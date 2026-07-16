Decao và "nàng thơ" kém 13 tuổi công khai hẹn hò

Cô gái Nga chăm xuất hiện cùng Decao dạo này vừa đăng tải clip công khai mối quan hệ của cả hai.

Từ những bức ảnh chụp chung cho đến những lần xuất hiện bên nhau, Decao và nàng mẫu Nga kém 13 tuổi Naya Eleven nhiều lần khiến cư dân mạng đặt nghi vấn hẹn hò. Đến mới đây, đàng gái đã có động thái được xem như lời xác nhận.

Theo đó, trên Instagram cá nhân, Naya Eleven đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả hai ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông. Trong video, Decao và bạn gái quay lưng về phía máy quay, vừa trò chuyện vừa dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Naya nhiều lần chủ động ôm, hôn Decao, trong khi fashionista sinh năm 1990 cũng đáp lại.

Khoảnh khắc hẹn hò mới của Decao và bạn gái người mẫu kém 13 tuổi.

Đi kèm đoạn video, người đẹp viết: "Give love mà không cần lý do" (tạm dịch: Trao đi tình yêu mà không cần lý do).

Cặp đôi khoe khoảnh khắc tình tứ.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây chính là cách cả hai công khai chuyện tình cảm sau thời gian dài chỉ âm thầm xuất hiện cùng nhau. Dưới phần bình luận, không ít người để lại lời chúc như: "Ơ thế là công khai rồi đó, đẹp đôi nha" , "Thấy vibe bé này hợp đó, xinh quá" , "Chúc mừng cả hai"...

Trước đó, tin đồn hẹn hò giữa Decao và Naya Eleven đã xuất hiện từ khoảng đầu tháng 6. Khi đó, Naya từng đăng ảnh chụp cùng Decao lên trang cá nhân, tuy nhiên cả hai không gắn thẻ tên nhau và cũng không theo dõi đối phương trên Instagram. Còn hiện tại thì cặp đôi đã follow lẫn nhau trên mạng xã hội.

Decao cũng nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc có Naya xuất hiện trong các buổi đi chơi, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Decao và người yêu mới. Cả hai được netizen khen ngợi là có khá nhiều điểm tương đồng về phong cách, cá tính.

Dù vậy, cả hai đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, khiến cư dân mạng liên tục bàn tán.

Naya Eleven sinh năm 2003, là người mẫu mang quốc tịch Nga và đã sinh sống tại Việt Nam khoảng 3 năm.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, cô quyết định chuyển đến Việt Nam vì yêu thích văn hóa và thời trang. Trước đó, Naya từng xem nhiều MV cũng như sân khấu biểu diễn của Sơn Tùng M-TP và bị thu hút bởi hình ảnh hiện đại, năng động của ngành giải trí Việt Nam.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Naya.

Hiện Naya hoạt động với vai trò người mẫu và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, sở hữu khoảng 43N người theo dõi. Với chiều cao 1,7 m cùng gương mặt được nhiều người ví như "búp bê Nga", cô thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang và tham gia nhiều chiến dịch quảng bá của các thương hiệu, đồng thời di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM để làm việc.

Còn Decao, tên thật Cao Minh Thắng (SN 1990), là một trong những fashionista đời đầu của Việt Nam. Giai đoạn 2016-2019, anh từng nhiều lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang ở Paris, Milan và Seoul, đồng thời xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Bên cạnh sự nghiệp thời trang, Decao cũng từng được nhiều người biết đến qua chuyện tình cảm với Lâm Minh. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2020, có một con chung và từng được xem là cặp đôi có gu của làng thời trang Việt. Tuy nhiên, mối quan hệ khép lại sau loạt ồn ào vào năm 2024. Sau sự việc, Decao khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội và gần như biến mất khỏi không gian mạng một thời gian.

Đến đầu năm 2025, anh mới mở lại Instagram và bắt đầu cập nhật trở lại về cuộc sống, công việc.

Decao dạo này.

Vì vậy, việc Decao liên tục xuất hiện bên Naya Eleven rồi mới đây được cho là công khai mối quan hệ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hiện cả hai chưa có chia sẻ thêm về chuyện tình cảm.

Ảnh: IGNV