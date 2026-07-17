Từ sân đá phủi đến những đêm “đi bão” rợp cờ: Điều gì khiến người Việt Nam yêu bóng đá đến vậy?

Có một điều lạ ở người Việt: hiếm ai xem bóng đá một mình. Một trận đấu chỉ thật sự “đã” khi có người cùng hồi hộp, cùng tiếc nuối, cùng vỡ òa - ở trong nhà, ngoài quán cà phê, hay giữa phố xá lúc nửa đêm.

Với người Việt, bóng đá không chỉ là chuyện thắng thua, mà còn là lý do để gia đình quây quần, bạn bè có cớ gặp mặt, và những người xa lạ bỗng hóa thân quen khi cùng hò reo chung một nhịp.

Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0, chính thức giành tấm vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2026. Sau khi Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0, Argentina cũng ngược dòng đánh bại Anh 2-1, qua đó ghi tên vào trận chung kết trong mơ với đại diện châu Âu.

Cùng lúc đó, tại Việt Nam, nhiều người cũng bật dậy, vỗ tay reo hò như thể đội nhà vừa ghi bàn. Không ai hẹn ai, quán cà phê, quán nhậu, những con hẻm nhỏ vẫn sáng đèn, chật kín người đến tận sáng. Điều gì khiến bóng đá, dù diễn ra cách nửa vòng trái đất, vẫn có sức hút mãnh liệt đến vậy với người Việt?

Từ sân đất, vỉa hè đến những đêm "sống giờ Mỹ"

Tình yêu bóng đá của người Việt thường bắt đầu từ rất sớm và giản dị: một quả bóng nhựa, một khoảng sân đất trống, vài đứa trẻ hàng xóm chia phe đá đến khi trời nhá nhem tối mới chịu về. Không cần sân cỏ chuẩn, không cần giày đá bóng, chỉ cần có bóng và có bạn là đủ để tạo nên một trận đấu.

Lớn lên, tình yêu đó không mất đi mà chuyển hóa thành nhiều hình thức khác nhau. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất trong văn hóa bóng đá Việt chính là "đi bão". Cụm từ chỉ có ở Việt Nam này đã trở thành một nghi thức ăn mừng, một lễ hội đường phố tự phát, không kịch bản nhưng đầy cảm xúc. Từ kỳ tích Thường Châu và chức vô địch AFF Cup năm 2018 đến tấm huy chương vàng SEA Games 2019, những "cơn bão" người hâm mộ liên tục phủ kín các tuyến đường lớn tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác. Cứ sau một trận cầu làm nên lịch sử, người Việt lại mặc áo đỏ, cầm cờ và cùng nhau xuống phố như một phản xạ quen thuộc.

"Đi bão" đã trở thành một nghi thức ăn mừng không thể thiếu sau mỗi trận thắng của đội tuyển quốc gia.

Văn hóa bóng đá ở Việt Nam còn được xây nên từ những điều đặc trưng khó nơi nào có được. Đó là chuyện "cá cược" vài chầu ăn uống, vài ly nước giải khát để tăng thêm phần kịch tính trước mỗi trận cầu. Đó là buổi sáng, đồng nghiệp, bạn bè lại rôm rả kể cho nhau nghe trận đấu đêm qua, ai ghi bàn, ai mắc lỗi, đội nào xứng đáng thắng hơn. Người cãi nhau chuyện chiến thuật, người lại mê mẩn kể về một cầu thủ vừa để lại ấn tượng, cứ như thể trận đấu ấy vẫn còn tiếp diễn ngoài đời thực. Đó còn là hình ảnh những người lớn tuổi, vẫn cố nán lại xem hết hiệp một rồi mới chịu đi ngủ, sáng hôm sau lại hỏi ngay kết quả.

Hình ảnh các nhóm bạn trẻ hẹn nhau để theo dõi trận đấu đã trở nên quen thuộc trong văn hóa xem bóng đá của người Việt.

Gấp đôi niềm vui bóng đá bằng những trải nghiệm chung

Bóng đá với người Việt không chỉ gói gọn trong 90 phút bóng lăn, mà còn là câu chuyện của bản sắc và sự gắn kết cộng đồng. Tinh thần ấy hiện lên trong khoảnh khắc 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình đồng loạt hướng mắt về lá cờ Tổ quốc và hát vang Quốc ca trước trận chung kết AFF Cup 2018, hòa chung một nhịp giữa biển cờ đỏ sao vàng. Đó cũng là khi hàng triệu người lặng đi trước những giọt nước mắt của U23 Việt Nam sau trận chung kết tuyết trắng tại Thường Châu, để rồi cùng chào đón các cầu thủ trở về như những người hùng. Chiếc áo đấu khoác lên người là cách mỗi người thể hiện mình thuộc về một tập thể, một đội tuyển và một niềm tin chung. Những hội nhóm cổ động viên tự phát, những buổi xem bóng tập thể ở quán cà phê hay các không gian công cộng dần trở thành một phần đời sống đô thị. Bóng đá là cái cớ, còn sự kết nối giữa người với người mới là điều đọng lại lâu nhất.

Chính tinh thần "xem cùng nhau" ấy đã biến bóng đá từ một môn thể thao thành sợi dây kết nối nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp, nhiều vùng miền. Mọi người không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, cộng đồng, khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tất cả hòa chung một nhịp, cùng hướng về trận đấu.

Coca-Cola mang đến các không gian trải nghiệm sôi động, để mỗi người được tự do tận hưởng Chung kết World Cup 2026 theo cách riêng.

Và trong những cuộc tụ họp xem bóng đá của người Việt, sự hiện diện của Coca-Cola cũng dần trở nên quen thuộc hơn: trên bàn ăn gia đình, giữa nhóm bạn đang tranh luận sôi nổi, hay trong khoảnh khắc cả quán cùng bật dậy ăn mừng. Sự hiện diện của Coca-Cola cũng được nối dài ở những lần đồng hành cùng FIFA World Cup™. Mùa World Cup 2026 này, tinh thần "vui hơn khi có nhau" ấy sẽ tiếp tục được Coca-Cola lan tỏa qua sự kiện Văn hóa – Thể thao "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc".

19/7 này, đừng bỏ lỡ trận chung kết siêu kinh điển FIFA World Cup 2026™ cùng "watching party" cực chất tại TP.HCM.

Diễn ra liên tục trong 24 giờ, bắt đầu từ 8h ngày 19/7 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức), sự kiện mang đến không gian giao thoa giữa thể thao, âm nhạc, văn hóa và ẩm thực, góp phần tái hiện bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay giữa lòng TP.HCM. Đặc biệt, hàng nghìn khán giả sẽ có cơ hội cùng theo dõi trận chung kết FIFA World Cup 2026™ trên màn hình LED "siêu to khổng lồ" rộng hơn 1.000m2 ngay tại khuôn viên sự kiện, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc vỡ òa khó quên.