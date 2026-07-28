Vì sao người có nhà riêng không còn mặn mà với nội thất “mua một lần, dùng cả đời”, tiền đang đổ vào đâu?

Xu hướng mua đồ nội thất đã thay đổi nhiều so với trước đây.

Dù ở thế hệ nào đi chăng nữa, xây nhà vẫn là khoản đầu tư lớn nhất của nhiều người. Nhưng điều đang thay đổi là xu hướng mua và sử dụng đồ nội thất.

Với những người đang ở độ tuổi ngoài 30, họ sẵn sàng bỏ nhiều tỷ đồng để xây một căn nhà chỉn chu, đầu tư kỹ vào kết cấu, hệ thống điện nước hay ánh sáng, nhưng lại không còn quá mặn mà với những bộ bàn ghế gỗ nguyên khối, tủ quần áo "để dành cho con cháu" hay bộ sofa xác định sẽ dùng suốt vài chục năm.

Thay vào đó, họ hướng đến những món nội thất có mức giá vừa phải, thiết kế tối giản, dễ có thể thay thế sau vài năm nếu nhu cầu hoặc gu thẩm mỹ thay đổi. Thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực tế đây lại là dấu hiệu của sự dịch chuyển góc nhìn trong cách con người nhìn về ngôi nhà.

Xu hướng nội thất thay đổi nhanh, “mua một lần, dùng cả đời" không còn là mục tiêu

Trong nhiều năm, thế hệ trước thường xây nhà với tâm lý đời người làm được một ngôi nhà là đủ rồi. Vì vậy, từ gạch, cửa cho đến nội thất đều được ưu tiên tiêu chí bền chắc, càng ít phải thay càng tốt.

Trong khi đó, nhiều người ở độ tuổi ngoài 30 hiện nay lại xem ngôi nhà là một không gian luôn vận động cùng cuộc sống.

Hai vợ chồng mới cưới sẽ có cách sử dụng nhà khác với khi có con nhỏ. Vài năm sau, căn phòng trẻ em có thể biến thành phòng học, rồi đến lúc con trưởng thành và rời khỏi nhà, căn phòng đó có thể trở thành phòng làm việc hoặc phòng đọc sách.

Nếu kiến trúc là phần khung thì nội thất chỉ là lớp "áo" của ngôi nhà - thứ hoàn toàn có thể thay đổi khi chính chủ nhân cũng thay đổi.

Quan điểm này cũng tương đồng với nhiều nghiên cứu trong Life at Home Report của IKEA vào năm 2025. Báo cáo cho rằng ngôi nhà ngày nay không còn là không gian tĩnh, mà liên tục được điều chỉnh để phản ánh nhu cầu, cảm xúc và lối sống của người ở trong đó.

Một bộ sofa đẹp cách đây 10 năm chưa chắc còn phù hợp với gu thẩm mỹ hiện tại. Một chiếc ghế làm việc mua trước đại dịch cũng có thể không còn đáp ứng nhu cầu khi nhiều người chuyển sang làm việc kết hợp tại nhà.

Cùng phòng khách nhưng chiếc sofa khác nhau, tấm thảm khác nhau, gối ôm khác nhau đã đem lại cảm giác khác nhau (Ảnh minh hoạ/ Xiaohongshu)

Không chỉ công nghệ thay đổi, xu hướng thiết kế cũng thay đổi rất nhanh.

Từ Scandinavian, Japandi đến Warm Minimalism hay Quiet Luxury, chỉ trong vài năm, thị trường đã chứng kiến hàng loạt phong cách nội thất lên ngôi. Những gì từng được xem là hiện đại rất dễ trở nên cũ kỹ.

Bởi vậy, thay vì tìm kiếm món đồ không bao giờ phải thay mới, nhiều người lại đặt câu hỏi thực tế hơn: Liệu món đồ này có còn phù hợp với cuộc sống của mình sau 5 hay 10 năm nữa?

Tiền được chuyển từ đồ vật sang trải nghiệm sống, từ sở hữu sang tận hưởng

Một thay đổi khác là cách phân bổ ngân sách niệm đắt mới sang dần được thay thế bằng sống tiện nghi mới đáng tiền.

Nếu trước đây, nhiều gia đình sẵn sàng dành phần lớn chi phí cho bộ bàn ghế hay tủ gỗ đắt tiền, thì hiện nay không ít người lại ưu tiên những khoản đầu tư tác động trực tiếp đến chất lượng sống.

Đó có thể là một tấm đệm ngủ tốt, hệ thống điều hòa trung tâm, máy rửa bát, robot hút bụi, cửa cách âm hay hệ thống lọc nước. Đây là những khoản đầu tư khó "khoe" với khách đến chơi, nhưng lại ảnh hưởng đến trải nghiệm mỗi ngày nhiều hơn một bộ nội thất đắt đỏ.

Song song với sự thay đổi trong tư duy của người tiêu dùng, thị trường cũng chứng kiến sự phát triển mạnh của fast furniture - xu hướng nội thất giá phải chăng, sản xuất nhanh, lắp ráp đơn giản và dễ thay thế.

Sự bùng nổ này không xuất hiện ngẫu nhiên. Chi phí nhà ở ngày càng tăng khiến nhiều người phải sống trong căn hộ nhỏ, nhà thuê hoặc thường xuyên chuyển chỗ ở. Trong bối cảnh đó, những món nội thất cồng kềnh, đắt đỏ và khó vận chuyển không còn là lựa chọn tối ưu.

Fast furniture lấp đúng khoảng trống ấy khi mang đến các sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản với chi phí thấp hơn, đặc biệt phù hợp với người mới lập nghiệp, các gia đình trẻ hoặc những người chưa ổn định chỗ ở.

Mạng xã hội cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này. Mỗi ngày, các nền tảng như Instagram, TikTok hay Pinterest lại xuất hiện những phong cách trang trí mới. Tháng này là không gian tối giản với gam màu trung tính, vài tháng sau lại chuyển sang vintage, rồi bo cong, màu bơ hay nội thất modular.

Ngôi nhà dần trở thành nơi thể hiện cá tính của chủ nhân, đồng thời cũng là một phần hình ảnh trên mạng xã hội. Khi gu thẩm mỹ thay đổi nhanh hơn, nhu cầu làm mới không gian sống cũng tăng lên.

Sự phát triển của thương mại điện tử càng khiến việc thay đổi nội thất trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể đặt mua một món đồ, tự lắp ráp tại nhà và thay thế bằng sản phẩm khác khi cần.

(Ảnh minh hoạ/ Xiaohongshu)

Đương nhiên xu hướng này không đồng nghĩa với việc người tiêu dùng trở nên lãng phí. Đa số chỉ đang thích nghi với một lối sống linh hoạt hơn.

Họ hiểu rằng ngôi nhà không phải một dự án hoàn thành rồi để nguyên đó cả đời mà là không gian sẽ tiếp tục thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Vì vậy, thay vì đặt mục tiêu giữ một bộ nội thất suốt vài chục năm, nhiều người ưu tiên những món đồ phù hợp nhất với hiện tại, dễ sửa chữa, dễ thay thế và đủ linh hoạt để cùng họ bước sang những chặng đường tiếp theo.

Có lẽ, sự khác biệt lớn nhất của thế hệ ngoài 30 tuổi không nằm ở việc họ chi ít tiền hơn cho ngôi nhà. Họ vẫn sẵn sàng đầu tư rất lớn để xây dựng một nơi đáng sống. Chỉ có điều, họ không còn tin rằng một tổ ấm đẹp là nơi mọi món đồ phải tồn tại mãi mãi. Với họ, một ngôi nhà lý tưởng là không gian có thể thay đổi cùng chính con người đang sống trong đó.

(Nguồn: Plastic Bank, Smith Interior Design, Baidu)