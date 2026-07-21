Giá vàng sáng nay xuống mức thấp nhất trong 1 tháng

Thị trường vàng trong nước nối dài đà giảm khi vàng miếng SJC mất tới 1,2 triệu đồng/lượng, rơi về mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6. Diễn biến trái chiều với đà hồi phục nhẹ của giá vàng thế giới lên trên 4.000 USD/ounce.

Giá vàng miếng trong nước sáng nay tại SJC và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). PNJ giao dịch ở mức 142,5 - 146 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng niêm yết 143 - 145 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá bán cao nhất thị trường, ở mức 142,4 - 146,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu đồng loạt giảm từ 1,2 -1,7 triệu đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm sáng qua. Với nhịp giảm này, giá vàng đã lùi về mức thấp nhất trong một tháng, tương đương mặt bằng giá ghi nhận ngày 30/6.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết 141,5 - 145 triệu đồng/lượng, PNJ ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng, Mi Hồng giao dịch 143 - 145 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, cao nhất nhóm khảo sát.

Vàng nhẫn trong sáng nay tại các thương hiệu ghi nhận mức giảm từ 200-600.000 đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Giá vàng niêm yết tai Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay. Ảnh: BTMH

Sáng 21/7, giá vàng thế giới được Kitco niêm yết ở mức 4.003 USD/ounce, tăng 10 USD/ounce so với sáng hôm qua, quay trở lại mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng được hỗ trợ bởi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, song đà tăng bị hạn chế khi giá dầu thô, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD cùng duy trì ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn.

Trong khi lạm phát Mỹ tháng 6 hạ nhiệt làm dịu bớt lo ngại Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, thì doanh số bán lẻ tăng mạnh và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm khiến thị trường vẫn chưa kỳ vọng Fed sớm đảo chiều chính sách. Hiện giới đầu tư nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7, nhưng vẫn dự báo sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay.

Ở diễn biến liên quan, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng quanh 4,57%, trong khi chỉ số DXY tăng lên khoảng 100,87 điểm, tiếp tục tạo áp lực lên giá vàng.



