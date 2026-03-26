CEO HanaGold vừa bị bắt từng lên Shark Tank gọi vốn 5,3 tỷ đồng, cả dàn “cá mập” phản ứng gay gắt

Tối 26/3, thông tin liên quan đến Công ty CP Vàng bạc đá quý HanaGold nhận về sự chú ý của công chúng. Theo báo Công an Nhân dân, Giám đốc doanh nghiệp này - Ngô Thị Thảo (còn gọi là Hana Ngô, 32 tuổi) cùng 1 số cá nhân khác bị khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền".

Cụ thể, từ năm 2018, Hana Ngô cùng các cá nhân bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Thông tin khiến nhiều người quan tâm bởi Hana Ngô từng là cái tên từng làm dậy sóng giới khởi nghiệp. Năm 2022, cá nhân này từng lên sóng Shark Tank mùa 5 để gọi vốn 200.000 USD (gần 5,3 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) cho 10% cổ phần với mô hình "Tiệm kim hoàn 4.0" HanaGold.

Hana Ngô

Chia sẻ trên sóng truyền hình tại thời điểm đó, Hana Ngô cho biết mình nhận thấy các bà, các mẹ xung quanh tiết kiệm từng đồng để mua từng chỉ vàng mang cất nên mong muốn làm thế nào mọi người có thể tích luỹ vàng một cách dễ dàng hơn. HanaGold ra đời là một chuỗi tiệm kim hoàn ứng dụng công nghệ 4.0 để người dân mua vàng tích luỹ online từ 100.000 đồng, nhận hàng offline tại chuỗi cửa hàng của HanaGold và các cửa hàng nhượng quyền trên toàn quốc. HanaGold còn muốn nhân rộng mô hình bằng các cửa hàng nhượng quyền với chi phí 500 triệu đồng để mở một tiệm kim hoàn.

Theo giới thiệu của Hana Ngô, HanaGold xây dựng nền tảng website đặc biệt là mobile app cung cấp công cụ cho khách hàng nạp tiền mua vàng tích luỹ từ 100.000 đồng và khi nào đủ 1 chỉ thì ra tiệm vàng để nhận vàng vật chất về. HanaGold thành lập năm 2020 và đến thời điểm lên Shark Tank đã có 3 cửa hàng, đã có 15.000 khách hàng tải app, trong đó có 30% khách mua vàng.

Tuy nhiên, Hana Ngô đã bị cả 5 “cá mập” của chương trình tại thời điểm đó từ chối.

Theo đó, Shark Hưng đã đặt câu hỏi về các quy định của Ngân hàng nhà nước liên quan đến giao dịch vàng trạng thái. Tuy nhiên lúc này, Hana Ngô cho biết startup của cô chưa kinh doanh vàng miếng, đây là vàng trang sức mỹ nghệ, và các khách hàng mua tích lũy theo hướng "đặt cọc để mua hàng".

Mối lo ngại của Shark Hưng ở chỗ, việc mua tích lũy online sẽ nảy sinh tại nhiều thời điểm, mà giá vàng tại mỗi thời điểm giao hàng biến động khác nhau.

Shark Lê Hùng Anh đặt ra tình huống: "Giả sử hôm đó em có 100 khách hàng, mỗi khách hàng đặt cọc 100.000 đồng, tức là có 10 triệu đồng, vậy em mua vàng vật chất cất trong kho hay em giữ tiền đó?".

Hana Ngô cho biết, nếu khách hàng mua 1 triệu đồng với giá vàng tại thời điểm đó đang ở mức 5,5 triệu đồng/lượng, ngày mai mua thêm 1 triệu đồng ở mức giá 6 triệu đồng/lượng, mua đủ 1 chỉ thì đổi ra vẫn là 1 chỉ, còn việc cân đối dòng tiền và vàng vật chất thì đó là trách nhiệm thuộc về HanaGold.

"Rủi ro nằm ở chỗ đó, anh mua vàng của em thời điểm 70 triệu đồng/lượng, giả sử 7 tháng sau anh mới lấy lúc đó giá vàng 100 triệu, thì em không có tiền mua vàng vật chất để trả cho anh" , Shark Hưng tiếp tục nhận định. Hana Ngô cho biết, thực ra tất cả các tiệm vàng đều phải cân đối giữa dòng tiền và dòng vàng, đó là bí quyết riêng khi kinh doanh ngành này.

Hana Ngô thuyết trình với dàn doanh nhân tại Shark Tank

Đặc biệt, cả Shark Liên và Shark Hùng Anh đều thắc mắc về trách nhiệm của HanaGold với khách hàng nếu “sập sàn”, “phá sản”. Hana Ngô cho biết, HanaGold có cơ chế trích lập dự phòng và "vấn đề nằm ở niềm tin". Khách hàng mua vàng ở HanaGold và bán vàng tại HanaGold bất kỳ lúc nào.

Shark Hưng cho rằng, "Nguyên tắc đầu tư đặc biệt là đầu tư tài chính thì cơ chế mới là quan trọng. Với một quỹ đầu tư huy động tiền, cơ chế thu tiền, đánh giá lựa chọn danh mục đầu tư như thế nào, vẫn phải có niềm tin nhưng phải tin vào cơ chế để không lừa đảo, gian dối kể cả bất kỳ Shark nào ở đây. Nói gì thì nói kinh doanh vàng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện".

Shark Liên cho rằng, kinh doanh không thể bằng mọi giá, tính rủi ro và tính tuân thủ theo pháp luật là quan trọng nhất. "Em có vốn để chi trả lại cho khách hàng khi có rủi ro xảy ra không?" , Shark Liên đặt câu hỏi.

Hana Ngô cho biết vốn điều lệ công ty hiện nay là 10 tỷ, cô nắm giữ 60% cổ phần, công ty hiện có 3 cổ đông. Từ tháng 1 - tháng 3/2022 doanh thu công ty được 500 triệu - 1 tỷ đồng. Công ty đã đầu tư 7 tỷ. 2 năm 2020 và 2020 do dịch bệnh nên startup "đóng băng và không làm được gì".

Shark Phú tính toán cho rằng với chi phí như vậy thì công ty "đã ăn mòn gần hết vốn chủ sở hữu".

"Doanh thu bán vàng 1 tỷ trong 3 tháng không bằng kinh doanh áo lót đồ lót, doanh thu 1 tỷ thể hiện em kinh doanh bằng niềm tin, nghĩa là khách hàng chưa tin em. Nếu một tổ chức trên tài chính trên thị trường có thể khả thi, nhưng thị trường chưa ai biết đến em. Việc trích lập dự phòng tại các ngân hàng thương mại phải để ở ngân hàng nhà nước, nó mới có ý nghĩa dự phòng. Mô hình kinh doanh của em sẽ khó thành công" , Shark Phú nhận xét và quyết định không tham gia đầu tư.

Trả lời trên Trí thức trẻ ở thời điểm đó, Hana Ngô cũng có phản ứng thẳng thừng với nhận xét của các Shark.

Khi Shark Liên cho rằng Hana Ngô khá ngây thơ trong tài chính, Hana Ngô không đồng tình và chia sẻ: "Ngây thơ là lời nhận xét phiến diện theo ý Shark Liên tại thời điểm đó thôi, chẳng có ai ngây thơ mà đi làm kinh doanh trong mảng công nghệ tài chính cả! Có thể mình còn trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa bằng các Shark nhưng hiện nay rất nhiều bạn trẻ 9x, 2k đã trở thành những kỳ lân Fintech (công nghệ tài chính) và các bạn ấy cũng thực sự rất giỏi, làm được những điều người khác cho là không thể".

Về tuyên bố của Shark Phú, Hana cho rằng đó là sự so sánh khập khiễng bởi "nếu nói thế thì khác nào bảo các startup Fintech (công nghệ tài chính) bỏ dự án về khởi nghiệp bán quần áo lót hết sao". Cô cũng khẳng định bất kì 1 hình thức kinh doanh nào cũng cần thời gian để chứng minh mô hình.

Hiện tại, các thông tin liên quan đến Hana Ngô cùng với HanaGold vẫn đang được bàn tán xôn xao.