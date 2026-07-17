Chọn tọa độ để tận hưởng đêm chung kết FIFA World Cup 2026™

FIFA World Cup 2026™ đang bước vào những khoảnh khắc quyết định, nơi mọi cảm xúc của người hâm mộ chuẩn bị bùng nổ. Để sống trọn từng giây phút lịch sử này, việc tìm kiếm một "tọa độ" đủ nhiệt để cùng hàng ngàn chiến hữu chung đam mê đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Thời gian vàng của cảm xúc

Trong vô vàn những 'đặc sản' làm nên sức hút của FIFA World Cup™, có lẽ điều khiến người hâm mộ say mê nhất chính là những kịch bản không tưởng, phá vỡ mọi dự đoán. Không ít người vẫn kỳ vọng Mbappé đóng vai người hùng, đưa tuyển Pháp đi đến trận đấu cuối cùng, giống như cách anh từng rực sáng bằng cú hat-trick lịch sử tại kỳ World Cup 2022. Nhưng sau trận tứ kết ngày 15/07, Tây Ban Nha mới là đội tuyển lọt vào chung kết World Cup 2026, người hâm mộ không ngừng bàn tán về một La Roja đầy bản lĩnh đã chặn đứng "Gà trống Gaulois" với tỷ số thuyết phục 2-0.

Nhưng không chìm đắm trong những kết quả cũ quá lâu, các fan đã bắt đầu phân tích đội hình, dự đoán xem ai sẽ bước lên đỉnh thế giới. Đặc biệt, càng gần đến giờ G, câu chuyện rủ rê nhau tìm một "tọa độ" đủ đông, đủ nhiệt để xem chung kết lại càng trở nên rôm rả. Xem bóng đá một mình thì dễ, nhưng để tìm được một nơi có thể thoải mái xem thâu đêm rạng sáng cùng những chiến hữu chung đam mê thì không phải lúc nào cũng sẵn có.

"Cơn sốt" săn lùng một điểm hẹn xem chung kết cũng đang tăng nhiệt.

Có lẽ vì thấu hiểu nỗi niềm đó của người hâm mộ, năm nay, lần đầu tiên một sự kiện dành cho fan bóng đá kéo dài suốt 24 giờ liên tục đã được hiện thực hóa. Với vai trò là người đồng hành gần nửa thế kỷ của FIFA World Cup™, tại Việt Nam, Coca-Cola đã mở ra một "tọa độ" trải nghiệm xuyên suốt, đáp ứng tinh thần cuồng nhiệt và đam mê bóng đá của người hâm mộ. Sự kiện Văn hóa - Ẩm thực - Thể thao "24H Trọn Vẹn Cảm Xúc" có lẽ không chỉ thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu bóng đá mà còn những fan lễ hội, vui chơi thông qua chuỗi trải nghiệm văn hóa - thể thao đặc sắc trước giờ vàng của đêm chung kết.

Điểm hẹn của cảm xúc

Ngay từ những phút giây đầu tiên bước vào không gian sự kiện, khách tham gia sẽ cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt tại khu vực Game Zone. Nhiều trò chơi tương tác được thiết kế lấy cảm hứng từ bóng đá, mang đến cơ hội để người hâm mộ thử sức, giao lưu và kết nối. Trong khi đó, Photo Zone và Photo Booth Football Memories sẽ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình và bạn bè trước khi bước vào thời khắc được mong chờ nhất của mùa giải.

Hòa mình vào khu vực Game Zone với chuỗi hoạt động thú vị xuyên suốt

Khách tham gia sự kiện cũng không cần lo lắng "thiếu năng lượng" vận động khi đã có Khu vực Foodzone. Hành trình du ngoạn vị giác này là sự kết hợp tinh tế giữa 14 gian hàng đại diện cho các quốc gia tham dự FIFA World Cup™ và những món ăn đường phố quen thuộc của Việt Nam cùng Coca-Cola mát lạnh sảng khoái. Bên cạnh đó, khu vực Camping Zone hứa hẹn sẽ là một điểm dừng chân lý tưởng để các hội bạn và gia đình xích lại gần nhau, cùng thư giãn và chia sẻ sự háo hức trong lúc ngóng chờ khoảnh khắc trái bóng lăn. Hơn thế nữa, sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ hàng đầu cùng những tiết mục biểu diễn mãn nhãn sẽ là chất xúc tác diệu kỳ, kết nối mọi người và đưa người hâm mộ từng bước tiến gần hơn đến thời khắc vỡ òa nhất của mùa giải. Tâm điểm của hành trình sẽ là khoảnh khắc hàng nghìn người cùng hướng về màn hình LED 1000 mét vuông để theo dõi trực tiếp trận chung kết.

Thư giãn, kết nối và đếm ngược đến trận chung kết tại Camping Zone

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một buổi theo dõi bóng đá truyền thống, sự kiện văn hóa - thể thao "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc" hứa hẹn sẽ trở thành một "tọa độ" bùng nổ, đánh dấu sự giao thoa giữa thể thao cuồng nhiệt và văn hóa đa sắc màu.