Chân dung bà chủ đứng sau doanh nghiệp HanaGold vừa bị bắt: Từng làm việc tại Big4 ngân hàng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, theo thông tin từ báo Công an Nhân dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến nay, các cá nhân gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại TP Cần Thơ); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại Hà Nội); Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold) cùng một số đối tượng liên quan bị xác định đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… và phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Ngô Thị Thảo, còn được biết đến với tên gọi khác là Hana Ngô, sinh năm 1994, là người sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold.

Theo thông tin từ website của doanh nghiệp này, bà Hana Ngô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (2016), đồng thời có chứng chỉ nghiệp vụ ngân hàng cùng năm. Năm 2017, bà tham gia khóa đào tạo giám đốc điều hành (CEO). Đến năm 2018, bà có thêm các chứng chỉ liên quan đến nhận định chất lượng vàng bạc và kỹ năng kinh doanh, cầm đồ. Năm 2023, bà hoàn thành chương trình Mini MBA.

Về quá trình làm việc, năm 2016, bà làm việc tại một ngân hàng thuộc nhóm Big4. Đến năm 2018, bà chuyển sang các lĩnh vực công nghệ, tài chính, chứng khoán và fintech. Năm 2019, bà giữ vai trò đại diện phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam cho một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Ấn Độ và Hồng Kông, hoạt động trong lĩnh vực kim cương và trang sức.

Năm 2020, bà thành lập và đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành HanaGold, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý theo hướng ứng dụng công nghệ. Đến năm 2025, bà giữ vai trò Giám đốc đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tại quỹ Fundgo.

Theo giới thiệu, bà có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chứng khoán, tham gia quản lý và triển khai các dự án liên quan. Trong vai trò điều hành, bà tham gia xây dựng và phát triển HanaGold từ giai đoạn đầu, với định hướng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh vàng.

Cũng theo thông tin công bố trên website doanh nghiệp, HanaGold triển khai một số sản phẩm, dịch vụ như ứng dụng tích lũy vàng trực tuyến cho phép người dùng tham gia từ 100.000 đồng; công nghệ định danh sản phẩm vàng 24K tích hợp NFC để truy xuất nguồn gốc; và hệ thống máy bán vàng tự động (HanaGold ATM).

Doanh nghiệp cũng công bố đang xây dựng hệ sinh thái liên quan đến sản phẩm vàng, kết hợp nền tảng công nghệ với hệ thống showroom và mô hình nhượng quyền. Theo thông tin từ doanh nghiệp, hệ thống hiện có hơn 350.000 người dùng, vận hành 5 showroom và có hợp tác với ngân hàng trong hoạt động lưu ký tài sản.

Trong các phát biểu trước truyền thông, bà Hana Ngô cho biết doanh nghiệp tập trung vào mô hình tích lũy vàng trực tuyến, cho phép người dùng tham gia với số tiền nhỏ. Theo chia sẻ, sản phẩm hướng tới nhiều nhóm người dùng khác nhau, bao gồm người lao động, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Bà cũng cho biết doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển dựa trên việc cung cấp sản phẩm tích lũy thay vì hoạt động đầu cơ, đồng thời nhấn mạnh yếu tố minh bạch và tuân thủ trong quá trình vận hành. Theo thông tin được công bố, doanh nghiệp có hợp tác với các tổ chức liên quan trong lĩnh vực tài chính và phân phối sản phẩm.