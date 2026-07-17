Con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cập nhật về hôn nhân gây chú ý

Khá kín tiếng sau khi kết hôn nên mỗi chia sẻ của mỹ nhân này đều nhanh chóng gây chú ý.

Là cựu hot girl nổi tiếng của Hà Nội, từng hoạt động sôi nổi trong showbiz với vai trò người mẫu, Linh Rin giờ đây được nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh nàng dâu của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi kết hôn với doanh nhân Phillip Nguyễn, cô gần như rút khỏi làng giải trí, tận hưởng cuộc sống kín tiếng nhưng không kém phần viên mãn.

Linh Rin và Phillip Nguyễn

Mới đây, Linh Rin khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc được ông xã chuẩn bị bữa sáng tận tình. Trên trang cá nhân, cô đăng hình bữa ăn do chính Phillip Nguyễn nấu kèm dòng chú thích đầy ngọt ngào: “Husband on chef duty while I sleep”, tạm dịch: Chồng vào bếp nấu ăn, còn tôi thì ngủ.

Bữa sáng đơn giản với trứng ốp la, bánh mì nhưng đủ để nhiều người xuýt xoa trước cuộc sống hôn nhân của cặp đôi. Có thể thấy dù bận rộn với công việc kinh doanh, Phillip Nguyễn vẫn dành thời gian chăm sóc vợ bằng những hành động giản dị, đầy tình cảm.

Bữa sáng mà Phillip Nguyễn chuẩn bị cho vợ

Về phần mình, Linh Rin thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các sự kiện của những thương hiệu xa xỉ cũng như các hoạt động kinh doanh của gia đình. Hình ảnh của cô cũng thay đổi rõ rệt so với thời còn hoạt động nghệ thuật. Linh Rin được nhận xét sang trọng, tinh tế và kín đáo hơn.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô nổi tiếng từ đầu những năm 2010 với danh xưng hot girl nhờ ngoại hình ngọt ngào cùng phong cách thời trang nữ tính.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh hot girl, Linh Rin còn thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Cô từng tham gia Miss Teen 2010, Ngôi sao Thời trang 2011, làm người mẫu ảnh và góp mặt trong các bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, Sát thủ Online hay Lời nói dối ngọt ngào.

Năm 2017, Linh Rin tiếp tục gây chú ý khi trở thành thành viên đội Phạm Hương tại The Look Vietnam, lọt Top 4 chung cuộc. Thời điểm đó, cô được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của làng giải trí. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, Linh Rin dần chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, lifestyle và xuất hiện ít hơn trước công chúng.

Năm 2019, cô công khai hẹn hò với Phillip Nguyễn - con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc phát triển dự án của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Sau 3 năm gắn bó, đầu năm 2022, Phillip Nguyễn cầu hôn Linh Rin.

Linh Rin và Phillip Nguyễn đã có hơn 3 năm kết hôn

Sau đám cưới, vợ chồng Linh Rin sinh sống tại căn biệt thự bề thế ở TP.HCM. Qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy cơ ngơi của cặp đôi được thiết kế theo phong cách châu Âu, sở hữu diện tích rộng lớn, nội thất sang trọng.

Tháng 11/2023, Linh Rin sinh con gái đầu lòng. Hai vợ chồng đặt tên bé là Caroline, tên thân mật là Cà Rốt. Từ đó đến nay, cuộc sống của cặp đôi càng thêm viên mãn khi bước sang hành trình làm cha mẹ.