Hot nhất lúc này là cảnh tượng Kim Woo Bin ngây người ngắm Shin Min Ah tại Rồng Xanh, khiến 1 tài tử bị réo gọi

Shin Min Ah - Kim Woo Bin gây náo loạn trong lần đầu cùng xuất hiện tại 1 sự kiện lớn sau đám cưới.

Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Series Awards) chính là sự kiện thu hút được sự quan tâm lớn nhất tại làng giải trí Hàn Quốc trong 24 giờ qua. Trong dàn sao tề tựu tại hoạt động, vợ chồng Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã gây chú ý lớn hơn cả, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cặp đôi vàng cùng lộ diện ở 1 sự kiện lớn sau hôn lễ thế kỷ hồi tháng 12 năm ngoái.

Tại lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh năm nay, Shin Min Ah xuất hiện trên sân khấu với tư cách là người trao giải. Khi mỹ nhân họ Shin đứng phát biểu, máy quay đã liên tục hướng về phía ông xã của cô - tài tử Kim Woo Bin. Trước ống kính, nam thần họ Kim ngây người ra ngắm nhìn bà xã xinh đẹp. Không chỉ đắm đuối ngắm nhìn vợ yêu trên sân khấu lễ trao giải lớn, Kim Woo Bin còn dành cho đàng gái nụ cười trìu mến tràn ngập vẻ mãn nguyện đúng kiểu người đàn ông đang đắm chìm trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bắt gặp khoảnh khắc lãng mạn, “ngọt ngào đến sâu răng” này của cặp đôi vàng, MC Jun Hyun Moo đã không kìm lòng được mà thốt lên rằng: “Có 1 người đang nhìn chăm chú quá rồi đó nha” , khiến cả trường quay hò reo phấn khích.

Kim Woo Bin ngồi dưới hàng ghế khán giả cứ mải ngắm nhìn bà xã Shin Min Ah bằng ánh mắt quá đỗi tình cảm, ngọt ngào. Ảnh: Naver

Tài tử họ Kim không giấu nổi niềm hạnh phúc trào dâng hiện rõ trên gương mặt khi được ngắm nhìn người bạn đời tỏa sáng trên sân khấu. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen bày tỏ sự phấn khích xen lẫn thích thú trước biểu cảm mà Kim Woo Bin dành cho bà xã Shin Min Ah tại Rồng Xanh mới đây. Đáng chú ý, 1 bộ phận khán giả nhận xét, Kim Woo Bin trong khung hình ngẩn người ngắm nhìn vợ yêu trông cứ như bản sao của nam diễn viên kiêm ca sĩ Kangnam.

Kangnam (bên phải) bất ngờ được réo gọi trong màn “phát cẩu lương” của Kim Woo Bin - Shin Min Ah tại Rồng Xanh. Ảnh: Naver

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược “1 trời 1 vực” nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver

Nguồn: Mydaily