“Chồng tồi” Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bỗng chạm mặt tình cũ sau 6 năm, nói 1 câu trước hàng triệu khán giả khiến MXH dậy sóng

Tối 28/12, lễ trao giải APAN Star Awards 2024 đã diễn ra trong niềm hân hoan của người hâm mộ. Trong dàn sao góp mặt, tài tử Lee Yi Kyung (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) bỗng chiếm spotlight với màn chạm mặt tình cũ - nữ diễn viên Jung In Sun - sau 6 năm ngay tại sự kiện mới đây. Trên sân khấu nhận giải, nam nghệ sĩ họ Lee còn gây sốt khi công khai nhắc tới bạn gái cũ: “Cảm ơn ban tổ chức đã trao giải để tôi có cơ hội gặp lại Jung In Sun trong hoàn cảnh này, chúc mừng em đã giành được 1 giải thưởng". Đặc biệt Lee Yi Kyung còn nói 1 câu khiến MXH dậy sóng: "Tôi còn tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại em ấy". Bên dưới hàng ghế khách mời, Jung In Sun đã bật cười thích thú, đồng thời vỗ tay chúc mừng cho thành công của tình cũ họ Lee.

Ngay sau khi sự kiện kết thúc, lời phát biểu của Lee Yi Kyung đã chiếm sóng mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn. Thậm chí, bài viết về màn hội ngộ của Lee Yi Kyung - Jung In Sun còn leo thẳng lên vị trí dẫn đầu trên danh sách tìm kiếm nóng của cổng thông tin Nate. Nhiều khán giả nhận định cặp đôi 1 thời chia tay trong hòa bình, nên tới nay mới công khai ủng hộ đối phương ở sự kiện lớn.

Lee Yi Kyung gây sốt khi chúc mừng Jung In Sun trên sân khấu lễ trao giải APAN Star Awards. Bên cạnh đó, tài tử Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi cũng gửi lời cảm ơn ban tổ chức vì đã tạo cơ hội để anh hội ngộ nhiều đồng nghiệp thân thiết

Bên dưới hàng ghế khách mời, Jung In Sun thích thú hưởng ứng khi Lee Yi Kyung bất ngờ nhắc tới mình trong bài phát biểu nhận giải

Lee Yi Kyung - Jung In Sun lần đầu gặp gỡ nhau qua sự giới thiệu của người quen và chính thức hẹn hò hồi năm 2017. Khi biết chuyện sẽ cùng hợp tác trong bộ phim Welcome to Waikiki (2018), cả 2 nghệ sĩ đã cố giữ bí mật về mối quan hệ tình cảm để không làm ảnh hưởng đến bộ phim. Họ cố gắng chỉ tập trung vào nhân vật của mình trong quá trình quay phim và hạn chế hẹn gặp nhau. Phải tới tháng 4/2018, Lee Yi Kyung - Jung In Sun mới xác nhận chuyện hẹn hò với công chúng. Đáng tiếc, cặp đôi đã chính thức “đường ai nấy đi” chỉ sau đó 2 tháng.

Trong năm nay, Lee Yi Kyung trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ màn diễn xuất ấn tượng trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Trước đó, nam tài tử ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm truyền hình và điện ảnh ăn khách như Hậu Duệ Mặt Trời, Hải Tặc, Welcome to Waikiki... Còn Jung In Sun dần trở nên quen mặt với khán giả yêu phim Hàn qua loạt tác phẩm như Horror Stories 2, Chiếc Gương Của Phù Thủy, Welcome to Waikiki, DNA Lover...

Lee Yi Kyung - Jung In Sun từng gắn bó bên nhau khoảng 1 năm trước khi chính thức chia tay

Nguồn: Sports Chosun