+1 mỹ nhân tương lai đây rồi!

Mới đây, một đoạn clip ghi lại buổi casting người mẫu đang được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý. Giữa dàn thí sinh, một cô gái sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sáng và thần thái tự tin nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng. Không những thế, netizen còn đặt lên “bàn cân” với Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh vì đều sở hữu visual trong trẻo cùng đôi chân dài ấn tượng.

Được biết, danh tính cô gái được dân mạng tìm kiếm này là Chiko Nam Phương (tên thật Hồ Ngọc Nam Phương, SN 2010) - con gái của Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 Ngọc Diễm.

Khoảnh khắc viral của Nam Phương khiến netizen khen ngợi không ngớt. Nguồn: @model.vv5

Ở tuổi 16, Nam Phương sở hữu chiều cao khoảng 1,70m cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật. Trong đoạn clip đang được chia sẻ rộng rãi, cô gây ấn tượng với những bước catwalk khá chuyên nghiệp, thần thái tự nhiên và gương mặt sắc nét. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng nếu theo đuổi con đường người mẫu hay các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai, ái nữ nhà Hoa hậu Ngọc Diễm hoàn toàn có nhiều lợi thế.

Vốn có mẹ là Hoa hậu nổi tiếng, thừa hưởng nhiều nét đẹp cũng như sớm tiếp xúc với nghệ thuật, nhiều người cho rằng Nam Phương có nhiều nét tương đồng với Lọ Lem. Cả hai đều thuộc thế hệ "con nhà sao" nhận được nhiều sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao ấn tượng và hình ảnh trong trẻo.

Ở tuổi 16, Nam Phương sở hữu chiều cao 1m70, vóc dáng đẹp. Nguồn: @model.vv5

Visual trong trẻo của Nam Phương khiến netizen đặt lên "bàn cân" với Lọ Lem. Ảnh: FBNV

Cả hai đều là "con nhà sao", có nhiều điểm tương đồng. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, dân tình cho rằng mỗi người có một nét đẹp riêng, “một chín một mười” bất phân thắng bại. Bên cạnh đó, định hướng phát triển của Nam Phương và Lọ Lem cũng được cho là có sự khác biệt nên rất khó để so sánh.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Bạn này visual cuốn thật sự, có nét trong trẻo nhưng cũng có sự cá tính”. - “Nhìn hao hao Lọ Lem nhưng cũng có nét giống Nana - idol Hàn Quốc”. - “Thích vẻ đẹp tự nhiên kiểu này ghê, xinh quá”. - “Xem đi xem lại clip 10 lần rồi chưa thoát được với nhan sắc cực phẩm này”. - “Đúng là con gái của Hoa hậu, từ gương mặt đến vóc dáng đều đẹp miễn bàn”.

Thực tế, Nam Phương không phải gương mặt hoàn toàn mới. Ái nữ từng nhiều lần xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện thời trang, chương trình giải trí và được khen ngợi vì ngoại hình ngày càng trưởng thành. Nhiều người nhận xét Nam Phương gần như thừa hưởng trọn vẹn những đường nét nổi bật của mẹ như gương mặt trái xoan, đôi mắt to, sống mũi cao cùng nụ cười dịu dàng.

Hoa hậu Ngọc Diễm từng chia sẻ con gái có năng khiếu trình diễn từ nhỏ và từng bày tỏ mong muốn tham gia một cuộc thi nhan sắc dành cho tuổi teen. Tuy nhiên, người đẹp khuyên con chưa nên vội vàng mà cần dành thời gian trau dồi thêm kỹ năng, tích lũy trải nghiệm để nếu thi hoa hậu thì chỉ nên có "một lần thật chỉn chu".

Nam Phương và mẹ - Hoa hậu Ngọc Diễm. Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Bên cạnh lợi thế ngoại hình, Nam Phương còn theo học tại trường quốc tế ở TP.HCM. Từ nhỏ, cô được mẹ tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động như học võ, violin, piano, người mẫu nhí và các môn thể thao để phát triển toàn diện. Ngọc Diễm cũng nhiều lần cho biết con gái có tính tự lập, được giáo dục trong môi trường đề cao sự tôn trọng và luôn chủ động trong các quyết định của bản thân.

Hiện tại, Chiko Nam Phương chưa hoạt động quá sôi nổi trên MXH. Cô bạn vẫn rất kín tiếng, chủ yếu chỉ xuất hiện qua những khoảnh khắc do mẹ đăng tải trên trang cá nhân.