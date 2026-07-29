Điều gì sẽ xảy ra khi bạn phát hiện mình có tóc bạc?

Sợi tóc bạc đầu tiên không phải sự kiện gì lớn lao. Nó không khiến cuộc sống thay đổi chỉ sau một đêm. Cũng không ai nhìn thấy một sợi tóc bạc rồi lập tức cảm thấy mình già đi. Nhưng có một điều khó cãi là: rất nhiều người vẫn nhớ lần đầu tiên phát hiện ra nó.

Không phải vì sợi tóc ấy đặc biệt, mà vì đó thường là lần đầu tiên họ nhận ra cơ thể mình bắt đầu có những thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt. Phản ứng ban đầu của đa số mọi người khá giống nhau. Họ nhìn kỹ hơn để chắc rằng đó có phải tóc bạc thật không, vạch tóc sang hai bên để xem còn sợi nào khác, rồi thường sẽ nhổ nó đi vì cảm thấy chưa quen mắt. Một sợi tóc bạc hiếm khi là vấn đề. Điều khiến người ta dành thêm vài phút trước gương lại là cảm giác lạ khi nhận ra cơ thể mình không còn hoàn toàn giống như vài năm trước.

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Sau sợi tóc bạc đầu tiên, nhiều người bắt đầu để ý đến cơ thể mình nhiều hơn, dù không hề có chủ đích. Họ bắt đầu nhận ra một đêm thức khuya không còn dễ "gỡ" như trước. Một tuần làm việc căng thẳng khiến cơ thể mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Đau vai, đau lưng, mất ngủ hay cảm giác mệt mỏi không còn là những chuyện chỉ xảy ra với người lớn tuổi hơn.

Những thay đổi ấy vốn đã xuất hiện từ trước, chỉ là chưa đủ để khiến chúng ta chú ý. Sợi tóc bạc đầu tiên giống như một lời nhắc rất nhỏ rằng cơ thể cũng đang thay đổi theo thời gian, dù mỗi ngày chỉ một chút và gần như không thể nhận ra. Cũng từ đó, nhiều người bắt đầu có những thay đổi rất nhỏ trong cách chăm sóc bản thân. Không phải ai cũng lập tức đăng ký phòng gym hay chuyển sang một chế độ ăn lành mạnh. Phần lớn chỉ là những điều rất đời thường: cố gắng ngủ sớm hơn một chút, nhớ uống nước nhiều hơn, bắt đầu quan tâm đến kết quả khám sức khỏe, hay thấy một buổi tối ở nhà nghỉ ngơi đôi khi đáng giá hơn việc cố tham gia thêm một cuộc hẹn.

Nếu ở tuổi 20, một sợi tóc bạc có thể là điều khiến người ta cuống cuồng tìm cách che đi, thì đến tuổi 30, cảm giác ấy thường nhẹ hơn. Vẫn có người nhuộm tóc, vẫn có người nhổ từng sợi bạc, vẫn muốn mình trông trẻ trung và chỉn chu. Nhưng thay vì xem đó là cuộc chiến để giữ lấy tuổi trẻ, nhiều người bắt đầu coi việc chăm sóc ngoại hình là cách để bản thân cảm thấy tự tin và dễ chịu hơn. Đẹp vẫn quan trọng, nhưng không còn là thước đo duy nhất để đánh giá chính mình.

Điều này không chỉ xảy ra với tóc bạc. Tuổi 30 là giai đoạn nhiều người bắt đầu chú ý đến những tín hiệu rất nhỏ từ cơ thể mà trước đây thường bỏ qua: một nếp nhăn ở khóe mắt, cảm giác mỏi sau khi ngồi lâu, hay việc cần nhiều thời gian hơn để hồi phục sau một chuyến đi hoặc một tuần làm việc dày đặc. Không phải vì cơ thể đột nhiên yếu đi, mà vì lần đầu tiên chúng ta thật sự dành sự chú ý cho nó.

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Có lẽ đó cũng là lý do sợi tóc bạc đầu tiên thường được nhớ lâu hơn những sợi tóc bạc xuất hiện sau này. Lần thứ hai, thứ ba hay thứ mười, nhiều người chỉ cười rồi bỏ qua. Có người vẫn nhổ, có người để nguyên, cũng có người bắt đầu coi đó là chuyện hoàn toàn bình thường.

Suy cho cùng, điều đáng nhớ không nằm ở một sợi tóc bạc. Điều đáng nhớ là khoảnh khắc chúng ta nhận ra mình bắt đầu có một mối quan hệ khác với chính cơ thể của mình. Không còn coi sức khỏe là điều hiển nhiên, mà dần học cách quan tâm đến nó nhiều hơn. Và có lẽ, đó cũng là một trong những thay đổi rất âm thầm mà nhiều người bước vào tuổi 30 đều từng trải qua.

Nhận ra mình đã già chỉ vì một sợi tóc bạc? Có lẽ như vậy thì hơi quá.

Tóc bạc có thể xuất hiện từ tuổi 20 vì di truyền, vì căng thẳng hay vì rất nhiều lý do khác. Một sợi tóc cũng không đủ để nói lên điều gì về tuổi tác. Nhưng ở tuổi 30, nhiều người bắt đầu có một thái độ khác với những thay đổi của cơ thể. Thay vì cố phủ nhận hay lo lắng quá mức, họ dần chấp nhận rằng cơ thể cũng giống như cuộc sống, sẽ luôn có những thay đổi theo thời gian. Một vài sợi tóc bạc, vài nếp nhăn hay việc cần ngủ sớm hơn không hẳn là điều gì đáng sợ. Chúng chỉ là những dấu hiệu rất bình thường của một giai đoạn mới, nơi con người hiểu mình hơn, quan tâm đến bản thân nhiều hơn và cũng bớt khắt khe với chính mình hơn trước.