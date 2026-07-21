Hóa ra “lương thấp mà vui” là có thật

Không áp lực, không còn cảm giác bực bội cáu gắt lúc đi làm hay kiệt sức khi về nhà, thế là vui chứ còn gì nữa?

Với dân văn phòng mà nói, áp lực khi đi làm đã trở thành điều bình thường dù chẳng ai mong muốn. Đặt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển, chuyện này càng dễ hiểu hơn. Muốn giữ việc cùng mức thu nhập tốt, đương nhiên không thể có chuyện nhàn nhã, đi làm như đi chơi.

Dẫu vậy, không phải ai cũng lựa chọn con đường đó. Quyết định cố gắng để có lương cao vẫn là điều đúng đắn, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc lựa chọn ở chiều ngược lại là sai. Nói cách khác, lương thấp cũng vẫn vui là hoàn toàn có thật. Câu chuyện của Grace McClelland (34 tuổi) - Một dân văn phòng người Úc là minh chứng cho lời khẳng định này.

Bỏ việc lương cao, thu nhập giảm hẳn 1 nửa vẫn thấy vui

Ở thời điểm sự nghiệp đang trên đà phát triển nhất, Grace McClelland từng sở hữu gần như mọi thứ mà nhiều người đi làm mơ ước: Quản lý cho 1 thương hiệu thời trang lớn trên thế giới, mức lương cứng và đãi ngộ hàng năm thuộc top đầu trong ngành. Nhưng phía sau những lần được thăng chức và hình ảnh thành công trong công việc, Grace luôn phải đối mặt với tình trạng kiệt sức, lo âu và cảm giác cuộc sống của mình chẳng có gì ngoài công việc.

Đầu năm 2024, Grace quyết định rời bỏ con đường sự nghiệp mà cô đã mất nhiều năm xây dựng. Hiện tại, cô làm công việc lễ tân với thu nhập chỉ bằng khoảng 40-50% so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng điều kỳ lạ là bản thân Grace lại rất hạnh phúc với điều đó.

Grace thời còn làm quản lý, trông không vui mấy

“Tôi cảm thấy mình như trở thành một con người hoàn toàn khác sau khi nghỉ việc. Trước đây, tôi thường tan làm trong trạng thái cáu gắt, kiệt sức, mệt mỏi và đầy cảm xúc tiêu cực. Giờ thì khác, lúc tan làm hay cả khi nghĩ đến việc mai là thứ Hai, tôi đều thấy vui, chẳng còn áp lực gì nữa” - Grace nói.

Trước khi thay đổi công việc và chấp nhận mức lương thấp hơn, Grace McClelland từng có gần 5 năm làm việc trong ngành bán lẻ. Cô bắt đầu từ vị trí nhân viên bán hàng, sau đó từng bước thăng tiến lên quản lý một trong những cửa hàng chủ lực của thương hiệu. Tuy nhiên, bước tiến trong sự nghiệp cũng kéo theo áp lực không nhỏ. Dù luôn thể hiện sự tự tin trước đồng nghiệp và cấp dưới, Grace lại thường xuyên cảm thấy mình chưa đủ giỏi và phải liên tục chứng minh năng lực.

“Khi tôi được bổ nhiệm làm quản lý cửa hàng, đó là một bước tiến rất lớn. Tôi thực sự muốn tạo dấu ấn của mình trong công ty. Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy mình mắc hội chứng kẻ mạo danh, luôn nghĩ rằng bản thân phải chứng minh giá trị với công ty” - Grace thà nhận.

Không chỉ áp lực từ trách nhiệm, lịch làm việc thất thường cũng khiến cuộc sống cá nhân của cô gần như biến mất. Việc phải luân phiên mở cửa hàng từ sáng sớm hoặc đóng cửa vào tối muộn khiến cô không thể duy trì một lịch sinh hoạt ổn định.

Grace cho biết giai đoạn làm quản lý là lúc mức độ lo âu của cô lên cao nhất. Có những thời điểm trên đường đi làm, cô khóc trong vô thức.

Cảm giác mình đang kiểm soát được cuộc sống quan trọng hơn lương cao

Mặc dù hiện tại, Grace rất hài lòng và tận hưởng công việc làm lễ tân nhưng cô cũng thừa nhận quá trình chuyển đổi công việc mang lại không ít căng thẳng lẫn cảm giác hoài nghi: “Liệu mình có đang chọn sai?”.

Đặc biệt, với những người từng dành nhiều thời gian xây dựng danh tiếng, chức danh và hình ảnh chuyên nghiệp, việc “đi lùi” trong sự nghiệp đôi khi còn tạo ra áp lực tâm lý lớn hơn cả áp lực công việc. Grace cũng từng trải qua cảm giác đó.

Grace hiện tại

Điều khiến cô kiên định với lựa chọn của mình là nhận ra bản thân không còn muốn tiếp tục đánh đổi sức khỏe tinh thần chỉ để giữ một công việc có mức thu nhập cao. Trước đây, Grace từng nghĩ thành công đồng nghĩa với việc phải có một vị trí tốt hơn, mức lương cao hơn và nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng sau những trải nghiệm của mình, cô nhận ra một công việc được xem là “thành công” trong mắt người khác chưa chắc đã phù hợp với cuộc sống mà bản thân mong muốn.

Với Grace, việc trở thành lễ tân không phải là dấu hiệu cho thấy cô thất bại trong sự nghiệp. Ngược lại, đó là một lựa chọn có chủ đích để lấy lại sự cân bằng.

“Tôi nghĩ rất nhiều người gắn giá trị của bản thân với chức danh công việc. Nhưng cuối cùng, công việc chỉ là một phần trong cuộc sống. Bạn vẫn là bạn dù đang là quản lý, nhân viên văn phòng hay lễ tân” - Grace nói.

Sau khi chuyển sang công việc mới, điều khiến Grace bất ngờ nhất không phải là mức thu nhập giảm xuống, mà là sự thay đổi trong chính trạng thái tinh thần của mình. Cô có nhiều thời gian hơn cho những hoạt động cá nhân, có thể tận hưởng những buổi tối sau giờ làm thay vì chỉ nghĩ về các vấn đề còn tồn đọng ở công ty.

“Tôi từng nghĩ rằng nếu kiếm ít tiền hơn, chắc chắn mình sẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tôi có nhiều năng lượng hơn, có thời gian cho bản thân và quan trọng nhất là cảm giác mình đang kiểm soát được cuộc đời mình chứ không phải câu hỏi “Mình đang làm gì với cuộc sống của mình thế này?” như ngày xưa” - Grace nói.