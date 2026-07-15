Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng TikTok

Hiện nay TikTok đang là một trong những nền tảng mạng xã hội phát triển nhanh và được sử dụng phổ biến.

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra khuyến cáo về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn sử dụng TikTok.

Theo đó, hiện nay, bên cạnh những giá trị tích cực, TikTok cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn đối với người dùng, đặc biệt là việc lộ, mất dữ liệu cá nhân; bị chiếm đoạt tài khoản sử dụng nhằm mục đích lừa đảo trực tuyến hay lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thực tế cho thấy, nhiều người dùng vẫn chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên TikTok. Việc công khai quá nhiều dữ liệu cá nhân, truy cập các liên kết không rõ nguồn gốc, chứa mã độc hoặc thiếu kiểm soát quyền riêng tư có thể tạo điều kiện để các đối tượng xấu thu thập thông tin, giả mạo tài khoản để lừa đảo hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn sử dụng TikTok, Cơ quan Công an khuyến cáo người dùng cần thực hiện tốt một số nội dung.

Thiết lập quyền riêng tư cho tài khoản: Chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư nếu không có nhu cầu chia sẻ công khai; Chỉ chấp nhận người theo dõi mà bạn biết hoặc tin tưởng; Kiểm soát đối tượng được phép xem video, bình luận, nhắn tin và tải xuống nội dung trên tài khoản TikTok của bạn.

Công an đề nghị người dân không chia sẻ số điện thoại, địa chỉ, số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và các thông tin cá nhân quan trọng khác trên hồ sơ hoặc trong video; Không công khai lịch trình di chuyển, vị trí hiện tại hoặc thông tin có thể ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và gia đình.

Sử dụng mật khẩu mạnh; Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo mật; Sử dụng tài khoản TikTok trên các thiết bị an toàn (bao gồm: Máy tính, điện thoại, máy tính bảng… bảo đảm an toàn thông tin mạng); Thường xuyên kiểm tra lịch sử truy cập tài khoản và đăng xuất khỏi các thiết bị nếu không còn sử dụng.

Đặc biệt cảnh giác với các hành vi lừa đảo

Công an Quảng Ninh đề nghị người dân cảnh giác với các hành vi lừa đảo bằng cách Không kích vào các đường liên kết lạ được gửi qua tin nhắn hoặc bình luận; Không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào; Cẩn trọng với các chương trình quà tặng, tuyển cộng tác viên, đầu tư hoặc kiếm tiền trực tuyến có dấu hiệu bất thường.

Kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ: Chỉ đăng tải hoặc chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng từ nguồn chính thống; Không phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung xuyên tạc hoặc chưa được kiểm chứng; Không chia sẻ các nội dung vi phạm pháp luật, kích động, độc hại, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội TikTok cần kịp thời báo cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hỗ trợ xử lý.

Dữ liệu cá nhân là tài sản quan trọng của mỗi cá nhân trong môi trường số. Mỗi khi chia sẻ thông tin, bài đăng, bình luận hay video trên TikTok đều có thể tạo ra những tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với cộng đồng.

Vì vậy, mỗi người dùng cần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân; sử dụng TikTok một cách an toàn, văn minh, tuân thủ pháp luật; tôn trọng quyền riêng tư của người khác và tích cực lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng.

Công an Quảng Ninh khẳng định đây không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng.