Giờ có tiền nên mua vàng hay gửi tiết kiệm?

Có tiền nhàn rỗi, nhiều người phân vân giữa mua vàng và gửi tiết kiệm. Trước khi so sánh hai lựa chọn này, điều quan trọng hơn là xác định khoản tiền đó sẽ phục vụ mục tiêu gì.

Không có đáp án đúng cho tất cả mọi người, nhưng nếu trả lời được một vài câu hỏi trước khi quyết định, bạn sẽ dễ chọn được phương án phù hợp với mục tiêu tài chính của mình. Vì hai lựa chọn này có đặc điểm khác nhau, không nên chỉ so sánh dựa trên việc kênh nào đang được nhắc đến nhiều hơn hay đang có mức sinh lời hấp dẫn hơn tại một thời điểm.

Bước 1: Xác định khi nào bạn sẽ cần dùng khoản tiền này

Đây là câu hỏi quan trọng nhất trước khi đưa ra quyết định.

Nếu khoản tiền được dự định sử dụng trong thời gian không quá dài, chẳng hạn để mua nhà, mua ô tô, đóng học phí hoặc phục vụ một kế hoạch đã có thời điểm cụ thể, bạn nên ưu tiên khả năng chủ động sử dụng tiền khi cần.

Ngược lại, nếu đây là khoản tiền chưa có kế hoạch sử dụng trong nhiều năm, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn và không nhất thiết phải quá đặt nặng tính thanh khoản.

Bước 2: Hiểu đặc điểm của từng lựa chọn

Tiền gửi tiết kiệm và vàng đều là kênh tích lũy quen thuộc, nhưng bản chất không giống nhau.

Với gửi tiết kiệm, người gửi biết trước mức lãi suất áp dụng trong kỳ hạn và có thể ước tính số tiền nhận được khi đến hạn. Đây là lựa chọn được nhiều người cân nhắc khi muốn tích lũy ổn định cho một mục tiêu đã xác định.

Trong khi đó, giá vàng có thể tăng hoặc giảm theo diễn biến của thị trường. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị khoản nắm giữ sẽ biến động theo thời gian. Người mua vàng cần chuẩn bị tâm lý trước những thay đổi về giá và xác định đây là một phần trong kế hoạch tích lũy của mình.

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Bước 3: Không nhất thiết phải chọn một trong hai

Một quan niệm khá phổ biến là khi có tiền, bạn phải quyết định "mua vàng" hoặc "gửi tiết kiệm". Thực tế, nhiều người lựa chọn phân bổ khoản tiền theo từng mục tiêu.

Ví dụ, khoản tiền dự định sử dụng trong vài năm tới có thể được gửi tiết kiệm để dễ chủ động khi cần. Trong khi đó, một phần tiền chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể có thể được phân bổ theo cách khác, tùy mục tiêu và mức độ chấp nhận biến động của mỗi người.

Việc phân bổ như thế nào không có một công thức chung. Điều quan trọng là mỗi khoản tiền đều có một mục tiêu rõ ràng, thay vì đưa toàn bộ tài sản vào một lựa chọn chỉ vì xu hướng của thị trường.

Bước 4: Đừng để thị trường quyết định thay bạn

Giá vàng có thể thay đổi từng ngày, lãi suất tiết kiệm cũng có thể điều chỉnh theo từng thời kỳ. Nếu chỉ dựa vào những biến động này để đưa ra quyết định, bạn rất dễ thay đổi kế hoạch liên tục.

Thay vào đó, hãy để mục tiêu tài chính là yếu tố dẫn dắt. Khi biết rõ khoản tiền này được dùng để làm gì và khi nào cần sử dụng, bạn sẽ dễ đánh giá lựa chọn nào phù hợp với mình hơn là chạy theo những biến động ngắn hạn.

Suy cho cùng, câu hỏi không nên là "mua vàng hay gửi tiết kiệm sẽ lời hơn?" mà là "khoản tiền này cần làm nhiệm vụ gì?". Khi trả lời được câu hỏi đó, việc lựa chọn giữa hai kênh sẽ trở nên rõ ràng hơn và phù hợp với kế hoạch tài chính của chính bạn.

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Trước khi quyết định mua vàng hay gửi tiết kiệm, bạn có thể dành vài phút để kiểm tra những điều sau:

- Xác định rõ mục tiêu của khoản tiền: tích lũy, dự phòng hay chuẩn bị cho một khoản chi trong tương lai.

- Ước tính thời điểm cần sử dụng tiền để lựa chọn phương án phù hợp với kế hoạch của mình.

- Hiểu đặc điểm của từng kênh: gửi tiết kiệm hướng đến sự ổn định, trong khi vàng có thể biến động theo thị trường.

- Không nên đưa ra quyết định chỉ vì giá vàng tăng hoặc lãi suất tiết kiệm thay đổi trong ngắn hạn.

- Nếu có nhiều mục tiêu tài chính khác nhau, có thể cân nhắc phân bổ khoản tiền thay vì chỉ tập trung vào một lựa chọn duy nhất.

- Định kỳ xem lại kế hoạch tài chính để bảo đảm lựa chọn của bạn vẫn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu ở từng giai đoạn.