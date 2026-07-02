Cuộc sống của nữ NSND vừa lên tiếng về thông tin "thay 3 đời chồng, sắp bỏ NSƯT Đỗ Kỷ"

Với những lời đồn, nữ NSND này không chọn cách đôi co hay phản ứng gay gắt mà bình thản đón nhận.

Trong giới nghệ sĩ phía Bắc, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài gần bốn thập kỷ. Suốt nhiều năm chung sống, cả hai lựa chọn cuộc sống bình dị, tránh xa những ồn ào của showbiz.

Thế nhưng, dù sống kín tiếng, vợ chồng nghệ sĩ vẫn không tránh khỏi những tin đồn thất thiệt. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Dân trí, NSND Lan Hương tiết lộ bà từng không khỏi bất ngờ khi đọc những thông tin sai sự thật về mình. "Họ còn bảo tôi sắp bỏ anh Đỗ Kỷ" hay "Họ bảo tôi thay đến 3 đời chồng rồi", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của NSND Lan Hương.

Đối diện với những lời đồn, vợ chồng NSND Lan Hương không chọn cách đôi co hay phản ứng gay gắt. Họ xem đó là một mặt trái của sự nổi tiếng và đón nhận bằng tâm thế bình thản.

Trên thực tế, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ chỉ kết hôn một lần, vào năm 1987. Từ đó đến nay, hai nghệ sĩ luôn đồng hành, cùng nhau vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống để giữ gìn mái ấm gia đình.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, NSND Lan Hương (tên đầy đủ Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1961 tại Hà Nội) là một trong những gương mặt gạo cội của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Bà thuộc khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam và gắn bó với đơn vị này trong nhiều thập kỷ, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn chính kịch.

Ở lĩnh vực điện ảnh, nữ nghệ sĩ từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore lần thứ 14 với bộ phim Mùa ổi. Những năm gần đây, bà tiếp tục được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến qua các vai diễn người mẹ, mẹ chồng trong những bộ phim ăn khách như Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ có hôn nhân viên mãn.

Trái ngược với những nhân vật sắc sảo, thậm chí có phần ghê gớm trên màn ảnh, ngoài đời NSND Lan Hương lại có cuộc sống bình yên và viên mãn. Bà và NSƯT Đỗ Kỷ quen nhau từ năm 1978 tại Nhà hát Kịch Việt Nam, gắn bó suốt chín năm trước khi tổ chức đám cưới vào năm 1987.

Đến nay, sau gần bốn thập kỷ hôn nhân, hai nghệ sĩ vẫn luôn đồng hành, chia sẻ và dành cho nhau sự tôn trọng. Trong cuộc sống thường ngày, họ cùng chăm sóc người mẹ đã ngoài 90 tuổi của NSND Lan Hương và giữ nếp sống giản dị, ấm cúng.

Bí quyết gìn giữ hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ suốt nhiều năm qua không nằm ở những điều lớn lao mà đến từ sự thấu hiểu, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau. NSƯT Đỗ Kỷ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đồng hành và ủng hộ vợ trên con đường nghệ thuật. Cùng hoạt động trong lĩnh vực sân khấu giúp cả hai thấu hiểu áp lực của nghề, từ đó dễ dàng sẻ chia, vượt qua những tin đồn không đúng sự thật và gìn giữ mái ấm bền vững suốt nhiều năm.