1 nam nghệ sĩ Việt liên quan đến đường dây ma tuý

Thông báo trên Fanpage Phòng, chống ma tuý - Công an TP.HCM khiến dư luận xôn xao.

Ngày 2/7, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải bài viết cập nhật thông tin từ Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) về quá trình mở rộng điều tra một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin được chia sẻ, sau khi bắt quả tang 2 đối tượng tại một khách sạn, lực lượng chức năng tiếp tục khai thác, truy xét và bắt thêm 26 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong đường dây.

Đáng chú ý, bài đăng nêu: "Một trong số các đối tượng khai nhận thông tin liên quan đến 1 nam nghệ sĩ nổi tiếng." Đồng thời, Công an phường Chánh Hưng cho biết đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ các đối tượng trong đường dây.

Dư luận xôn xao về thông tin một nam nghệ sĩ liên quan đường dây ma tuý (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin này đã nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa công bố danh tính của nam nghệ sĩ được nhắc đến, cũng chưa đưa ra thông tin cụ thể về mức độ liên quan của người này trong vụ việc.

Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Chỉ trong tháng 5/2026, showbiz Việt liên tiếp đón nhận những thông tin gây chấn động khi 4 người từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật bị khởi tố, bắt giữ hoặc tạm giam vì liên quan đến các vụ án về ma túy.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam Lê Ánh Nhật để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tiếp đó, ngày 20/5, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố, tạm giam 71 bị can trong chuyên án ma túy quy mô lớn. Trong số này có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Tại cơ quan điều tra, cả hai đều khai nhận đã sử dụng ma túy trong thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Đến tối 28/5, dư luận tiếp tục xôn xao khi rapper Mai Thế Nhân (Mr. Nhân) bị bắt trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng tại TP.HCM. Theo cơ quan điều tra, Mai Thế Nhân nằm trong số 140 đối tượng liên quan đến đường dây này và từng có tiền án trước đó.