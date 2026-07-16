Cải tạo ban công 1m2 thành phòng tắm, không đi làm vẫn sống rất chill: Cuộc sống khiến nhiều người tò mò

Cô ở trong căn nhà 140m2, 2 phòng ngủ nhưng vẫn quyết định cải tạo ban công 1m2 thành phòng tắm.

Có người dành nhiều thời gian để tìm một căn nhà thật lớn, có người lại miệt mài săn những món nội thất đắt tiền. Nhưng với Tiêu Dương (32 tuổi, sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc), điều khiến cô hài lòng nhất sau nhiều năm sống trong căn nhà của mình lại chỉ là... một phòng tắm rộng khoảng 1m2 được cải tạo từ ban công.

Nghe có vẻ khó hiểu, bởi ban công vốn là nơi nhiều gia đình tận dụng để phơi quần áo. Thế nhưng với Tiêu Dương, việc biến khoảng diện tích nhỏ này thành một không gian thư giãn riêng tư lại là quyết định cô chưa từng hối hận.

Cũng giống như nhiều bài chia sẻ khác của mình trên mạng xã hội, Tiêu Dương không chỉ khoe nhà đẹp mà còn kể về cách một không gian sống có thể thay đổi con người. Cô từng viết: "Đến năm 30 tuổi tôi mới hiểu, sống trong một ngôi nhà khiến mình hạnh phúc thật sự có thể thay đổi cuộc đời".

Căn nhà 140m² nhưng làm phòng tắm 1m2 ở ban công

Tiêu Dương hiện sống trong căn hộ rộng khoảng 140m2 được thiết kế theo phong cách vintage pha chút Pháp cổ điển. Từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp đều phủ những gam màu caramel, nâu chocolate, xanh olive cùng nội thất gỗ, đèn ánh vàng và những món đồ trang trí mang hơi hướng hoài cổ.

Khác với nhiều không gian vintage dễ tạo cảm giác nặng nề, căn nhà của cô vẫn rất thoáng nhờ nhiều cửa sổ lớn, ánh sáng tự nhiên cùng rất nhiều cây xanh. Mỗi góc đều được chăm chút như một khung hình điện ảnh nhưng không mang cảm giác "trưng bày". Trái lại, mọi thứ đều toát lên vẻ ấm cúng của một ngôi nhà đã thực sự có người sống.

Các góc phòng khách siêu xinh.

Bàn làm việc.

Phòng ngủ.

Bàn ăn và nhà bếp.

Nữ chủ nhân từng chia sẻ rằng cô không thích chạy theo xu hướng. Điều cô theo đuổi là một không gian có thể đồng hành cùng mình thật lâu. Vì thế, từng món nội thất đều được lựa chọn rất kỹ, từ sofa, bàn trà, giường ngủ đến những chi tiết nhỏ như đèn bàn, tranh treo tường hay bình hoa.

Trong rất nhiều góc của căn nhà, nơi khiến cộng đồng mạng bất ngờ nhất lại là... phòng tắm chỉ rộng khoảng 1m2 nằm ngoài ban công.

Thay vì giữ ban công để phơi quần áo như cách làm quen thuộc, Tiêu Dương quyết định cải tạo toàn bộ thành một phòng tắm nhỏ theo phong cách vintage. Không gian chỉ vừa đủ cho một khu vực tắm đứng nhưng được hoàn thiện với tông màu kem ấm, chất liệu gỗ, ánh đèn vàng và vòi sen mang thiết kế cổ điển.

Khu vực nhà tắm rộng 1m2.

Cô gọi đây là "trạm sạc cảm xúc" của riêng mình.

"Ở đây không có dây phơi, nhưng lại là nơi hong khô mọi mệt mỏi. Có lẽ ai cũng cần một góc nhỏ như vậy trong ngôi nhà của mình - nơi mình không cần hoàn hảo, không cần cố gắng trở thành ai khác, chỉ đơn giản được là chính mình", Tiêu Dương viết.

Theo cô, sau một ngày dài, chỉ cần bước vào phòng tắm, bật nước và để dòng nước bao trùm cơ thể, mọi tiếng ồn và áp lực bên ngoài dường như cũng tan biến.

Với nhiều người, ban công là nơi đặt máy giặt, phơi quần áo hoặc trồng thêm vài chậu cây. Nhưng Tiêu Dương lại chọn dành khoảng 1m2 ở khu vực này để làm một phòng tắm đứng riêng biệt. Diện tích không lớn, chỉ vừa đủ cho một người sử dụng, song mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo cảm giác thoáng và dễ chịu, từ tông màu sáng, hệ thống chiếu sáng đến cách bố trí thiết bị.

Nữ chủ nhân cho biết nếu được sửa nhà thêm một lần nữa, cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Theo cô, ban công không nhất thiết phải làm đúng những công năng quen thuộc. Điều quan trọng hơn là nó phục vụ nhu cầu sống của chính chủ nhân. Với người dành phần lớn thời gian ở nhà như cô, một góc để thư giãn sau mỗi ngày làm việc có giá trị hơn một khoảng ban công chỉ dùng để phơi đồ.

Nghỉ hưu ở tuổi 30, dành phần lớn thời gian ở nhà và coi nơi này là "khu rừng" của riêng mình

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một blogger về nhà cửa với hàng chục nghìn người theo dõi, Tiêu Dương từng có nhiều năm làm việc trong môi trường công sở rồi khởi nghiệp.

Những năm đầu sau khi tốt nghiệp, cô sống trong căn hộ loft chỉ khoảng 30m2. Không gian chật chội, thiếu ánh sáng khiến mỗi lần tan làm trở về nhà đều mang theo cảm giác nặng nề.

Sau đó, cô tiếp tục bước vào hành trình khởi nghiệp. Nhưng áp lực kéo dài khiến cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt sức.

Đến khi quyết định dừng lại và chuyển vào căn nhà 140m2 hiện tại, Tiêu Dương mới nhận ra điều mình thật sự cần không phải là một ngôi nhà thật lớn, mà là một nơi có thể đón lấy mọi mệt mỏi.

Cô từng ví ngôi nhà của mình giống như "một khu rừng": "Mở cửa bước vào nhà, tôi có thể tiện tay vắt áo khoác lên ghế, để nguyên chiếc cốc vừa uống dở trên bàn, hay ngồi bên cửa sổ nhìn trời tối dần mà không thấy có gì lãng phí. Nhà chưa bao giờ chỉ là một công trình để ở. Đó là nơi con người thật của mình có thể cắm rễ."

Sau khi rời công việc, Tiêu Dương gần như dành phần lớn thời gian ở nhà. Cô đọc sách, chăm sóc chú chó già được nhận nuôi từ nhiều năm trước, cắm hoa, dọn dẹp, thay đổi cách bài trí nội thất rồi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.

Chính những video room tour, nhật ký trang trí nhà cửa hay cách cô kể về cuộc sống chậm rãi trong căn nhà vintage đã giúp tài khoản cá nhân thu hút thêm hàng chục nghìn người theo dõi.

Theo Tiêu Dương, việc chăm chút cho ngôi nhà cũng giống như sắp xếp lại cảm xúc của bản thân: "Trước đây tôi luôn muốn chứng minh mình với thế giới. Chỉ đến khi khởi nghiệp khiến bản thân kiệt sức, tôi mới hiểu đối xử tử tế với chính mình mới là điều quan trọng nhất."

Hằng ngày chill chill cắm hoa.

Với cô gái 32 tuổi, một ngôi nhà đẹp không nằm ở diện tích hay giá trị của những món nội thất. Đó là nơi mỗi góc nhỏ đều phục vụ cho cuộc sống mình mong muốn, từ phòng khách ngập nắng, góc đọc sách, căn bếp, phòng ngủ cho đến phòng tắm chỉ rộng 1m² ngoài ban công.

Có lẽ cũng vì thế mà sau nhiều năm, điều Tiêu Dương nhắc đến nhiều nhất không phải căn nhà 140m², mà chính là khoảng không gian nhỏ bé ấy - nơi cô vẫn gọi bằng cái tên đầy trìu mến: "trạm sạc cảm xúc".

Nguồn: Xiaohongshu