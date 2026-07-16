Cô gái được “vua hài” Châu Tinh Trì chọn giữa 10.000 người có gì đặc biệt?

Sau 8 năm kể từ Lâm Doãn, Châu Tinh Trì mới giới thiệu thêm một "Tinh nữ lang". Gương mặt được "vua hài" lựa chọn lần này là Tuyết Dã - 19 tuổi, chưa có kinh nghiệm diễn xuất và vượt qua khoảng 10.000 ứng viên.

Bộ phim Công Phu Nữ Túc (Kung Fu nữ túc) của đạo diễn Châu Tinh Trì chính thức ra mắt khán giả Trung Quốc vào ngày 11/7/2026, đánh dấu sự trở lại của "vua hài" với một dự án điện ảnh quy mô lớn sau nhiều năm.

Tác phẩm nhanh chóng tạo sức hút khi thu về hơn 2,6 tỷ NDT ngay trong ngày đầu công chiếu và tiếp tục duy trì doanh thu khả quan trong những ngày sau đó.

Giữa dàn sao quen mặt của Công phu nữ túc, một gương mặt hoàn toàn mới lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán. Đó là Tuyết Dã - cô gái 19 tuổi chưa từng hoạt động nghệ thuật, lần đầu xuất hiện trước công chúng với danh xưng "Tinh nữ lang" mới của Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì công khai nàng "Tinh nữ lang" mới sau 8 năm tìm kiếm. Tuyết Dã - 19 tuổi.

19 tuổi, cao 1m71 và là một ẩn số

Thông qua người đại diện Trần Chấn Vũ, Châu Tinh Trì chính thức công bố Tuyết Dã là "Tinh nữ lang" thế hệ mới. Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm đạo diễn nổi tiếng giới thiệu thêm một gương mặt mới mang danh xưng này, kể từ Lâm Doãn trong Mỹ Nhân Ngư (2016).

Trên Weibo, hashtag "Châu Tinh Trì chính thức công bố Tinh nữ lang Tuyết Dã" nhanh chóng lọt nhóm chủ đề được quan tâm với lượng thảo luận lớn. "Tinh nữ lang" là cách truyền thông Hoa ngữ gọi những nữ diễn viên được Châu Tinh Trì phát hiện, trao cơ hội trong các tác phẩm của mình và từ đó có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Trước Tuyết Dã, nhiều cái tên như Trương Bá Chi, Huỳnh Thánh Y, Trương Vũ Kỳ hay Lâm Doãn đều từng được khán giả biết đến rộng rãi sau khi hợp tác với "vua hài".

Trong Công Phu Nữ Túc, Tuyết Dã đảm nhận nhân vật cùng tên - một cô gái xuất thân bình dân, là thành viên của đội bóng nữ Nga Mi. Nhân vật có tính cách lạnh lùng, ít nói nhưng sở hữu ý chí bền bỉ và tuyệt kỹ "khinh công", trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội.

Tuyết Dã (mặc áo số 20) lần đầu đóng phim, có nhiều đất diễn bên cạnh các đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phi,...

Tạo hình của cô nàng trong phim. Hầu hết các cảnh quay, nàng thơ mới này để mặt mộc.

Theo thông tin được công bố với truyền thông Trung Quốc, Tuyết Dã sinh năm 2007 tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), cao khoảng 1,71 m. Trước Công phu nữ túc, cô chưa từng tham gia bất kỳ dự án phim ảnh hay hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nào.

Sau hơn một năm tuyển chọn, cô vượt qua khoảng 10.000 ứng viên để được Châu Tinh Trì trao cơ hội xuất hiện trong bộ phim. Trong suốt thời gian ghi hình, danh tính và ngoại hình của Tuyết Dã gần như được ê-kíp giữ kín. Phải đến đúng ngày phim ra rạp, người đại diện của Châu Tinh Trì mới chính thức công bố cô là "Tinh nữ lang" mới.

Tài khoản Weibo của Tuyết Dã cũng chỉ bắt đầu hoạt động từ ngày 11/7 - đúng thời điểm Công Phu Nữ Túc chính thức ra rạp - với những hình ảnh quảng bá đầu tiên. Từ một tài khoản gần như không có hoạt động trước đó, trang cá nhân của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý và hiện đã có khoảng 14N người theo dõi, con số vẫn tiếp tục tăng sau khi được công bố là "Tinh nữ lang" mới.

Bộ ảnh "ra mắt" của Tuyết Dã, khoe visual trong trẻo.

Hiện Tuyết Dã vừa tốt nghiệp trung học và dự kiến nhập học Học viện Hý kịch Trung ương (Bắc Kinh) trong năm 2026.

Sau màn ra mắt, gương mặt thanh tú, khí chất lạnh lùng cùng vẻ đẹp được nhiều khán giả nhận xét là "trong trẻo" giúp nữ diễn viên 19 tuổi nhanh chóng trở thành cái tên được bàn tán trên mạng xã hội. Không ít người kỳ vọng cô sẽ là gương mặt triển vọng tiếp theo của điện ảnh Hoa ngữ sau khi được Châu Tinh Trì trao cơ hội.

Hiện Tuyết Dã cùng Châu Tinh Trì và dàn diễn viên đang tham gia chuỗi hoạt động quảng bá phim tại nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc.

Được Châu Tinh Trì phát hiện khi đi du lịch cùng gia đình, còn tưởng là lừa đảo

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Oriental Daily News (Hong Kong), Tuyết Dã lần đầu chia sẻ hành trình trở thành "Tinh nữ lang" của Châu Tinh Trì.

Cô cho biết mình không tham gia đợt tuyển chọn công khai mà được ê-kíp của đạo diễn phát hiện khi đi du lịch Hong Kong (Trung Quốc) cùng bố mẹ.

Ban đầu, cô gái 19 tuổi còn tưởng lời mời thử vai là một vụ lừa đảo, chỉ quyết định tham gia sau khi gia đình nhiều lần xác minh thông tin.

Trước buổi casting, cô được yêu cầu quay đi quay lại nhiều lần một đoạn video chạy hết tốc lực vì ê-kíp cho rằng tốc độ vẫn chưa đủ nhanh.

Bộ ảnh mới của Tuyết Dã.

Đến vòng gặp trực tiếp, Châu Tinh Trì - theo lời kể của Tuyết Dã - đeo khẩu trang và nói rất ít. Điều khiến cô bất ngờ là đạo diễn yêu cầu mình ứng biến một điệu nhảy Latin dù chưa từng học qua. "Tôi chỉ biết nhảy đại một đoạn, cảm giác cả căn phòng bỗng im phăng phắc", nữ diễn viên nhớ lại.

Dù vậy, màn thể hiện của Tuyết Dã vẫn đủ để thuyết phục Châu Tinh Trì. Cô được lựa chọn sau hơn một năm tìm kiếm từ khoảng 10.000 ứng viên.

Tuyết Dã cũng thừa nhận từng lo lắng vì chưa có kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, chính cha cô - một người hâm mộ lâu năm của Châu Tinh Trì đã liên tục động viên con gái nắm lấy cơ hội hiếm có này. Theo nữ diễn viên, cha cô là người hào hứng hơn cả khi biết con được thử vai trong phim của "vua hài".

Với màn ra mắt được đánh giá tích cực trong Công phu nữ túc, cô đang được xem là gương mặt mới đáng chú ý của điện ảnh Trung Quốc cũng như cái tên tiếp theo nối dài danh sách những "Tinh nữ lang" do Châu Tinh Trì phát hiện.

Một số hình ảnh khác của Tuyết Dã:

Một số hình ảnh khác của Tuyết Dã.

Ảnh Weibo.