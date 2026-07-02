Chuyện gì vừa xảy ra với Shin Min Ah - Kim Woo Bin?

Người hâm mộ của cặp đôi Shin Min Ah - Kim Woo Bin vừa được 1 phen dậy sóng.

Sáng 2/7, tài khoản Elle Đài Loan (Trung Quốc) khiến công chúng dậy sóng khi đăng tải hình ảnh của Shin Min Ah và tài tử Gong Yoo trong 1 sự kiện do thương hiệu nổi tiếng tổ chức. Trước ống kính, 2 diễn viên đình đám gây ấn tượng mạnh nhờ visual cuốn hút cùng nụ cười tỏa nắng. Shin Min Ah diện váy xanh trễ vai, kết hợp cùng vòng cổ kim cương và trang sức lộng lẫy, bừng sáng trong khung hình với visual quyến rũ cùng thần thái sang chảnh. Trong khi đó, tài tử họ Gong cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ xuýt xoa trước nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian ở tuổi 47.

Đáng nói, dưới bài đăng trên Nate, 1 bộ phận netizen vô duyên bỗng gán ghép Shin Min Ah và Gong Yoo 1 cách đầy lố bịch. Thậm chí, có khán giả không chỉ tích cực “ship” mạnh Shin Min Ah - Gong Yoo với nhau mà còn đặt luôn Kim Woo Bin (ông xã Shin Min Ah) lên bàn cân so sánh với Gong Yoo, khiến fan không khỏi nóng mắt.

1 bộ phận khán giả đã để lại những bình luận kém duyên về Shin Min Ah - Kim Woo Bin - Gong Yoo: “Thú thực là trông Shin Min Ah đứng bên Gong Yoo trông còn đẹp đôi hơn khi cô ấy sánh đôi cùng Kim Woo Bin nữa ấy chứ”, “Gong Yoo đẹp trai hơn Kim Woo Bin mà nhỉ?”,...

Khoảnh khắc Shin Min Ah xuất hiện chung khung hình với Gong Yoo đã gây bàn tán trên diện rộng. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, đông đảo netizen đồng loạt chỉ trích dữ dội những khán giả để lại bình luận kém duyên nêu trên. Theo fan, nếu 3 ngôi sao đọc được những bình luận này thì có thể mối quan hệ giữa họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Còn nhớ Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật. Tới tháng 12 năm ngoái, 2 ngôi sao chính thức tổ chức hôn lễ thế kỷ và về chung 1 nhà.

Những vị khách mời trong đám cưới cổ tích đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược “1 trời 1 vực” nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver

Nguồn: Nate, Chosun