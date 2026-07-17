Mỹ nhân sáng lập thương hiệu nổi tiếng cạo đầu sau biến cố: Rời biệt thự, giờ làm mẹ đơn thân

2 năm sau biến cố, cuộc sống của mỹ nhân này có nhiều thay đổi.

Lâm Minh tên thật là Bùi Ngọc Minh Anh, sinh năm 1998, một fashionista có tiếng trong giới trẻ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thần thái cuốn hút cùng gu thời trang cá tính, Lâm Minh nhanh chóng xây dựng lượng người theo dõi ổn định trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhờ ngoại hình nổi bật, cô nhận được nhiều lời mời làm mẫu ảnh, hợp tác với các thương hiệu thời trang và có nguồn thu nhập đáng kể từ khá sớm.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Lâm Minh còn được đánh giá là một gương mặt có tư duy kinh doanh. Khi mới 17-18 tuổi, cô đã đồng sáng lập thương hiệu thời trang Colkids Neva Die (CND). Đây từng là một trong những local brand được giới trẻ yêu thích, tạo nên "cơn sốt" trong giai đoạn 2019-2020 và góp phần đưa tên tuổi của Lâm Minh đến gần hơn với cộng đồng yêu thời trang.

Lâm Minh

Cuộc sống của Lâm Minh càng gây chú ý hơn khi cuối năm 2020, MXH rộ tin đồn hẹn hò giữa cô và Decao (Cao Minh Thắng, SN 1990). Thời điểm đó cả hai úp mở về mối quan hệ, song vẫn nhận nhiều lời khen vì có nhiều điểm chung cũng như cá tính trong thời trang.

Đến đầu năm 2022, Decao bất ngờ thông báo đã lên chức bố. Từ thời điểm này, cặp đôi không còn giấu kín chuyện đời tư mà thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau cũng như cuộc sống cùng con trai. Gia đình nhỏ của Decao và Lâm Minh từng nhận được nhiều sự yêu mến khi cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh chăm con, đồng hành trong công việc và xuất hiện tại các sự kiện thời trang. Cặp đôi còn chuyển về sống tại biệt thự ở Ninh Thuận được thiết kế riêng, đúng gu của gia đình.

Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng chừng viên mãn lại bất ngờ đổ vỡ.

Đầu năm 2024, mạng xã hội bùng nổ trước đoạn clip ghi lại cảnh Lâm Minh ôm con nhỏ, trên mặt xuất hiện nhiều vết bầm tím. Sau đó, cô đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về việc bị bạo hành. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, kéo theo nhiều tranh cãi giữa hai bên.

Trải qua những biến cố hôn nhân, Lâm Minh lựa chọn rời khỏi căn biệt thự ven biển, cùng con trai trở lại TP.HCM sinh sống. Đáng chú ý thời điểm đó, Lâm Minh “lột xác” bằng cách cạo đầu, rồi tập trung vào công việc của mình. Thời gian này, Lâm Minh cũng dành nhiều khoảng tĩnh lặng để chữa lành chính mình. Cô đưa con trai đi nghỉ dưỡng, tụ tập bạn bè và tìm đến những nơi có khung cảnh bình yên.

Sau 2 năm trải qua những biến cố tình cảm, Lâm Minh gần như không còn nhắc đến chuyện cũ mà chủ yếu hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc con trai.

Trên trang cá nhân của mình, Lâm Minh chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc, du lịch và hành trình nuôi con. Nhiều người nhận xét Lâm Minh đã “tìm lại chính mình”, ngày càng tươi tắc, tinh thần ổn định và thăng hạng nhan sắc. Ngoại hình của Lâm Minh cũng nhận nhiều lời khen khi ngày càng khỏe khoắn. Sau thời gian để tóc ngắn vì cạo đầu, cô hiện tại đã để tóc dài trở lại và thay đổi liên tục để phù hợp với outfit.

Lâm Minh từng cạo đầu sau biến cố

Cuộc sống hiện tại của Lâm Minh vui vẻ, bình yên sau 2 năm biến cố

Sự xuất hiện của Xaiman (phải) trong các bức ảnh gần đây của Lâm Minh khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ

Điều được nhắc đến nhiều nhất trong các bài đăng của Lâm Minh hiện nay là con trai. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con, từ những chuyến đi chơi, sinh hoạt hằng ngày đến những cột mốc trưởng thành của bé. Với Lâm Minh, con trai được xem là động lực lớn nhất giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Về chuyện tình cảm hiện tại, Lâm Minh không có bất kỳ chia sẻ nào. Tuy nhiên thời gian gần đây, cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh Xaiman - một TikToker sở hữu hơn 40k người theo dõi. Điều này khiến nhiều netizen thắc mắc, đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cả hai.

Tổng hợp/ Ảnh: IGNV