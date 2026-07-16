Chuyện xin bố mẹ cưới vợ của chàng trai 2k đang viral MXH: "Mẹ nuôi được 4 chị em con thì mẹ nuôi nốt bạn ấy đi"

Khi biết hoàn cảnh của Luân, Tú không chỉ thương cô mà còn dành sự quan tâm sâu sắc đến người mẹ đang bạo bệnh của Luân. Chàng sinh viên năm hai đã dùng hành động thiết thực nhất để chứng minh tình cảm của mình.

Ở tuổi 26, khi nhiều bạn trẻ vẫn đang mải mê với những chuyến đi hay chông chênh tìm kiếm định hướng cuộc đời, thì Hải Luân và Hải Tú (hiện đang sinh sống tại Hưng Yên) đã ôm trong tay một gia tài vô giá: một mái ấm nhỏ trọn vẹn yêu thương.

"Gia tài" ấy là một cô công chúa nhỏ 6 tuổi, và một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, và là 6 năm thanh xuân họ đã nắm chặt tay nhau đi qua biết bao thăng trầm. Đằng sau tổ ấm viên mãn ấy là một câu chuyện dài về tình thân, sự bao dung và những quyết định đầy dũng cảm của đôi bạn trẻ ở độ tuổi 20.

Kết hôn ở tuổi 20, khi cả hai mới là sinh viên năm thứ 2 đại học

Tuổi thơ của Hải Luân không được trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa. Bố qua đời từ khi Luân mới học lớp 1, một mình mẹ tảo tần làm lụng nuôi 2 chị em Luân khôn lớn. Hiểu được sự vất vả của mẹ, Luân luôn nỗ lực hết mình.

Thế nhưng, giông bão vẫn chưa dừng lại. Khi Luân đang là sinh viên lên Hà Nội học thì mẹ cô phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Quỹ thời gian của bà chỉ còn đếm được bằng ngày, bằng tháng.

Chị gái đã yên bề gia thất, Luân đứng trước nỗi sợ hãi tột cùng của sự chới với, bơ vơ giữa cuộc đời. Chính trong những tháng ngày kiệt quệ nhất vì phải túc trực chăm mẹ nơi giường bệnh, ánh sáng của tình yêu và sự tử tế đã đến với cô.

"Mình và Tú lúc đấy cũng quen nhau là cũng gần 2 năm. Bọn mình lên Hà Nội học, mặc dù không học cùng trường, một người học Sư phạm, một người học Xây dựng, nhưng Tú hay hỏi han mình: 'Không biết lên Hà Nội mình ổn không', hay là chia sẻ những cái câu chuyện hết sức bình thường về đời sống thôi...

Khi mình chia sẻ là mẹ tớ bị như thế, và Tú là người đồng cảm đầu tiên. Tú cũng không phải là chỉ quan tâm một mình mình, mà bạn ấy còn nghĩ cho cả mẹ mình nữa và mình thấy rằng tất cả những hành động ấy tuy chỉ đơn giản thôi nhưng nó vô cùng tinh tế" - Luân tâm sự.

"Mẹ nuôi được 4 chị em con, thì mẹ nuôi nốt bạn ấy, cho bạn ấy được đi học tiếp"

Khi biết hoàn cảnh của Luân, Tú không chỉ thương cô mà còn dành sự quan tâm sâu sắc đến người mẹ đang bạo bệnh của Luân. Chàng sinh viên năm hai đã dùng hành động thiết thực nhất để chứng minh tình cảm của mình.

Cứ mỗi cuối tuần được nghỉ, Tú lại tranh thủ đưa Luân về quê để cùng chăm sóc mẹ. "Đặt hoàn cảnh mình vào như thế, nếu là mình thì chưa chắc mình đã có nghị lực như bạn ấy đâu" - Tú từng bộc bạch. Tình yêu của Tú tĩnh lặng và vững chãi, trở thành cái neo giữ tinh thần để Luân không gục ngã.

Khi bệnh tình của mẹ Luân trở nặng, không thể tiếp nhận thuốc men được nữa, một ngã rẽ táo bạo đã mở ra với đôi bạn trẻ.

Thương bạn gái vất vả, Tú về thưa chuyện với mẹ. "Mẹ ơi, con có quen cô bạn thân lắm, nhưng mà hoàn cảnh của bạn ấy rất là khổ. Mẹ nuôi được 4 chị em con thì mẹ nuôi nốt bạn ấy, để bạn ấy về nhà mình, cho bạn ấy đi học nốt. Chứ mẹ bạn ấy mất rồi, chị gái thì đi lấy chồng, một mình thì không biết dựa vào đâu".

Ban đầu, mẹ Tú chỉ nghĩ con trai xót bạn, vô tình nửa đùa nửa thật: "Con thương nó thì mang nó về đây mẹ nuôi cho" . Bà không ngờ con trai mình lại nghiêm túc và mang một tấm lòng yêu thương chân thật đến vậy.

Bố của Tú khi ấy cũng rất lo lắng cho quyết định của con trai, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không ngăn cấm.

"Chỉ có một điều là 2 đứa học chưa xong, vẫn còn hơi dang dở. Nhưng khi tôi hỏi thì hai đứa đều bảo chúng con sẽ cố gắng học xong đại học ra trường lấy bằng. Khi đó, tôi cũng bảo đấy là các con tự chọn tình yêu, tự chọn, chứ bố mẹ không chọn. Sướng thì hưởng, khổ thì chịu. Sau này chớ có than vãn.

Thế mà xác định đã cảm thấy nó sống không thiếu nhau được thì tiến hành. Thế còn trên đường đi sẽ rất nhiều vất vả và chông gai vượt qua, mà để trưởng thành được đến ngày hôm nay là không phải chuyện đơn giản. Nó phải cộng đồng từ gia đình, anh chị em, nhất là bố mẹ, phải đồng hành và giúp đỡ tận nơi, thì các con mới có như ngày hôn nay " - bố của Tú nói như vậy khi biết con trai quyết định kết hôn ở tuổi 20.

Nhận thấy con trai thực sự trưởng thành và nghiêm túc, mẹ Tú cũng quyết định: "Con trai thương bạn thật lòng như thế thì tôi cũng không ngần ngại gì cả".

"Tôi muốn xin bà cho tôi đón cháu về, chăm sóc hai đứa để bà bớt lo một phần"

Và rồi, lời cầu hôn xúc động nhất đã diễn ra không phải dưới ánh nến lãng mạn, mà là bên giường bệnh, từ chính những bậc sinh thành.

Ngày bố mẹ Tú sang thăm hỏi sức khỏe mẹ Luân và chân tình ngỏ ý: " Tôi nghĩ cũng rất sớm để nói chuyện này, nhưng tôi thương cháu quá, nhìn cháu vất vả. Tôi muốn xin bà cho tôi đón cháu về, cùng nuôi, cùng chăm sóc hai đứa để bà bớt lo một phần". Luân kể lại ngày mà bố mẹ Tú sang thăm nhà cô và nói chuyện với mẹ của cô bên giường bệnh.

Khi đó, mẹ Luân cũng đồng ý nhưng bản thân Luân cũng suy nghĩ nhiều, cô cũng đắn đo việc kết hôn quá sớm, liệu hai người có thể đồng hành cùng nhau hay không, hay lại dang dở.

Nhưng Luân kể lại, khi đó hai mẹ con cô cũng tâm sự rất nhiều về chuyện này: "Ông trời không cho mẹ ở lại với hai con nữa, mẹ lo lắng nếu như không còn nữa thì con phải làm như thế nào. Con sẽ ở với ai, ai sẽ lo cho con, rồi con kbơ vơ không có ai giúp đỡ.

Mẹ cũng đã tiếp xúc để có thể đủ hiểu được Tú là người thế nào, và mẹ cũng yên tâm về bạn ấy. Hôm qua bố mẹ Tú sang nói chuyện thì có nghĩa là ông bà cũng chính thức cho các con được qua lại với nhau, ông bà cũng là những người mà rất thấu đáo. Mẹ nghĩ rằng là mẹ nhìn người thì sẽ đúng thôi, nên là con cứ suy nghĩ đi".

Thế là đám cưới diễn ra khi cả hai mới tròn 20 tuổi, vẫn là sinh viên năm thứ 2. Sau khi kết hôn, Hải và Tú có một công chúa nhỏ và vẫn cố gắng học xong đại học.

Sáu năm trôi qua, thời gian đã chứng minh quyết định dũng cảm năm ấy là hoàn toàn đúng đắn. Vượt qua những định kiến về chuyện "cưới sớm", Hải Luân và Hải Tú không chỉ hoàn thành việc học hành mà còn xây dựng được một sự nghiệp ổn định.

Điều khiến Luân cảm thấy viên mãn và tự hào nhất hiện tại chính là tình thương vô bờ bến từ bố mẹ chồng. Ông bà thương Luân như con gái trong nhà. Mẹ chồng Luân cầm tay chỉ việc, dạy con dâu từ cách nấu bát canh cua đến lời ăn tiếng nói hàng ngày.

Những lúc buồn phiền không tâm sự được cùng chồng, bố mẹ chồng lại là người tinh ý nhận ra để vỗ về, an tâm sự cùng con dâu. "Ông bà thương mình như con ruột, và đến bây giờ mình vẫn cảm thấy quá là may mắn khi mà lúc đấy mình quyết định mình đồng ý đi tiếp cái chặng đường này" - Luân tâm sự.

Luân cũng tâm sự, bố mẹ chồng dạy bảo cô như một người con ruột trong gia đình. "Từ giờ mình cũng xin phép được gọi là bố mẹ, chứ không phải bố mẹ chồng. Những gì mà ông bà đối xử với mình quá là tuyệt vời, ông bà cho mình thì nhiều, chứ còn mình thì cố gắng được bao nhiêu đâu".

Khi có bố mẹ chồng thấu hiểu và yêu thương con dâu vô điều kiện

Đến giờ khi ngồi lại, Luân vẫn bồi hồi xúc động khi nghĩ về một câu chuyện của mẹ chồng và mẹ đẻ của cô.

Trước mẹ đẻ qua đời, bà có nói chuyện với mẹ chồng của Luân, câu chuyện này được mẹ chồng Luân kể lại: "Bà thông gia có nói là đưa bà lên chùa, để bà thỉnh thoảng còn thấy con thấy cháu vào chùa thắp hương".

Nhà chồng của Luân gần một ngôi chùa, và khi qua đời, mẹ cô được đưa lên ngôi chùa ấy. "Mình về nhà chồng rồi, sau này cứ nhớ mẹ là mình lại vào, sáng - chiều vào chùa thắp hương, chẳng sao cả. Mình thật sự thấy bố mẹ chồng mình là người thấu tình đạt lý".

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hải Luân luôn đong đầy nước mắt hạnh phúc khi nhắc về gia đình của mình: "Con muốn gửi lời cảm ơn tới bố mẹ, đầu tiên là cảm ơn bố mẹ đã thương con, đã đón con về trong lúc mà con bơ vơ nhất. Bố mẹ cho con một gia đình, bố mẹ dạy bảo con và cho con được đi học tiếp, cho con một gia đình đầm ấm như bây giờ.

Dù con không còn bố mẹ, nhưng bố mẹ vẫn tiếp tục dạy con trở thành một con người tử tế đàng hoàng. Con cảm ơn bố mẹ đã đồng hành cùng với vợ chồng con, bao dung chúng con, để cho chúng con có thể có niềm tin, có một nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển bản thân và chăm lo cho gia đình nhỏ".

Câu chuyện của hai vợ chồng Hải Luân và Hải Tú kết hôn ở tuổi 20 vốn nhiều âu lo, nhưng khi xuất phát từ sự chân thành của hai người trẻ, được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương vô điều kiện của gia đình, đã đơm hoa, kết thành những trái ngọt an lành nhất.

Nguồn: Chuyện Nhà Thời Nay - VTV2