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1 chỉ vàng 9999 SJC hôm nay 21/7/2026 giá bao nhiêu?

Theo vtcnews.vn
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Trước giờ mở cửa phiên sáng 21/7, giá vàng miếng 9999 SJC được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên đến 99,99%, thuộc nhóm vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay.

Nhờ tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng. Vàng 9999 khá mềm và có độ dẻo lớn. Điều này giúp kim loại dễ uốn nắn trong quá trình chế tác nhưng cũng khiến sản phẩm dễ xuất hiện vết trầy hoặc bị móp méo khi chịu tác động mạnh.

Vì đặc tính mềm, vàng 9999 ít được sử dụng để chế tác các mẫu trang sức có kiểu dáng phức tạp hoặc đính đá. Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi và nhẫn trơn.

1 chỉ vàng 9999 SJC hôm nay 21/7/2026 giá bao nhiêu?- Ảnh 1.

Giá vàng miếng 9999 SJC. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 21/7/2026

Cập nhật lúc 7h sáng nay 21/7/2026, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3 triệu đồng mỗi lượng.

Như vậy, 1 chỉ vàng miếng 9999 SJC hiện có giá 14,3 triệu đồng ở chiều mua vào và 14,6 triệu đồng ở chiều bán ra.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 21/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.300.000

14.602.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.300.000

14.603.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.150.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.150.000

14.510.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.850.000

14.300.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 21/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.300.000

14.602.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.150.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.150.000

14.510.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.850.000

14.300.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.250.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.200.000

14.600.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.240.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.240.000

14.640.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.240.000

14.640.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.040.000

14.540.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.240.000

14.640.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.140.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.040.000

14.540.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.300.000

14.600.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.150.000

14.500.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.150.000

14.500.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.850.000

14.350.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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