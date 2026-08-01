Căn biệt thự 5.000 m2 bị bỏ hoang, biến thành bãi rác của nam diễn viên hạng A dính lùm xùm "ăn chặn" tiền từ thiện

Nam diễn viên hàng đầu này đã không ngó ngàng đến căn biệt thự rộng lớn của mình nhiều năm qua.

Lý Liên Kiệt là ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Sau hàng chục năm tung hoành màn ảnh với loạt bom tấn như Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng, Anh Hùng, Long Môn Phi Giáp hay Hoa Mộc Lan, nam diễn viên đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ cùng nhiều bất động sản giá trị tại Trung Quốc và nước ngoài. Có lẽ vì nắm giữ quá nhiều nhà đất có giá trị khủng mà Lý Liên Kiệt đã bỏ quên 1 căn siêu biệt thự tại Thượng Hải (Trung Quốc). Bất động sản này bị tài tử hàng đầu quên lãng đến mức xuống cấp trầm trọng, thậm chí gây bức xúc cho hàng xóm xung quanh vì tình trạng mất vệ sinh, chứa đầy rác thải và cỏ dại.

Lý Liên Kiệt là siêu sao võ thuật hàng đầu ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sohu, căn biệt thự bị bỏ hoang của Lý Liên Kiệt có tổng diện tích 5.000 m2, nằm tại khu vực đắc địa ở trung tâm Thượng Hải, được xây dựng từ năm 2003 theo phong cách kiến trúc châu Âu gồm 3 tầng lầu và khuôn viên sân vườn rộng rãi. Có nguồn tin cho biết nam diễn viên đã hào phóng bỏ ra 300 triệu NDT (tương đương 1.062 tỷ đồng) để tậu và sửa sang căn biệt thự sang trọng này để làm của hồi môn cho con gái khi đi lấy chồng. Thế nhưng, kế hoạch ấy chưa bao giờ trở thành hiện thực. Sau khi công trình hoàn thành, gia đình Lý Liên Kiệt dành phần lớn thời gian sinh sống ở nước ngoài, chủ yếu tại Singapore và Mỹ. Chính vì vậy, khu biệt thự gần như không có người ở trong suốt chục năm.

Căn biệt thự Lý Liên Kiệt chi hàng nghìn tỷ đồng để mua, tu sửa để làm của hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Ảnh: Sina.

Điều khiến nhiều người tiếc nuối nhất là tình trạng nhếch nhác, xuống cấp hiện tại của căn biệt thự. Ban đầu, biệt thự của Lý Liên Kiệt còn có vài người giúp việc và bảo vệ thay phiên nhau trông coi, quét dọn. Tuy nhiên, theo thời gian, không còn bất kỳ ai lui tới ngôi nhà xa hoa của Lý Liên Kiệt. Những bức ảnh được truyền thông Trung Quốc ghi lại cho thấy khu vực sân vườn từng được chăm chút nay cỏ dại mọc um tùm. Các lan can xung quanh biệt thự phơi đầy giẻ lau nhà rách tươm, cũ kỹ.

Việc biệt thự bị bỏ trống quá lâu cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Theo phản ánh của những hộ dân sống xung quanh, căn nhà của Lý Liên Kiệt đã rơi vào tình trạng mất vệ sinh với nấm mốc bốc mùi, thậm chí bị biến thành nơi tập kết rác thải. Nhiều cư dân cho rằng căn biệt thự xuống cấp của tài tử kỳ cựu đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan của cả khu dân cư cao cấp và mong Lý Liên Kiệt cho người tu sửa, chăm sóc khuôn viên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, siêu sao võ thuật vẫn ngó lơ căn biệt thự này.

Những năm qua, hình ảnh một siêu biệt thự trị giá hàng nghìn tỷ đồng bị bỏ hoang và biến thành bãi rác khiến không ít người sốc nặng. Nhiều ý kiến cho rằng Lý Liên Kiệt nên cho thuê hoặc bán lại cũng đủ tránh lãng phí một khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, tờ Sina cho biết, kể từ sau khi mắc bệnh cường giáp, Lý Liên Kiệt đã giao toàn quyền quản lý tài sản và sửa sang nhà cửa cho bà xã Hoa hậu Lợi Trí quyết định. Do đó, bao giờ căn biệt thự ở Thượng Hải (Trung Quốc) của nam diễn viên được khai thác, tu sửa vẫn còn bỏ ngỏ.

Bất động sản rộng 5.000 m2 của Lý Liên Kiệt bị bỏ hoang, trở thành nơi tập kết rác. Ảnh: Sina.

Ngôi sao 7.000 tỷ mang tiếng xấu suốt đời vì ăn chặn tiền từ thiện

Theo tờ Sina, ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Liên Kiệt được trả cát-xê lên đến 15 triệu USD (394 tỷ đồng) cho mỗi phim, chưa tính các hợp đồng quảng cáo. Do đó, với hơn 20 năm lăn lộn trong showbiz, nam diễn viên sở hữu khối tài sản kếch xù, ước tính 7.000 tỷ đồng. Riêng bất động sản của vợ chồng Lý Liên Kiệt ước tính rơi vào khoảng 1 tỷ NDT (tương đương 3.500 tỷ đồng).

Dù có sự nghiệp thành công, giàu có, Lý Liên Kiệt vẫn là cái tên bị không ít người ghét bỏ ở Trung Quốc. Nguyên nhân là nam diễn viên từng bị phanh phui ăn chặn 1.200 tỷ tiền từ thiện. Theo đó, vào năm 2013, Lý Liên Kiệt và tổ chức từ thiện do ông thành lập là One Foundation đã kêu gọi quyên góp cứu trợ thảm họa động đất ở Nhã An (Trung Quốc). Nam diễn viên đã nhận được tổng cộng 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng) tiền ủng hộ. Tuy nhiên, sau 1 năm, số tiền tài tử này chi ra để khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống cho người dân sau thảm họa động đất chỉ có 40 triệu tệ (khoảng 140 tỷ đồng), bằng 1/10 số tiền thu về. Phần quyên góp còn lại không được tổ chức từ thiện của Lý Liên Kiệt giải trình cụ thể, còn cuộc sống của người dân Nhã An, Tứ Xuyên vẫn ngổn ngang và đầy khó khăn.

Lý Liên Kiệt đi cứu trợ động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) và kêu gọi từ thiện được 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng). Ảnh: Sina.

Ngay lập tức, truyền thông Trung Quốc đặt câu hỏi cho Lý Liên Kiệt: "360 triệu NDT (hơn 1.200 tỷ đồng) quyên góp từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước đang ở đâu?". Nhiều người nghi vấn sao võ thuật đã biển thủ, bỏ túi riêng số tiền từ thiện nghìn tỷ để dưỡng già. Bằng chứng là sau vụ kêu gọi quyên tiền từ thiện nói trên, Lý Liên Kiệt bỗng từ chối nhận phim mới và ở ẩn.

Sau khi bị cáo buộc gian lận và ăn chặn tiền từ thiện, Lý Liên Kiệt lập tức mở họp báo thanh minh. Đối mặt hàng loạt câu hỏi chất vấn của truyền thông, nam diễn viên nghẹn ngào, thậm chí bịt tai với lý do không chịu được sự vu khống của người khác. Lý Liên Kiệt khẳng định bản thân không ăn bớt ăn xén 1 đồng tiền từ thiện của người dân.

Ông hoàng võ thuật châu Á giải thích quá trình tái thiết cuộc sống sau thiên tai mất 3-10 năm. Do đó, công chúng không thể thấy ngay kết quả. Theo tài tử này, số tiền 1.200 tỷ "không đủ để chia cho các thành viên trong tổ chức One Foundation". Hơn nữa, đây còn là số tiền dân đặt niềm tin vào nên Lý Liên Kiệt khẳng định ông chẳng dại ăn chặn tiền từ thiện. Nam diễn viên trách móc người dân không tin tưởng khiến ông dính thị phi, ảnh hưởng danh tiếng nặng nề.

Nam diễn viên mở họp báo, bác bỏ thông tin ăn chặn tiền từ thiện. Lý Liên Kiệt bịt tai khi bị chất vấn, đồng thời công khai trách móc công chúng không tin tưởng mình. Ảnh: Sina.

Trước khi kết thúc họp báo, phóng viên yêu cầu Lý Liên Kiệt và One Foundation sao kê minh bạch các khoản thu chi tiền từ thiện cho khu vực Nhã An (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Tuy nhiên, ông hoàng võ thuật từ chối thẳng thừng. Trong khi đó, ông Dương Bằng - Thư ký quỹ One Foundation - cho biết trường học, chợ được xây dựng khang trang ở Nhã An chính là bằng chứng sử dụng số tiền 1.200 tỷ mà dư luận thắc mắc. Tuy nhiên, câu trả lời của Lý Liên Kiệt và phía One Foundation không thuyết phục được dư luận. Sao nam thậm chí còn hứng chỉ trích vì màn kịch đóng vai nạn nhân bị đổ oan.

Đến nay, tung tích của số tiền từ thiện 1.200 tỷ đồng nói trên vẫn là 1 bí ẩn lớn. Lý Liên Kiệt cũng vì vậy mà bị tiếng ăn chặn tiền từ thiện và luôn bị lấy ra làm ví dụ cho việc nghệ sĩ gian dối, bóp méo giá trị thiện nguyện tại Trung Quốc.

Từ chối sao kê và giải trình minh bạch các khoản thu chi tiền từ thiện nghìn tỷ, Lý Liên Kiệt mang tiếng xấu suốt đời. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu



