1 chỉ vàng 9999 SJC hôm nay 21/7/2026 giá bao nhiêu?

Trước giờ mở cửa phiên sáng 21/7, giá vàng miếng 9999 SJC được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên đến 99,99%, thuộc nhóm vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay.

Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng. Vàng 9999 khá mềm và có độ dẻo lớn. Điều này giúp kim loại dễ uốn nắn trong quá trình chế tác nhưng cũng khiến sản phẩm dễ xuất hiện vết trầy hoặc bị móp méo khi chịu tác động mạnh.

Vì đặc tính mềm, vàng 9999 ít được sử dụng để chế tác các mẫu trang sức có kiểu dáng phức tạp hoặc đính đá. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn trơn.

Giá vàng miếng 9999 SJC. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 21/7/2026

Cập nhật lúc 7h sáng nay 21/7/2026, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3 triệu đồng mỗi lượng.

Như vậy, 1 chỉ vàng miếng 9999 SJC hiện có giá 14,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 14,6 triệu đồng ở chiều bán ra.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 21/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.300.000 14.602.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.300.000 14.603.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.150.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.150.000 14.510.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.850.000 14.300.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 21/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.300.000 14.602.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.150.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.150.000 14.510.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.850.000 14.300.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.250.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.240.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.240.000 14.640.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.240.000 14.640.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.040.000 14.540.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.240.000 14.640.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.140.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.040.000 14.540.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.300.000 14.600.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.150.000 14.500.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.150.000 14.500.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.850.000 14.350.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.