CEO Every Half vừa được rót 8 triệu USD: "Điều khiến chúng tôi tự hào không phải gọi vốn, mà là đã 3 lần giảm giá"

Trúc Trần và Phú Võ tiết lộ về quá trình làm việc với đối tác, các quỹ đầu tư nước ngoài, đồng thời chia sẻ về định hướng phát triển thương hiệu sau khi được rót thêm 8 triệu USD.

35 cửa hàng sau chưa đầy 5 năm, vừa gọi vốn thành công 8 triệu USD từ quỹ đầu tư quốc tế, Every Half đang là thương hiệu cà phê Việt được nhắc đến nhiều.

Chúng tôi có cuộc gặp gỡ hai nhà sáng lập Trúc Trần và Phú Võ để nói nhiều hơn về "tin vui" này. Cuộc trò chuyện không chỉ xoay quanh thương vụ gọi vốn, mà còn mở ra cách Every Half lựa chọn phát triển thương hiệu suốt nửa thập kỷ qua và tương lai xa hơn.

Cách họ nói về cà phê như một hành trình bắt đầu từ nông trại, đi qua từng người nông dân, từng công đoạn rang xay rồi mới đến ly cà phê trên tay khách hàng.

Vì sao Every Half gọi vốn thành công nhưng không xem đó là đích đến? Điều gì khiến thương hiệu này chọn đầu tư vào chuỗi cung ứng thay vì mở cửa hàng bằng mọi giá? Và vì sao giữa lúc nhiều thương hiệu tăng giá, họ lại ba lần chủ động giảm giá?

Câu trả lời có trong cuộc trò chuyện dưới dây.

Clip phỏng vấn Co-founder và CEO Every Half sau khi gọi vốn thành công 8 triệu USD.

Co-founder, CEO Every Half Phú Võ và Co-founder Trúc Trần

Trúc Trần Phú Võ Trần Lê Minh Trúc Co-founder, Vice President Every Half - chuỗi cà phê đặc sản có quy mô lớn tại TP.HCM Võ Duy Phú Co-founder, CEO Every Half. Từng là thành viên sáng lập và Phó Tổng Giám Đốc The Coffee House. Từng giữ vai trò Giám đốc khối tại One Mount Distribution.

8 triệu USD trong năm 2026

Trong năm 2026, Every Half gọi vốn thành công, nhận được khoản đầu tư 8 triệu USD. Ngoài ý nghĩa về tài chính, khoản đầu tư này mang lại điều quan trọng gì?

Phú Võ: Nguồn lực mới sẽ giúp tụi mình mở rộng hệ thống cửa hàng để có thêm nhiều điểm chạm với khách hàng. Nhưng quan trọng hơn, tụi mình muốn đầu tư ngược trở lại chuỗi cung ứng. Đó là làm việc trực tiếp với nông hộ, đầu tư từ 10 đến 50 ha cà phê, đồng thời tham gia sâu hơn vào các khâu sơ chế, rang xay.

Khi làm sâu vào chuỗi cung ứng, tụi mình kỳ vọng chất lượng cà phê sẽ tốt hơn, giá thành hợp lý hơn, trong khi người nông dân cũng có thu nhập xứng đáng hơn.

Đó là lợi thế cạnh tranh bền vững mà tụi mình muốn xây dựng, thay vì chỉ cạnh tranh bằng số lượng cửa hàng hay thiết kế không gian.

*Khoản đầu tư 8 triệu USD của Every Half đến từ hai nhà đầu tư hiện hữu là Openspace Capital và DSG Consumer Partners. Đây cũng là lần thứ ba hai quỹ này rót vốn vào Every Half, sau các vòng Seed và Pre-Series A. Trong đó, Openspace Capital là công ty quản lý tài sản đa chiến lược có trụ sở tại Singapore, với nhiều năm kinh nghiệm đầu tư tại Đông Nam Á. Công ty triển khai các chiến lược đầu tư ở nhiều lĩnh vực như đầu tư giai đoạn sớm, đầu tư tăng trưởng, tín dụng tư nhân, tài sản số và cổ phiếu niêm yết. Còn DSG Consumer Partners - là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Ấn Độ và Đông Nam Á, tập trung hoàn toàn vào lĩnh vực tiêu dùng. Trong hơn thập kỷ qua, DSGCP đã rót vốn vào trên 100 thương hiệu, với các khoản đầu tư tiêu biểu gồm Sula Vineyards, Veeba, PickUp, Blood, Moom...

Quá trình làm việc với các đối tác và quỹ đầu tư nước ngoài diễn ra như thế nào?

Phú Võ: Lần đầu tiên mình gửi cà phê cho các nhà đầu tư thử.

Nhiều người trước đó vẫn nghĩ robusta sẽ rất đắng và nặng vị. Nhưng khi thử theo hình thức blind tasting (hay còn gọi là thử nếm mù), so sánh giữa sản phẩm của tụi mình với một thương hiệu nước ngoài, họ khá bất ngờ với chất lượng.

Phú Võ.

Sau đó, họ còn trực tiếp đến cửa hàng, quan sát cách vận hành, lượng khách và cách tụi mình xây dựng thương hiệu. Sau nhiều vòng làm việc, nhà đầu tư quyết định đồng hành cùng tụi mình từ năm 2024 và tiếp tục ở các năm sau.

Một thương hiệu gọi vốn thành công đồng nghĩa với một thương hiệu thành công không, anh Phú Võ?

Phú Võ: Mình không nghĩ như vậy.

Với tụi mình, gọi vốn chưa bao giờ là đích đến mà chỉ là phương tiện để thực hiện những điều mình muốn làm.

Khi gặp các nhà đầu tư ở Singapore hay Mumbai (Ấn Độ) điều đầu tiên mình chia sẻ không phải là doanh thu hay số cửa hàng, mà là niềm tự hào về cà phê Việt Nam và khát vọng xây dựng một thương hiệu có thể đưa cà phê Việt đi xa hơn.

Để làm được điều đó, tụi mình cần nguồn lực tài chính và cả kinh nghiệm từ những người đã đồng hành với rất nhiều doanh nghiệp trước đây.

Mình nghĩ các nhà đầu tư lựa chọn tụi mình vì hai lý do. Thứ nhất, họ tin vào năng lực thực thi của đội ngũ. Điều tụi mình nói đều được chứng minh bằng hành động. Thứ hai, họ nhìn thấy tiềm năng rất lớn của ngành cà phê Việt Nam trong những năm tới.

Phú Võ là người trực tiếp làm việc với các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài.

Vì sao Every Half 3 lần giảm giá?

Điều gì đã thôi thúc Trúc Trần cùng đội ngũ mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2021?

Trúc Trần: Điểm khởi đầu chính xác của Every Half không bắt đầu từ năm 2021 mà sớm hơn - năm 2016.

Lúc đó, mình vẫn đang đi làm, và tạo ra một dự án cá nhân có tên Every Hub Bean. Nơi mình chia sẻ những câu chuyện về cà phê, tổ chức workshop, pop-up và kết nối với những người yêu cà phê ngoài giờ làm việc, không phải kinh doanh.

Trúc Trần.

Sau khoảng 5 năm, mình phát triển dự án này thành một quán cà phê thực sự, khi thấy đó là thời điểm phù hợp để bước sang một giai đoạn mới. Mình muốn có một không gian để khách hàng có thể trực tiếp ghé thăm, trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn những gì mình muốn truyền tải về cà phê.

Đầu năm 2021, tụi mình bắt đầu lên ý tưởng, thiết kế, định vị lại thương hiệu. Đến khoảng tháng 6 thì cửa hàng đầu tiên hoàn thiện, nhưng đúng lúc đó dịch Covid-19 bùng phát nên phải tạm đóng khoảng 4 tháng. Đến tháng 10/2021, Every Half mới chính thức mở cửa.

Every Half mở 35 cửa hàng trong chưa đầy 5 năm nhưng chỉ có mặt ở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Nam. Vì sao? Điểm đến tiếp theo sẽ là đâu?

Phú Võ: Với nguồn lực hiện tại, tụi mình ưu tiên những thị trường có tiềm năng và phát triển theo chiều sâu. Nói một cách dễ hiểu là ở mỗi thành phố mở cửa hàng, tụi mình đều mong muốn phục vụ được cả người dân địa phương lẫn khách du lịch, bởi đó là cơ hội để giới thiệu cà phê Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong kế hoạch sắp tới, tụi mình hướng đến những thành phố du lịch như Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An và nếu có cơ duyên thì cả Phú Quốc.

Tuy nhiên, mở thêm nhiều cửa hàng chưa bao giờ là mục tiêu lớn nhất.

Điều tụi mình theo đuổi vẫn là phát triển bền vững, để mỗi cửa hàng đều có một tệp khách hàng quen thuộc.

Đó cũng là yếu tố đầu tiên và ưu tiên mà tụi mình hướng đến khi mở một cửa hàng. Mình sẽ đặt câu hỏi: Cửa hàng này sẽ phục vụ ai, nhu cầu của họ là gì và khu vực đó có đủ điều kiện để cửa hàng hoạt động hiệu quả hay không?

Ví dụ ở trung tâm TP.HCM, mật độ dân văn phòng rất cao nên hai cửa hàng chỉ cần cách nhau khoảng 300 - 400m vẫn có thể hoạt động hiệu quả. Chỉ cần khu vực đó có khoảng 3.000 - 4.000 khách hàng tiềm năng là đã đủ điều kiện để mở một cửa hàng.

Ngược lại, ở những khu dân cư thưa hơn, tụi mình sẽ phải tính toán lại quy mô, số chỗ ngồi, lượng khách dự kiến và khả năng sinh lời. Mình cũng từng mở cửa hàng rồi phải đóng vì chưa đạt kỳ vọng.

Đó có phải là lý do Every Half xây dựng mô hình farm-to-cup (từ nông trại đến tách cà phê)?

Và việc xây dựng chuỗi từ nông hộ, hợp tác xã, rang xay đến cửa hàng chắc hẳn không hề đơn giản. Theo hai anh, đâu là giá trị lớn nhất khi lựa chọn mô hình này?

Trúc Trần: Khó khăn thì rất nhiều. Ví dụ như không phải lúc nào chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng đạt như kỳ vọng. Khi làm việc với nông hộ, tụi mình đưa ra nhiều yêu cầu khác với cách sản xuất truyền thống mà bà con đã quen từ trước nên đây là một thử thách rất lớn.

Nếu nguyên liệu đầu vào chưa đạt thì sản phẩm cuối cùng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tụi mình không đẩy rủi ro đó về phía người nông dân. Tụi mình vẫn sẽ thu mua, chấp nhận phần thiệt hại đó và tiếp tục đồng hành để cùng bà con cải thiện quy trình trong những vụ sau.

Đó là khoản đầu tư mà tụi mình luôn chấp nhận khi lựa chọn đi theo con đường xây dựng vùng nguyên liệu thay vì chỉ mua cà phê có sẵn trên thị trường.

Trúc Trần là người nuôi dưỡng niềm đam mê với cà phê và theo đuổi mô hình farm-to-cup tại Every Half. Anh cùng đội ngũ xây dựng chuỗi cung ứng, từ nông trại đến ly cà phê trên tay khách hàng.

Phú Võ: Khi làm việc trực tiếp với người nông dân, tụi mình có cơ hội tham gia rất sâu vào quá trình sản xuất và cùng họ tháo gỡ từng vấn đề, từ cách canh tác, nguồn vốn cho đến kỹ thuật thu hoạch.

Những kinh nghiệm này sẽ là nền tảng để tụi mình tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Khi đi sâu vào toàn bộ chuỗi sản xuất, tụi mình cũng hiểu rõ hơn từng công đoạn và biết mình cần cải tiến điều gì để tạo ra một ly cà phê tốt hơn.

Điều trên có tác động gì đến giá cả không?

Phú Võ: Trong ngành F&B, đa số thương hiệu sẽ tăng giá theo thời gian. Nhưng ở Every Half tụi mình đã 3 lần điều chỉnh giảm giá vì khi quy mô tốt hơn, tụi mình muốn chia sẻ lợi ích đó với khách hàng để cà phê chất lượng cao dễ tiếp cận hơn.

Với tụi mình, cà phê là một thức uống hằng ngày. Để trở thành thói quen mỗi ngày thì nó phải đủ gần gũi, dễ tiếp cận và dễ thưởng thức. Đó cũng là lý do mình ít khi gọi Every Half là "cà phê đặc sản". Mình chỉ mong khách hàng nhớ đến tụi mình như một thương hiệu làm cà phê chất lượng cao.

Every Half đi từ một văn phòng 6m2 đến hệ thống 35 cửa hàng còn Trúc Trần và Phú Võ đã thay đổi thế nào?

Trúc Trần: Có lẽ là trưởng thành hơn. Nếu quay lại thời điểm mới bắt đầu, mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày thương hiệu phát triển như hôm nay hay bản thân sẽ ngồi ở vị trí này. Mỗi năm nhìn lại, mình đều thấy mình học thêm rất nhiều điều.

Ngày trước, điều mình học là cách pha một ly cà phê ngon. Còn bây giờ, mình học cách vận hành một doanh nghiệp, học cách nhìn nhận vấn đề và học cách đồng hành với một tập thể ngày càng lớn. Khi chỉ có vài người, mọi thứ rất khác. Còn bây giờ, điều mình phải học là làm sao giữ được tinh thần cho cả đội ngũ, giúp mọi người cùng nhìn về một hướng.

Phú Võ: Với mình, điều thay đổi nhiều nhất là ước mơ và trách nhiệm. Trong 5 năm qua, tụi mình đã chuyển văn phòng bốn lần và có lẽ năm nay sẽ chuyển thêm một lần nữa. Mỗi văn phòng đều gắn với một cột mốc phát triển của thương hiệu.

Nhưng điều thực sự lớn lên không phải là diện tích văn phòng hay số lượng cửa hàng, mà là khát vọng mình muốn theo đuổi và trách nhiệm mình đang mang trên vai. Hai điều đó cũng là động lực để mình tiếp tục đi tiếp mỗi ngày.

Phú Võ chịu trách nhiệm về chiến lược kinh doanh của Every Half, đồng thời là người theo đuổi mục tiêu đưa cà phê Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Sau cột mốc này, mục tiêu lớn nhất mà Every Half hướng đến là gì?

Phú Võ: Mục tiêu lớn nhất của mình là xây dựng được một tổ chức có thể vận hành tốt ngay cả khi không còn phụ thuộc vào Phú Võ hay Trúc Trần.

Về kế hoạch phát triển, năm nay tụi mình đặt mục tiêu hiện diện tại khoảng 8 tỉnh thành. Xa hơn, với nguồn lực tài chính và kinh nghiệm tích lũy được, tụi mình kỳ vọng sẽ đưa cà phê Việt Nam hiện diện chính thức tại những thị trường như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Song song với việc mở rộng hệ thống cửa hàng, tụi mình cũng sẽ phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Trúc Trần: Cuối cùng thì điều tụi mình muốn làm không chỉ là mở thêm bao nhiêu cửa hàng. Điều quan trọng hơn là mỗi khi ai đó nhắc đến Every Half hay nhắc đến cà phê Việt Nam, họ sẽ nghĩ đến một thương hiệu làm nghề một cách tử tế và đủ chất lượng để có thể đứng cạnh những thương hiệu cà phê ở bất kỳ đâu trên thế giới.

"Điều quan trọng nhất là khi ai đó nhắc đến Every Half hay nhắc đến cà phê Việt Nam, họ sẽ nghĩ đến một thương hiệu làm nghề một cách tử tế và đủ chất lượng".

https://kenh14.vn/ceo-every-half-vua-duoc-rot-8-trieu-usd-dieu-khien-chung-toi-tu-hao-khong-phai-goi-von-ma-la-da-3-lan-giam-gia-215260716071652653.chn