngay sau khi bài đăng lan truyền, nhiều cư dân mạng tỏ ra không tin vào mắt mình.

"Ảnh có chỉnh sửa không vậy?"

"Nhìn cứ như AI tạo ra ấy."

"Đây chắc chắn là cách cây trả ơn chủ."

Chủ nhân cây chanh khẳng định toàn bộ hình ảnh đều là ảnh thật và được chụp ngay trên sân thượng nhà mình.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không nằm ở giống chanh

Nhiều người cho rằng bí quyết nằm ở giống cây đặc biệt. Tuy nhiên, theo chủ nhân, cây chanh không phải giống hiếm mà điều quan trọng nhất là môi trường sinh trưởng.

Cây được trồng trong một bồn đất lớn trên sân thượng thay vì chậu nhỏ. Bộ rễ có không gian phát triển, đất luôn tơi xốp, giàu dinh dưỡng nên cây khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, sân thượng là nơi nhận ánh nắng gần như cả ngày, giúp cây quang hợp tốt và ra hoa, đậu quả ổn định.

Không ít người cũng chia sẻ hình ảnh những cây chanh sai quả tương tự tại Quảng Đông hay Quảng Tây, nơi khí hậu nóng ẩm rất phù hợp với loại cây này.

Một người bình luận: "Nhà tôi cũng trồng trên sân thượng. Mùa nào cũng vừa có hoa vừa có quả. Mỗi lần đi ngang đều ngửi thấy mùi chanh thơm rất dễ chịu".

Có người còn hài hước: "Đi dưới gốc cây phải đội mũ bảo hiểm vì sợ chanh rơi".

Vì sao nhiều người trồng chanh nhưng cây chỉ tốt lá?

Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng cây lâu năm, nguyên nhân phổ biến nhất khiến cây chanh khó ra quả gồm:

- Thiếu ánh nắng.

- Đất quá chặt, thoát nước kém.

- Bón quá nhiều phân đạm khiến cây chỉ phát triển lá.

- Tưới nước không hợp lý.

- Không cắt tỉa sau mỗi vụ thu hoạch.

Nếu khắc phục được các vấn đề trên, khả năng ra hoa và đậu quả sẽ cải thiện đáng kể.

7 kinh nghiệm giúp cây chanh sai quả hơn

1. Chọn đúng giống theo không gian trồng

Nếu có sân vườn hoặc khoảng đất rộng, có thể trồng trực tiếp xuống đất để cây phát triển tối đa.

Nếu chỉ có ban công hoặc sân thượng, nên chọn các giống chanh phù hợp với chậu như chanh thơm hoặc các giống có tán vừa phải.

2. Chuẩn bị đất tơi xốp, thoát nước tốt

Chanh phát triển tốt trong loại đất giàu hữu cơ, thông thoáng.

Có thể phối trộn theo tỷ lệ:

- 3 phần đất mùn hoặc đất thịt nhẹ.

- 2 phần giá thể hữu cơ (than bùn, xơ dừa đã xử lý...).

- 1 phần vật liệu tạo độ thoáng như đá perlite hoặc trấu hun.

Đất càng thoát nước tốt thì rễ càng khỏe.

3. Tưới nước vừa đủ

Mùa sinh trưởng nên giữ đất luôn ẩm nhẹ nhưng không để úng.

- Mùa nóng: thường tưới 2–3 ngày/lần tùy thời tiết.

- Mùa lạnh: giảm còn khoảng 7–10 ngày/lần nếu đất vẫn còn ẩm.

Nguyên tắc là để lớp đất mặt se khô rồi mới tưới tiếp.

4. Bón phân theo từng giai đoạn

Muốn cây sai quả, cần thay đổi loại phân theo từng thời điểm.

Giai đoạn Loại dinh dưỡng nên ưu tiên Phát triển cành lá Phân giàu đạm Chuẩn bị ra hoa Tăng lân và kali Nuôi quả Phân cân đối, bổ sung kali Sau thu hoạch Phân hữu cơ hoai mục để phục hồi cây

Việc bón đúng thời điểm thường hiệu quả hơn nhiều so với bón nhiều.

5. Đảm bảo cây nhận đủ ánh sáng

Chanh là cây ưa nắng.

Mỗi ngày nên có ít nhất 6–8 giờ ánh sáng trực tiếp. Nếu đặt trong nhà quá lâu hoặc ban công thiếu nắng, cây sẽ phát triển yếu, ít hoa và khó đậu quả.

6. Cắt tỉa định kỳ

Sau mỗi vụ thu hoạch, nên loại bỏ:

- Cành khô.

- Cành sâu bệnh.

- Cành mọc chen chúc.

- Cành vượt.

Việc cắt tỉa giúp ánh sáng lọt vào bên trong tán, giảm sâu bệnh và kích thích cây ra lộc mới.

Nếu cành mang quá nhiều quả, nên dùng cọc hoặc dây để chống đỡ nhằm hạn chế gãy cành.

7. Theo dõi sâu bệnh thường xuyên

Rệp mềm, nhện đỏ, sâu vẽ bùa và một số bệnh nấm là những vấn đề thường gặp trên cây chanh.

Nên kiểm tra lá và cành định kỳ, giữ tán cây thông thoáng và xử lý sớm khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Với trường hợp sâu bệnh nặng, có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp theo hướng dẫn trên nhãn.

Không chỉ để lấy quả, cây chanh còn mang lại một góc xanh thư giãn

Điều khiến nhiều người yêu thích cây chanh không chỉ là những trái vàng mọng mà còn ở giá trị thẩm mỹ.

Những tán lá xanh bóng, hoa trắng thơm dịu và mùi hương tinh dầu nhẹ nhàng khiến ban công hay sân thượng trở nên dễ chịu hơn. Vào mùa quả chín, sắc vàng nổi bật giữa nền lá xanh cũng tạo nên điểm nhấn rất bắt mắt.

Có lẽ vì thế mà sau khi xem những bức ảnh về cây chanh trĩu quả, không ít người thừa nhận mình cũng muốn dành một góc nhỏ trong nhà để trồng một cây. Bởi chỉ cần đủ nắng, đất tốt và chăm sóc đúng cách, việc có một cây chanh sai quả không còn là điều quá xa vời.