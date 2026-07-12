Cô gái chi 300 triệu decor căn nhà "không giống ai", để sống như trong phim hoạt hình

Mỗi góc trong căn hộ 118m2 đều đầy màu sắc, từ phòng khách, phòng ngủ đến khu bếp. Với chủ nhân, đây không đơn thuần là nơi để ở mà là không gian giúp xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc.

Không ít người khi làm nhà đều chọn những gam màu trung tính như trắng, be hay xám để tạo cảm giác sang trọng, dễ phối nội thất. Thế nhưng, cô gái tên My Linh đến từ Liêu Ninh (Trung Quốc) lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Sau khi hoàn thiện căn hộ rộng 118m2, cô tiếp tục chi thêm khoảng 80 nghìn nhân dân tệ ( 300 triệu đồng) để đầu tư vào nội thất, đồ trang trí và các món decor đủ màu sắc.

Kết quả là một không gian mang đậm phong cách dopamine decor - xu hướng thiết kế sử dụng màu sắc rực rỡ nhằm tạo cảm giác vui vẻ, tích cực và "chữa lành" cho người sống trong đó.

My Linh.

Điều thú vị là phần hoàn thiện cố định (hard furnishing) của căn hộ vẫn giữ nguyên tinh thần tối giản với hai tông màu đen - trắng. Toàn bộ sự khác biệt đến từ những món nội thất mềm (soft furnishing) được chủ nhân lựa chọn và thay đổi liên tục theo sở thích.

Chi gần 300 triệu đồng cho nội thất và decor: "Không thích nhà giống căn hộ mẫu"

Căn hộ có diện tích xây dựng 118m2, diện tích sử dụng khoảng 105m2. Ngay từ khi bắt tay vào thiết kế, cô gái đã xác định sẽ không chạy theo những phong cách đang phổ biến.

Theo chia sẻ, cô không muốn căn nhà của mình giống những "căn hộ mẫu" với bảng màu an toàn và có phần đơn điệu. Thay vào đó, phần xây dựng được tiết chế tối đa bằng nền đen - trắng, còn toàn bộ cá tính được thể hiện thông qua nội thất và đồ trang trí.

Phòng khách là nơi thể hiện rõ nhất triết lý này. Sofa đen, tường trắng và hệ tủ tối màu tạo nên một phông nền đơn giản. Trên nền đó là hàng loạt điểm nhấn màu vàng, đỏ, xanh dương, cam... từ bàn trà, thảm, gối tựa, tranh pop-art, thú bông đến những món đồ sưu tầm lấy cảm hứng từ hoạt hình.

Chủ nhân cho biết mình vẫn đang trong quá trình bổ sung thêm đồ trang trí vì "có lẽ sẽ chẳng bao giờ mua đủ". Theo cô, một căn nhà theo phong cách dopamine cần được làm mới thường xuyên để luôn giữ cảm giác tươi mới và nhiều năng lượng.

Không chỉ phòng khách, phòng ngủ rộng khoảng 10m2 cũng được phủ kín bằng các chi tiết vui mắt. Căn phòng sử dụng thiết kế nửa tường đơn giản, đặt chiếc giường 1,8m làm trung tâm rồi kết hợp với chăn ga nhiều màu sắc, thảm hình khoai tây chiên, tranh minh họa và những món đồ chơi nhỏ để tạo cảm giác sinh động.

Khu bếp tiếp tục là một điểm nhấn khác. Thay vì chia tách như nhiều căn hộ thông thường, cô lựa chọn thiết kế bếp mở kết nối trực tiếp với phòng khách để tạo cảm giác rộng rãi hơn. Một hệ tủ phụ chạy kín cả bức tường giúp tăng đáng kể không gian lưu trữ.

Ngay cả những vật dụng nhỏ cũng được lựa chọn rất kỹ. Bộ bàn trà có thể tách - ghép linh hoạt, ghế công thái học màu xanh macaron, kệ đựng cốc bằng gỗ óc chó, vòi nước hình đầu chú chó có thể kéo và xoay... đều được mua vì vừa đáp ứng công năng vừa phù hợp với tổng thể nhiều màu sắc của căn nhà.

Khu bếp.

Khu nhà vệ sinh.

Theo chia sẻ của chủ nhân, tổng số tiền dành riêng cho nội thất, đồ trang trí và các món decor đã lên tới khoảng 300 triệu đồng , gần bằng giá trị hoàn thiện của nhiều căn hộ cỡ nhỏ.

Một ngôi nhà để chữa lành: Đi làm về chỉ muốn ở nhà nghe nhạc, uống cà phê

Nếu phần thiết kế khiến nhiều người chú ý thì cách cô gái tận hưởng cuộc sống trong căn nhà này cũng nhận được nhiều sự đồng tình.

Cô chia sẻ mình thường xuyên làm việc tại nhà. Vì vậy, mọi không gian đều được tính toán để vừa đẹp vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Khu lavabo rộng khoảng 2m2 được bố trí ngay cạnh cửa ra vào và tách riêng khu khô - khu ướt. Theo cô, đây là vị trí đầu tiên nhìn thấy mỗi khi trở về nhà nên càng cần được chăm chút. Chính vì vậy, khu vực này được trang trí bằng nhiều màu sắc cùng chiếc vòi nước hình chú chó ngộ nghĩnh.

"Mỗi lần tan làm về chỉ cần mở cửa, rửa tay rồi nhìn thấy góc nhỏ đầy màu sắc là tâm trạng đã tốt hơn" , cô viết.

Bên cạnh đó, khu bếp mở cũng trở thành nơi cô dành nhiều thời gian. Góc pha cà phê, bộ sưu tập cốc được sắp xếp trong chiếc kệ gỗ chia thành 12 ô riêng, những món đồ chơi nhỏ hay tranh minh họa đều khiến căn bếp giống một góc triển lãm hơn là không gian nấu nướng đơn thuần.

Thay vì chạy theo một phong cách được số đông yêu thích, cô muốn căn nhà phản ánh đúng cá tính của chủ nhân.

Sau hơn một năm chuyển về sống, cô cho biết mình vẫn liên tục bổ sung những món đồ nhỏ, thay đổi cách bài trí để ngôi nhà luôn mới mẻ.

Mỗi ngày sau giờ làm, việc bật một bản nhạc, pha ly cà phê rồi ngồi giữa căn phòng đầy màu sắc đã trở thành khoảng thời gian giúp cô cân bằng lại năng lượng.

Có lẽ cũng vì vậy mà với cô, khoản tiền gần 300 triệu đồng dành cho nội thất và decor không chỉ để làm đẹp cho một căn nhà, mà còn là khoản đầu tư cho chất lượng cuộc sống mỗi ngày.