Có nên chia tiền gửi ở nhiều ngân hàng?

Khi có một khoản tiền lớn để gửi tiết kiệm, nhiều người băn khoăn nên gửi tất cả vào một ngân hàng hay chia ra nhiều nơi. Trước khi quyết định, hãy xác định mục tiêu của khoản tiền và cách bạn muốn quản lý chúng.

Nhiều người có thói quen gửi toàn bộ tiền tiết kiệm vào một ngân hàng vì thuận tiện theo dõi. Chỉ cần một ứng dụng, một vài sổ tiết kiệm và một lịch đáo hạn là có thể quản lý được toàn bộ khoản tiền của mình.

Ngược lại, cũng có người lựa chọn chia tiền gửi ở nhiều ngân hàng. Lý do không chỉ nằm ở lãi suất mà còn xuất phát từ nhu cầu quản lý từng khoản tiền cho những mục tiêu khác nhau.

Bước 1: Xác định vì sao bạn muốn chia tiền

Đây là câu hỏi đầu tiên nên trả lời.

Nếu việc chia tiền chỉ vì nghe nói ngân hàng này có lãi suất cao hơn ngân hàng kia, bạn có thể sẽ phải liên tục thay đổi nơi gửi mỗi khi thị trường biến động.

Trong khi đó, nếu mỗi khoản tiền đều gắn với một mục tiêu riêng, chẳng hạn quỹ dự phòng, tiền mua nhà hay tiền cho con đi học, việc chia thành nhiều khoản sẽ giúp bạn quản lý dễ hơn và hạn chế sử dụng nhầm mục đích.

Bước 2: Cân nhắc giữa sự thuận tiện và khả năng quản lý

Gửi toàn bộ tiền ở một ngân hàng giúp việc theo dõi đơn giản hơn. Bạn chỉ cần quản lý một hệ thống tài khoản và ít phải ghi nhớ nhiều ngày đáo hạn.

Ngược lại, gửi ở nhiều ngân hàng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải theo dõi nhiều ứng dụng, nhiều lịch đáo hạn và nhiều khoản tiền gửi khác nhau. Nếu không có cách quản lý rõ ràng, việc chia nhỏ đôi khi lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

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Bước 3: Đừng chỉ nhìn vào lãi suất

Lãi suất là một trong những yếu tố cần cân nhắc, nhưng không nên là yếu tố duy nhất.

Trước khi quyết định chuyển tiền sang một ngân hàng khác, hãy xem xét thêm các yếu tố như sự thuận tiện khi giao dịch, khả năng quản lý các khoản tiền gửi, chất lượng dịch vụ và mức độ phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân.

Một lựa chọn dễ quản lý và phù hợp với mục tiêu của bạn đôi khi có giá trị hơn việc chênh lệch một mức lãi suất nhỏ.

Bước 4: Điều quan trọng là bạn có quản lý được hay không

Không có quy định nào nói rằng nên gửi ở một hay nhiều ngân hàng.

Điều quan trọng là sau khi chia tiền, bạn vẫn biết mình đang có bao nhiêu khoản tiền gửi, mỗi khoản dùng cho mục tiêu gì, khi nào đáo hạn và kế hoạch sử dụng ra sao.

Nếu việc chia nhỏ giúp bạn quản lý tài chính tốt hơn thì đó là một lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu chỉ khiến bạn khó theo dõi hơn, việc tập trung ở một ngân hàng cũng không phải là quyết định sai.

Trước khi quyết định chia tiền gửi ở nhiều ngân hàng, bạn có thể lưu ý:

Chỉ nên chia tiền khi có mục tiêu quản lý rõ ràng, không nên làm theo xu hướng. Ghi lại ngân hàng, số tiền, kỳ hạn và ngày đáo hạn của từng khoản tiền gửi để dễ theo dõi. Không nên mở quá nhiều sổ tiết kiệm hoặc quá nhiều tài khoản nếu không thực sự cần thiết. Đừng chỉ so sánh lãi suất, hãy cân nhắc cả sự thuận tiện và kế hoạch sử dụng tiền. Định kỳ rà soát toàn bộ các khoản tiền gửi để bảo đảm cách phân bổ vẫn phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.