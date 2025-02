Hậu scandal tát bạn học 90 phút liên tiếp, “tiểu tam” Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi nhận quả báo

Năm ngoái, Song Ha Yoon (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) đã trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ kim chi sau khi bị tố tát 1 nam sinh liên tiếp trong 90 phút và hành hung tập thể 1 nữ sinh. Đến nay, nữ diễn viên họ Song đã rục rịch trở lại showbiz với tác phẩm mới mang tên History of the Losers, nhưng màn comeback này lại không hề "thuận buồm xuôi gió".

Cụ thể, trong tối 23/2, tờ Xportsnews đưa tin, nhà sản xuất đã tung ra đoạn teaser dài gần 2 phút để quảng bá cho bộ phim History of the Losers trước khi tác phẩm lên sóng trong vài ngày tới. Thế nhưng, Song Ha Yoon hoàn toàn mất hút trong đoạn video nhá hàng phim và theo tờ Xportsnews, động thái này từ nhà sản xuất được cho là có liên quan tới bê bối bạo lực học đường của nữ diễn viên họ Song. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen còn nhận định, "tiểu tam" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi có thể bị cắt đi nhiều cảnh quay trong History of the Losers.

Song Ha Yoon hoàn toàn mất hút trong đoạn video nhá hàng dài gần 2 phút của bộ phim History of the Losers

Trước đó, ngay sau khi nhà sản xuất tung ra lịch chiếu của History of the Losers, nhiều khán giả đã tẩy chay tác phẩm này do cả 2 diễn viên chính - Song Ha Yoon và Jo Byung Gyu - đều từng dính bê bối bắt nạt bạn học. Còn nhớ hồi năm 2021, 1 cư dân mạng tố tài tử họ Jo từng bắt nạt mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra của cảnh sát, người này đã thừa nhận thông tin trong bài viết là sai sự thật và gửi lời xin lỗi đến Jo Byung Gyu.

Trong khi đó, vụ bê bối bạo lực học đường liên quan tới Song Ha Yoon lại nghiêm trọng hơn nhiều. Vào tối ngày 1/4 năm ngoái, "tiểu tam" Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bất ngờ bị tố tát vào mặt bạn học nam trong suốt 90 phút. Chưa dừng lại ở đó, sau đó đúng 1 tuần, chương trình Scandal Supervisor (JTBC) tiếp tục bóc phốt nữ diễn viên trong vụ đánh bạn học. Ekip sản xuất chương trình đã ghi lại lời tố cáo của 1 nhân vật nữ tên A tự nhận là nạn nhân. Theo lời A, cô từng bị Song Ha Yoon cùng 2 người khác đánh trọng thương và mất đến 4 tuần để bình phục. Giữa tâm bão scandal, phía công ty quản lý thừa nhận nữ diễn viên họ Song chuyển trường vì có liên quan đến 1 vụ bạo lực học đường nhưng không trực tiếp ra tay đánh nạn nhân.

Cả Song Ha Yoon...

... lẫn Jo Byung Gyu đều dính vào bê bối bạo lực học đường trước khi tác phẩm History of the Losers được trình làng

Song Ha Yoon gây chú ý lớn hồi năm ngoái qua tác phẩm "làm mưa làm gió" khắp châu Á Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi

Nguồn: Kbizoom