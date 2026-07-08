Không phải công chúa nhưng sống trong "lâu đài", ghế ngồi cũng 12 triệu/chiếc

Là cảm giác như thế nào?

Có những ngôi nhà chỉ cần bước vào là biết ngay chủ nhân của nó là người như thế nào. Căn hộ 90m² của cô gái Trung Quốc Tân Anh Anh (Xin Yingying) là một ví dụ.

Không chạy theo phong cách tối giản đang thịnh hành, cô dành 6 tháng cùng khoảng 400.000 NDT (khoảng 1,46 tỷ đồng) để biến một căn hộ cũ thành không gian ngập tràn cây cối, hoa lá và màu sắc, khiến nhiều người liên tưởng đến những bộ phim hoạt hình của đạo diễn Hayao Miyazaki.

Nhìn từ phòng khách, phòng ăn cho đến phòng ngủ, mọi góc nhỏ đều như bước ra từ một khu rừng cổ tích.

Tân Anh Anh.

Chi hơn 1,4 tỷ đồng để cải tạo căn hộ cũ thành "thế giới cổ tích" của riêng mình

Tân Anh Anh là nhà thiết kế nội thất theo đuổi phong cách Maximalism (chủ nghĩa tối đa). Trên trang cá nhân, cô cho biết đã tự tay thiết kế 5 ngôi nhà với 5 phong cách khác nhau và luôn xem "ngôi nhà là sự thể hiện trọn vẹn nhất của bản thân".

Lần này, cô lựa chọn cải tạo một căn hộ cũ rộng 90m2. Quá trình thi công kéo dài khoảng nửa năm trước khi hoàn thiện toàn bộ.

Căn nhà sau khi sửa sang.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là tổng chi phí cải tạo lên tới khoảng 400.000 NDT. Tuy nhiên, theo Tân Anh Anh, số tiền này không chỉ dành cho phần sửa chữa mà còn đến từ việc cô đầu tư rất mạnh vào nội thất, đồ trang trí và các chi tiết được đặt làm riêng.

Ngay cả bộ bàn ghế ăn cũng có giá khoảng 12.000 NDT (khoảng 44 triệu đồng). Cô tự lựa chọn chất liệu vải, đặt xưởng sản xuất theo đúng thiết kế mình mong muốn và cho biết: "Ngoài việc đắt thì không có gì để chê".

Góc bàn ăn được thiết kế nghệ thuật cỡ này.

Khác với nhiều căn hộ hiện đại ưu tiên bảng màu trung tính, không gian sống của Tân Anh Anh gần như phủ kín sắc xanh.

Từ cửa ra vào, tủ, đầu giường, phào chỉ cho đến các khung cửa đều được sơn xanh lá. Bao quanh là giấy dán tường in họa tiết hoa lá, chim muông, kết hợp nội thất gỗ vintage, cây xanh, hoa lụa cỡ lớn, thú bông và vô số món đồ trang trí nhỏ.

Chủ nhân cho biết ngay từ đầu, cả gia đình đã thống nhất sẽ biến căn hộ này thành không gian lấy cảm hứng từ bộ phim The Secret World of Arrietty. Vì vậy, giấy dán tường hoa lá, bảng màu xanh cùng phong cách Maximalism đều được lựa chọn có chủ đích để tạo cảm giác như đang sống giữa khu rừng cổ tích.

Bước vào phòng khách, điểm nhấn là bộ sofa tím pastel đặt trước bức tường phủ kín tranh hoa cỏ. Cánh cửa màu vàng kết hợp kính màu, lối đi hình vòm mềm mại dẫn sang khu vực bàn ăn, sàn gỗ xương cá và ánh đèn vàng khiến không gian vừa cổ điển vừa ấm áp.

Trong khi đó, phòng ngủ lại mang cảm giác như một cabin nhỏ giữa rừng với trần gỗ, rèm lá cây, đầu giường màu xanh lá cùng rất nhiều chậu cây treo trên cao.

Phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh sau khi cải tạo.

Dù sử dụng rất nhiều màu sắc và đồ trang trí, tổng thể vẫn có sự liên kết nhờ bảng màu xuyên suốt gồm xanh lá, nâu gỗ, vàng ấm cùng các gam hồng, tím pastel.

"Không phải ai cũng thích, nhưng đây là căn nhà khiến mình hạnh phúc"

Không ít cư dân mạng từng nhận xét căn hộ quá nhiều chi tiết, nhìn rối mắt và không phù hợp với người lớn tuổi.

Trước những ý kiến này, Tân Anh Anh cho biết đây không phải nơi ở duy nhất của gia đình nên ngay từ đầu cô không hướng đến một thiết kế phổ thông. Mục tiêu lớn nhất là tạo nên một không gian phản ánh đúng cá tính và sở thích của bản thân.

"Đó là thế giới cổ tích của gia đình mình", cô chia sẻ.

Mỗi ngày, cô dành thời gian đọc sách, uống trà, xem phim ngay trong căn nhà ngập cây xanh và ánh sáng vàng. Những món đồ nhỏ như ấm đun nước vintage, bình hoa, thú bông hay chiếc lò sưởi trang trí đều được xem là một phần tạo nên cảm giác "chữa lành" mà cô theo đuổi.

Với Tân Anh Anh, dù cuộc sống có bận rộn hay áp lực đến đâu, ngôi nhà vẫn là nơi để trở về và tận hưởng những điều bình dị. Cũng vì thế, sau tất cả thời gian, công sức và số tiền đã bỏ ra, cô cho rằng mọi thứ đều hoàn toàn xứng đáng.

Nguồn: Xiaohongshu.