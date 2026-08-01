Mỹ nhân đẹp nức tiếng tiêu tan sự nghiệp vì scandal bạo lực học đường cấp độ 8, nạn nhân kể lại 90 phút bị hành hung gây sốc

Nữ diễn viên xinh đẹp này tiêu tan danh tiếng vì đã có hành vi bắt nạt, hành hung bạn học cấp 3.

Sau 21 năm hoạt động trong giới giải trí, Song Ha Yoon có màn bứt phá ngoạn mục với vai "tiểu tam trơ trẽn, tâm cơ" Jung Soo Min trong bộ phim đình đám Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband). Tuy nhiên, khi sự nghiệp vừa phất lên chưa bao lâu, nữ diễn viên bất ngờ vướng vào loạt cáo buộc bạo lực học đường nghiêm trọng, khiến hình ảnh bị ảnh hưởng tiêu cực.

Hơn 20 năm đóng phim mới có vai diễn để đời

Song Ha Yoon sinh năm 1986, ra mắt với vai diễn đầu tiên vào năm 2003 trong bộ phim Tìm Lại Tình Yêu có sự tham gia của Bi Rain và Gong Hyo Jin. Trong hơn hai thập kỷ theo đuổi nghiệp diễn, cô góp mặt ở hàng chục dự án truyền hình lẫn điện ảnh nhưng phần lớn chỉ đảm nhận các vai phụ hoặc những vai diễn chưa đủ sức tạo tiếng vang.

Tên tuổi của Song Ha Yoon bắt đầu được chú ý hơn sau tác phẩm Con Gái Tôi, Geum Sa Wol (2015). Năm 2017, cô ghi dấu ấn với vai Baek Seol Hee trong Thanh Xuân Vật Vã (2017). Tuy nhiên, sức hút của bộ phim khi đó chủ yếu tập trung vào cặp đôi Park Seo Joon và Kim Ji Won, khiến nữ diễn viên vẫn chưa thể bước lên hàng ngũ ngôi sao. Những năm sau đó, sự nghiệp của Song Ha Yoon tiếp tục rơi vào cảnh lận đận. Các dự án như Niềm Vui Hiểm Ác, Xin Đừng Gặp Anh Ấy hay Oh! Young Shim mà cô tham gia đều không tạo được hiệu ứng đáng kể. Đặc biệt, tác phẩm Oh! Young Shim từng vào top "phim flop" thảm thương, có rating rất thấp tại Hàn Quốc với kịch bản bị nhận xét lỗi thời, trong khi diễn xuất của Song Ha Yoon cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Song Ha Yoon đóng nhiều phim, nhưng tên tuổi vẫn ngụp lặn ở nhóm sao hạng B, chẳng mấy nổi bật. Ảnh: X.

Bước ngoặt lớn giúp Song Ha Yoon đổi đời đến vào đầu năm 2024 với bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. T rong tác phẩm, cô đảm nhận vai phản diện Jung Soo Min - người bạn thân giả tạo, mưu mô, liên tục hãm hại và giật bồ của nữ chính Kang Ji Won (do Park Min Young đóng). Ở giai đoạn đầu phim, nhân vật Jung Soo Min đã góp phần dẫn đến cái chết đau thương, tức tưởi của Kang Ji Won trong lúc mắc ung thư. Dù vào vai "tiểu tam" đáng ghét, nhưng Song Ha Yoon lại nhận được sự yêu thích của khán giả vì diễn xuất tuyệt vời và nhan sắc xinh đẹp. Thành công của tác phẩm Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi đưa sự nghiệp của Song Ha Yoon lên 1 tầm cao mới, giúp cô có cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang thăng hoa, nữ diễn viên bất ngờ trở thành tâm điểm của một trong những bê bối gây sốc nhất năm.

Nữ diễn viên gây sốt với vai "tiểu tam" đáng ghét trong phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Ảnh: X.

Danh tiếng chớm nở tiêu tan vì scandal bạo lực học đường cấp độ 8

Tối 1/4/2024, chương trình Scandal Supervisor của đài JTBC phát sóng chương trình về một nữ diễn viên họ "S" bị tố cáo có hành vi bạo lực học đường nghiêm trọng. Không nêu tên trực tiếp, nhưng ekip đã mô tả "S" mới nổi tiếng nhờ vai phản diện, đồng thời sử dụng hình ảnh làm mờ được cho là của Song Ha Yoon. Người tố cáo cho biết anh đã bị mỹ nhân họ "S" hành hung, tát liên tục suốt 90 phút mà không rõ lý do vào tháng 8/2004. Khi đó nữ diễn viên học lớp 12, còn nạn nhân nam học lớp 11. Nạn nhân nói rằng anh không dám chống trả vì người yêu của "S" khi đó là "đầu gấu" có tiếng trong trường.

"Chị ta và tôi là mối quan hệ tiền bối - hậu bối ở trường cấp 3. Một ngày nọ, chị ta đột nhiên gọi điện cho tôi. Trong giờ ăn trưa, chị ta gọi tôi đến sân chơi ở khu chung cư. Ngay khi tôi vừa đến nơi, chị ấy đã bắt đầu đánh tôi. Đến giờ tôi vẫn không biết lý do vì sao, chỉ nhớ mình đã bị tát vào má liên tục trong 1 tiếng rưỡi. Có nhiều tiền bối và bạn bè xung quanh đã ngăn cản bằng lời nói, nhưng người đó vẫn tiếp tục đánh tôi. Dù là con trai nhưng tôi đành chịu trận, không dám đánh trả vì sợ bạn trai của chị ta trả thù" , nạn nhân bức xúc tố cáo.

Theo nam nạn nhân, mỹ nhân họ "S" sau đó còn dính líu đến 1 vụ bạo lực học đường tập thể khác, bị đánh dấu trong hồ sơ là vi phạm bạo lực cấp độ 8. Vụ việc này khiến "S" bị buộc chuyển đến 1 trường cấp 3 khác trong quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Theo điều tra của chương trình Scandal Supervisor, nạn nhân thứ 2 bị "S" bạo lực học đường là nữ. Cô gái bị đánh đến mức phải điều trị khoảng bốn tuần mới hồi phục. Theo lời nạn nhân, hai trong ba người tham gia vụ việc đã đến nhà quỳ xuống xin lỗi, trong khi "S" chưa từng trực tiếp xin lỗi cô.

Nạn nhân cho biết anh đã bị nữ diễn viên "S" tát trong 90 phút. Ảnh: X.

JTBC không nêu tên diễn viên "S", nhưng lại cho biết kẻ hành hung nổi tiếng nhờ vai phản diện...

... và sử dụng hình ảnh của Song Ha Yoon để làm mờ. Ảnh: X.

Sau khi chương trình Scandal Supervisor lên sóng, từ khóa "Song Ha Yoon đánh hội đồng bạn học" leo hot search, đứng ở vị trí cao nhất trong những tin tức giải trí được đọc nhiều trên cổng thông tin Naver lẫn Nate. Khi đó, truyền thông Hàn Quốc còn tìm ra lịch sử chuyển trường của Song Ha Yoon, trùng khớp với lời tố cáo của nạn nhân nam. Trong hồ sơ học bạ, mỹ nhân 8X đã chuyển từ trường trung học Jungwon ở Bucheon sang trường trung học Banpo ở Seoul, sau đó lại chuyển đến trường trung học Apgujeong (Seoul, Hàn Quốc) và tốt nghiệp ở đó. Việc nữ diễn viên liên tục chuyển trường càng khiến công chúng nghi ngờ cô đã có hành vi không chuẩn mực.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội của công chúng, công ty quản lý King Kong by Starship của Song Ha Yoon mạnh mẽ phủ nhận toàn bộ cáo buộc trong Scandal Supervisor , cho biết nữ diễn viên không quen người tố cáo và dọa xin lệnh cấm phát sóng chương trình. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, công ty quản lý lại "quay xe", thừa nhận Song Ha Yoon chuyển trường vì có liên quan đến 1 vụ bạo lực học đường nhưng không trực tiếp ra tay đánh nạn nhân. King Kong by Starship giải thích nữ diễn viên chuyển trường vì muốn nhanh chóng kết thúc vụ việc để gia nhập giới giải trí, chứ không phải chịu hình phạt buộc chuyển trường.

Công ty quản lý thừa nhận Song Ha Yoon từng phải chuyển trường vì dính vào 1 vụ bạo lực học đường. Ảnh: X.

Cáo buộc bạo lực học đường nghiêm trọng khiến Song Ha Yoon bị tẩy chay diện rộng, danh tiếng vừa chớm nở tiêu tan. Cô bị cắt vai trong hàng loạt dự án phim và lui về ở ẩn để "lánh bão" dư luận suốt 2 năm qua. Tháng 2/2025, bộ phim History of the Losers do Song Ha Yoon đóng chính lên sóng. Nhưng để hạn chế tranh cãi, nhà sản xuất đã xóa bỏ Song Ha Yoon khỏi teaser dài gần 2 phút, đồng thời lặng lẽ cho phát sóng bộ phim này mà không có bất kỳ 1 động thái quảng bá rầm rộ nào.

Hiện, Song Ha Yoon và nam nạn nhân A. tố cáo cô bạo lực học đường đang tranh chấp pháp lý căng thẳng. Nữ diễn viên đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với A với các cáo buộc gồm vu khống, cản trở hoạt động kinh doanh, đe dọa. Mặc dù đang sinh sống ở Mỹ, A. vẫn trở về Hàn Quốc để hợp tác với cơ quan điều tra. Trước truyền thông, A. chỉ trích quyết định khởi kiện của Song Ha Yoon: " Tôi không thể tin được người bị cáo buộc là thủ phạm lại đi kiện nạn nhân". Sau đó, A. cũng tuyên bố khởi kiện Song Ha Yoon về hành vi vu cáo, yêu cầu cô phải bồi thường 10 tỷ won (189 triệu đồng) tiền tổn thất tinh thần. Cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ vụ việc giữa Song Ha Yoon và A. cho viện kiểm sát, nhưng đến nay vẫn chưa có phán quyết nào được đưa ra.

Theo The Korea Times, bạo lực học đường là một vấn nạn ngày càng trầm trọng ở Hàn Quốc. Rất nhiều nghệ sĩ Hàn đã phải trả giá đắt, mất trắng sự nghiệp và danh tiếng sau khi lộ quá khứ bắt nạt và gây thương tích cho bạn học như Soojin, Kim Ga Ram, Hwang Young Woong, Park Hye Soo, Kim Ji Soo…

Song Ha Yoon bị tẩy chay, mất hút trong showbiz Hàn 2 năm qua sau khi dính cáo buộc bạo lực học đường nghiêm trọng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Nate, Naver