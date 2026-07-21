Một startup từng lên Shark Tank gọi vốn vừa tuyên bố dừng hoạt động vì cạn tiền, nghẹn ngào chia sẻ sẽ sản xuất 1.000 sản phẩm cuối cùng

Sau nhiều tháng liên tục rơi vào tình trạng hết hàng, startup Cà Mèn Foods vừa chính thức thông báo dừng hoạt động mảng thực phẩm đóng gói, lĩnh vực từng làm nên tên tuổi của doanh nghiệp.

Thông tin được đăng tải trên fanpage Cà Mèn Foods đêm 19/7.

Trong thông báo, doanh nghiệp chia sẻ: "Dù đã cố gắng hết sức, đội ngũ Cà Mèn Foods vẫn phải chấp nhận một quy luật bất biến trong kinh doanh: để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển, điều quan trọng nhất vẫn là dòng tiền."

Theo Cà Mèn Foods, vào những ngày cuối tháng 7/2026, doanh nghiệp sẽ sản xuất 1.000 gói cháo bột, miến lươn và bánh canh cua cuối cùng để gửi đến những khách hàng đã kiên nhẫn chờ đợi thương hiệu quay trở lại sau nhiều tháng hết hàng.

Quán chuyên phục vụ đặc sản Quảng Trị tại TP.HCM, đồng thời là tiền thân của dự, tiếp tục hoạt động bình thường. Chỉ mảng thực phẩm đóng gói của Cà Mèn Foods sẽ chính thức khép lại.

Trước đó, doanh nghiệp cũng thông báo đóng cửa các gian hàng trên Shopee và Lazada từ ngày 31/3 với lý do "tái cấu trúc kênh phân phối".

Thành lập vào tháng 3/2023 với sứ mệnh "Mang ẩm thực Việt đi muôn phương", Cà Mèn Foods ra đời từ ý tưởng hình thành trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi việc tìm một bữa ăn ngon trở nên khó khăn. Từ đó, nhóm sáng lập phát triển sản phẩm cháo bột cá lóc Quảng Trị đóng gói, gồm cá lóc tươi, sợi bột gạo tươi, nước xốt và gia vị; người dùng chỉ mất khoảng 5 phút chế biến để có một tô cháo nóng hổi.

Sản phẩm cháo bột cá lóc nhanh chóng tạo được tiếng vang và được nhiều người tiêu dùng tại Mỹ đón nhận. Sau thành công của sản phẩm đầu tiên, Cà Mèn Foods mở rộng danh mục lên 15 sản phẩm, đưa hàng vào nhiều hệ thống bán lẻ như Co.opmart, Emart, KingFoodMart và Farmers Market. Doanh nghiệp cũng xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ, Canada, Úc và Anh.

Cà Mèn Foods từng được xem là một trong những startup nổi bật trong lĩnh vực thực phẩm nhờ đưa đặc sản Việt Nam ra thị trường quốc tế. Năm 2025, dự án giành giải nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn. Trước đó một năm, doanh nghiệp lọt Top 10 Startup Wheel và tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỉ" (Shark Tank Việt Nam mùa 7).

Trong cộng đồng khởi nghiệp, Cà Mèn Foods gắn liền với tên tuổi nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận, người qua đời đột ngột vào tháng 11/2025 khi mới 34 tuổi. Đây cũng là mất mát lớn đối với doanh nghiệp trước khi startup chính thức khép lại mảng kinh doanh đã làm nên thương hiệu của mình.