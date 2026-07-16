Khi World Cup trở thành ký ức chung của các thế hệ người Việt

Cứ mỗi bốn năm, khi tiếng còi khai mạc World Cup vang lên, hàng triệu người lại quây quần trước màn ảnh nhỏ dõi theo từng nhịp bóng lăn. Hành trình ấy đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người yêu bóng đá, dệt nên vô vàn ký ức và gắn kết biết bao thế hệ.

Trong hành trình đó, nếu VTV tự hào hơn 40 năm mang ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến với khán giả truyền hình cả nước, thì Coca-Cola cũng mang theo di sản gần nửa thế kỷ sát cánh cùng hàng tỷ người hâm mộ toàn cầu trên mọi cung bậc cảm xúc của giải đấu.

Mang tình yêu bóng đá đến người hâm mộ Việt

Qua nhiều thập kỷ, hình thức thưởng thức bóng đá của người Việt có thể thay đổi từ chiếc tivi đen trắng, đến những màn hình lớn tại các quán cà phê, hay các nền tảng số cho phép xem mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, trong ký ức của những thế hệ người Việt từ 7X, 8X cho đến nay, lịch sử tình yêu bóng đá quốc tế luôn gắn liền với hình ảnh biểu tượng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) ở góc màn hình và giọng bình luận quen thuộc.

Cứ mỗi mùa FIFA World Cup™, những người thân yêu, bạn bè lại quây quần gắn kết.

Chú Hưng (sống tại Hà Nội) nhớ lại: "Năm 1986 là mùa World Cup đầu tiên tôi được xem, bây giờ mọi người chỉ biết Ronaldo hay Messi, chứ thời đó mỗi lần nghe tên Maradona được xướng lên là cả xóm hò hét vang vọng. Dù chỉ được xem trên những chiếc tivi CRT mờ mờ, nhưng đó là những ký ức không bao giờ có lại." World Cup trên sóng VTV chưa bao giờ chỉ là những trận đấu kéo dài 90 phút, đó là ký ức tuổi thơ, là những đêm cả nhà quây quần, là tiếng reo hò vang khắp con hẻm hay ngõ nhỏ mỗi khi có bàn thắng được ghi, đưa những cảm xúc thăng hoa của bóng đá thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước, để rồi từ đó, tinh thần thể thao được nâng cao, nuôi dưỡng và truyền lại qua nhiều thế hệ.

"Tôi sống trong gia đình 3 thế hệ, cả nhà đều thích xem bóng đá, nên từ nhỏ cứ đến mùa World Cup là cả nhà quây quần xem chung, năm nay đi làm xa nhà, chỉ có thể xem một mình cũng buồn. Hôm nào trúng đội yêu thích của thằng bạn thì tôi lại rủ nó sang xem cùng cho có không khí", anh Thanh Vũ chia sẻ. Việc chờ đợi giải đấu 4 năm một lần trên sóng VTV đã trở thành một "di sản" cảm xúc, nơi bóng đá thực sự chứng minh được sức mạnh trong việc gắn kết con người thông qua những trải nghiệm chung và những xúc cảm tập thể cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam suốt nhiều thập kỷ.

Nửa thế kỷ bền bỉ với vai trò "Cầu nối văn hóa"

Nếu VTV là người giữ lửa cho những đêm không ngủ của giới mộ điệu thể thao Việt suốt 40 năm, thì ở quy mô toàn cầu, Coca-Cola cũng sở hữu một hành trình bền bỉ suốt nửa thế kỷ đồng hành cùng FIFA World Cup™ với cùng một triết lý dùng thể thao để xóa nhòa khoảng cách và mang mọi người lại gần nhau hơn.

Coca-Cola vinh dự là người đồng hành bền bỉ cùng FIFA World Cup™ trong nửa thế kỷ (Hình ảnh được tạo bởi AI)

Tại Việt Nam, Coca-Cola luôn là thương hiệu đồng hành cùng môn thể thao vua này thông qua các chương trình thú vị của mỗi kỳ FIFA World Cup™. Người hâm mộ đời đầu ắt hẳn vẫn chưa quên chiến dịch khuyến mãi thú vị vào mùa FIFA World Cup™ 1998, khi Coca-Cola tổ chức chương trình "Hãy đoạt vé tới quốc gia vô địch World Cup 98". Chương trình đã tạo nên một cơn sốt lớn trong cộng đồng người yêu thể thao, mang đến cơ hội cho người tham gia trúng giải thưởng lớn là 4 tấm vé sang Pháp để trực tiếp theo dõi các trận cầu đỉnh cao. Tiếp đến, khoảnh khắc Coca-Cola phối hợp cùng FIFA tổ chức sự kiện rước cúp vàng thế giới tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM vào năm 2010 và năm 2014 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội thu hút hàng ngàn người hâm mộ đến trực tiếp theo dõi khoảnh khắc đặc biệt. Qua từng giai đoạn, từ cột mốc đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia vào năm 2018 cho đến việc phối hợp tổ chức sự kiện rước cúp FIFA Women's World Cup 2023™ ghé thăm Việt Nam, Coca-Cola luôn có mặt để chung vui cùng tình yêu bóng đá của người Việt để lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng. Không chỉ là những chiến dịch lớn, Coca-Cola chọn cách hiện diện gần gũi nhất trong từng mùa FIFA World Cup™, khi là bộ sưu tập lon mang sắc cờ độc đáo, khi là những nội dung tương tác thú vị trên nền tảng số, tất cả đều để hướng đến tinh thần thể thao tích cực, niềm vui được sẻ chia trọn vẹn giữa những người hâm mộ.

Ban HLV và Đội tuyển Nữ Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng cúp FIFA Women's World Cup 2023™

"24H Trọn Vẹn Cảm Xúc" trong đêm chung kết World Cup

Năm nay, khi FIFA World Cup™ trở lại với những trận cầu sôi động tại Bắc Mỹ, đánh dấu cột mốc 40 năm VTV phát sóng World Cup. Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, VTV đã đồng hành cùng Coca-Cola trong một hoạt động đặc biệt dành cho người hâm mộ. Diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức, TP.HCM), sự kiện văn hóa thể thao "24H Trọn Vẹn Cảm Xúc" được thiết kế như một không gian lễ hội kết hợp giữa thể thao, âm nhạc, văn hóa và ẩm thực.

Tại đây, chuỗi trải nghiệm văn hóa - ẩm thực - thể thao "đo ni" cho fan bóng đá sẽ giúp người tham dự có thể trải nghiệm kéo dài suốt 24 giờ, nơi bóng đá trở thành điểm hẹn của đủ đầy cảm xúc và kết nối. Điểm nhấn của chương trình là khu Camping Zone, nơi để các bạn trẻ có thể cắm trại, nghe nhạc, cùng dõi theo hành trình FIFA World Cup 2026™ và trận chung kết được truyền hình trực tiếp trên màn hình LED "khổng lồ".

Sự kiện văn hóa - thể thao "24H Trọn Vẹn Cảm Xúc" trong khuôn khổ FIFA World Cup 2026™ (Hình ảnh được tạo bởi AI)

Để không giới hạn tinh thần ấy tại TP.HCM, Coca-Cola đã phối hợp cùng VTV mang tinh thần thể thao tích cực này đến với khán giả cả nước thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV từ 21:00 đến 23:00 ngày 19/07/2026.

Trong bối cảnh cuộc sống ngày càng bận rộn, việc dành trọn 24 giờ để sống cùng bóng đá, tạm gác lại những bộn bề thường nhật là một trải nghiệm không dễ tìm được trong nhiều năm. Vậy nên, "cú bắt tay" của VTV và Coca-Cola tại sự kiện thể thao văn hoá "24H Trọn Vẹn Cảm Xúc" lần này chính là chiếc cầu nối tuyệt vời, tiếp lửa cho tinh thần yêu thể thao tích cực, giúp mọi người thêm gắn kết. Bạn đã sẵn sàng thăng hoa cùng những cung bậc cảm xúc vô giá của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào cuối tuần này chưa?