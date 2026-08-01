Tân Á hậu Miss Grand Vietnam thừa nhận từng bạo lực học đường

Phan Lê Kim Ngọc cũng có phản hồi liên quan đến việc từng bạo lực học đường bạn học.

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 khép lại, thí sinh Phan Lê Kim Ngọc được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 3. Tuy nhiên, niềm vui đăng quang chưa kéo dài bao lâu thì người đẹp sinh năm 2005 đã vướng vào làn sóng bàn tán trên mạng xã hội khi đoạn clip trong quá khứ bất ngờ bị "đào" lại.

Trong video đang lan truyền, cô gái được cho là Kim Ngọc có hành động túm tóc, xảy ra xô xát với một bạn khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, nhất là trong bối cảnh Kim Ngọc vừa trở thành Tân Á hậu Miss Grand Vietnam 2026.

Khoảnh khắc Kim Ngọc từng bạo lực học đường gây xôn xao MXH (Nguồn: Tổng hợp)

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Phan Lê Kim Ngọc đối diện với câu chuyện liên quan đến quá khứ. Tại sơ khảo Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Thiên Ân đã hỏi thẳng Phan Lê Kim Ngọc về sự việc cô từng bị tố "tác động vật lý" bạn học. Khi đó, Kim Ngọc không né tránh mà thẳng thắn thừa nhận mình từng có những hành động sai khi còn là học sinh.

Người đẹp chia sẻ: "Tôi đã từng đọc được một câu nói rất hay là khi còn nhỏ mình có thể dùng bút chì để viết vì sai có thể sửa nhưng khi lớn lên, ở những cuộc thi quan trọng mình đều phải viết bằng bút mực. Đó là minh chứng cho việc mình đã không thể sửa những lỗi sai của mình. Khi có những hành động đó, tôi chỉ mới là cô gái lớp 8,9 thôi nên không thể kiểm soát những hành vi của mình. Tôi nói ra những điều này không phải để bao che cho những hành động của mình ở quá khứ mà tôi đến đây để nói rằng Kim Ngọc hôm nay đã trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt với những vấn đề của quá khứ. Tôi cũng chứng minh bản thân mình ngày càng tốt hơn, tôi tin một vấp ngã ở quá khứ không thể nào cản bước tương lai nếu như bạn nhận ra vấn đề và sẵn sàng thay đổi".

Kim Ngọc từng thẳng thắn nhận lỗi và mong có cơ hội thay đổi, hoàn thiện bản thân hơn

Không chỉ nhận lỗi, Kim Ngọc còn tiết lộ cô đã chủ động tìm gặp người bạn từng xảy ra mâu thuẫn để nói lời xin lỗi. Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026 cho biết: "Sau đó tôi đã tìm đến bạn để xin lỗi và làm hòa. Khi lớn hơn, khoảng thời gian học cấp 3, chúng tôi đã có dịp ngồi lại với nhau. Cả hai đã tha thứ cho nhau. Tuy nhiên, tôi hiểu điều đó cũng không thể bao biện mình từng làm sai".

Câu chuyện Phan Lê Kim Ngọc từng có hành vi bạo lực học đường gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả đánh giá cao việc cô dám đối diện với quá khứ, không né tránh trách nhiệm. Trong khi đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng ồn ào này cũng là vấn đề nghiêm trọng khi cô trở thành người của công chúng.

Kim Ngọc cũng từng chia sẻ cô đã gặp gỡ, làm hoà với người bạn cũ

Phan Lê Kim Ngọc sinh năm 2005, hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông tại Đại học FPT Cần Thơ. Trước Miss Grand Vietnam 2026, cô từng có kinh nghiệm tại nhiều cuộc thi nhan sắc như Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Á khôi 1 Người đẹp Tây Đô 2023, Hoa khôi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch TP Cần Thơ 2023 và Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp, Kim Ngọc còn sở hữu nhiều thành tích ở lĩnh vực học thuật và thể thao như giải Hùng biện tiếng Anh, cùng Huy chương Vàng và Huy chương Đồng Dancesport.

Trong suốt hành trình Miss Grand Vietnam 2026, Kim Ngọc được đánh giá là một trong những thí sinh có phong độ ổn định. Cô liên tiếp góp mặt trong nhiều phần thi nổi bật như Top 10 The Grand Arrival, Top 6 The Grand Chat, Top 5 English Grand Chat và Top 10 Grand Talent Award. Khả năng giao tiếp, tư duy cùng phong thái tự tin giúp người đẹp ghi điểm với Ban giám khảo trước khi giành ngôi vị Á hậu 3.

Nhan sắc đời thường trẻ trung, xinh xắn của Phan Lê Kim Ngọc

Kim Ngọc có vóc dáng nuột nà, vòng eo bé xíu

Kim Ngọc là Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2026

Ảnh: FBNV