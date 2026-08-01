"Mỹ nam thiên thần" giải nghệ khiến thế giới tiếc hùi hụi, soi đến gia thế mà ngã ngửa!

Có cả 1 thế hệ thiếu nữ đã "thầm thương trộm nhớ" nam diễn viên này.

Mỗi khi nhắc đến loạt phim điện ảnh kinh điển The Chronicles of Narnia (Biên niên sử Narnia) , hàng triệu khán giả trên toàn cầu không chỉ nhớ đến một thế giới thần tiên diệu kỳ, những trận chiến hoành tráng giữa thiện và ác, mà còn khắc ghi hình bóng của những gương mặt tuổi teen đã định hình tuổi thơ của cả một thế hệ. Trong số đó, sự xuất hiện của cậu bé Edmund Pevensie do nam diễn viên trẻ Skandar Keynes thủ vai từng làm xao xuyến trái tim của biết bao người xem.

Sở hữu gương mặt thanh tú, nét đẹp phảng phất vẻ cổ điển và nụ cười ngọt ngào như một vị thần nhỏ bước ra từ trang sách, Skandar Keynes được truyền thông và người hâm mộ ca tụng là "mỹ nam thiên thần" của màn ảnh rộng thế giới thời điểm bấy giờ. Thế nhưng, giữa lúc ánh hào quang rực rỡ nhất, khi cả thế giới đang kỳ vọng cậu sẽ vươn lên thành một ngôi sao hạng A quyền lực bậc nhất Hollywood, Skandar Keynes lại đưa ra một quyết định tàn nhẫn với các fan hâm mộ: Chính thức giải nghệ khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự rút lui đột ngột ấy để lại một khoảng trống lớn và nỗi tiếc hùi hụi trong lòng hàng triệu khán giả. Và câu chuyện về cuộc đời cậu càng trở nên kinh ngạc hơn khi công chúng bắt đầu lật mở tấm màn về gia thế "khủng" phía sau lưng chàng mỹ nam này.

Skandar Keynes từng là "crush quốc dân" của loạt phim Biên niên sử Narnia. Ảnh: X

Mỹ nam thiên thần làm loạn nhịp trái tim fan

Skandar Keynes có tên thật là Skandar Amin Casper Keynes, sinh năm 1991. Sinh ra và lớn lên tại thủ đô London hoa lệ, Skandar Keynes từ nhỏ đã bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật. Năm 2003, khi mới 11 tuổi, cậu bé tham gia thử vai cho dự án bom tấn chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn C.S. Lewis. Giữa hàng ngàn ứng viên sáng giá trên khắp Vương quốc Anh, đạo diễn Andrew Adamson ngay lập tức bị thu hút bởi ánh mắt sắc sảo, thông minh nhưng ẩn chứa sự bướng bỉnh, ngổ ngáo rất đúng chất Edmund Pevensie của Skandar.

Skandar Keynes sở hữu vẻ đẹp đậm chất "chàng thơ". Ảnh: X

Khi phần đầu tiên ra mắt vào năm 2005, The Chronicles of Narnia lập tức tạo nên một cơn địa chấn toàn cầu, thu về hàng trăm triệu USD và đưa tên tuổi dàn diễn viên nhí vụt sáng thành sao. Trong phim, nhân vật Edmund trải qua một hành trình tâm lý phức tạp nhất: từ một cậu bé ích kỷ, dễ bị cám dỗ bởi chiếc bánh mứt thần kỳ của Phù thủy Trắng cho đến một vị vua dũng cảm, trượng nghĩa và kiên cường bảo vệ vùng đất Narnia. Skandar Keynes đã thổi hồn vào nhân vật này bằng một diễn xuất vô cùng tự nhiên, chân thực và đầy cảm xúc.

Không chỉ ghi điểm bằng năng lực diễn xuất thiên bẩm, Skandar Keynes còn sở hữu một ngoại hình hút mắt. Trong giai đoạn dậy thì, từ một cậu bé với đôi má phúng phính trong phần 1, Skandar Keynes lột xác thành một thiếu niên có góc nghiêng thần thánh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi phảng phất nét vương giả bất cần và đặc biệt là đôi mắt biết nói. Chính sự kết hợp giữa nét đẹp ngây thơ của tuổi thiếu niên và khí chất vương giả đã giúp cậu sở hữu lượng fan hùng hậu khắp toàn cầu, trở thành "crush quốc dân" của hàng triệu thiếu nữ lúc bấy giờ.

Ảnh: Tenor

Ảnh: Tenor

Có cả 1 thế hệ thiếu nữ đã "thầm thương trộm nhớ" Skandar Keynes. Ảnh: Tenor

Khi ánh hào quang Hollywood không phải tất cả

Khi bộ phim thứ 3 của thương hiệu Narnia là The Voyage of the Dawn Treader khép lại vào năm 2010 và thu về thành công vang dội, ai nấy đều tin rằng Skandar Keynes sẽ tiếp tục thừa thắng xông lên, nhận những kịch bản bom tấn tiếp theo để củng cố vị thế ngôi sao Hollywood. Các nhà sản xuất lớn liên tục chèo kéo, các hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu đô la được đưa ra.

Tuy nhiên, đi ngược lại với mọi dự đoán của giới truyền thông, Skandar Keynes đã giải nghệ diễn xuất để tập trung hoàn toàn cho việc học tập. Quyết định này vào thời điểm đó khiến không ít người tiếc nuối, thậm chí là ngỡ ngàng. Tại sao một chàng trai đang đứng ở đỉnh cao danh vọng, sở hữu tấm vé vàng để bước lên hàng ngũ siêu sao lại đành lòng vứt bỏ tất cả?

Thực tế, đối với Skandar Keynes, diễn xuất chưa bao giờ là mục tiêu sống còn hay chiếc lồng giam cầm tương lai của cậu. Dù nổi tiếng sớm, anh vẫn giữ được một cái đầu lạnh, sự tỉnh táo đáng kinh ngạc và tình yêu mãnh liệt đối với tri thức. Và thế là anh chọn con đường học tập thay vì ánh hào quang Hollywood.

Ảnh: X

Khi loạt phim Narnia khép lại, nam diễn viên cũng giải nghệ. Ảnh: X

Hành trình mới của cựu "Vua Edmund"

Sau khi chia tay nghiệp diễn, Skandar Keynes bước chân vào trường Đại học Cambridge danh giá – một trong những ngôi chợ học thuật lâu đời và khắc nghiệt nhất thế giới. Tại đây, sao nhí 1 thời theo học chuyên ngành Lịch sử Cận Đông và Trung Đông (Middle Eastern History). Việc từ bỏ phim trường để vùi đầu vào thư viện nghiên cứu các tài liệu lịch sử cổ đại, học các ngôn ngữ mới và tham gia các công trình nghiên cứu đã chứng minh Skandar Keynes không chỉ đẹp trai mà còn sở hữu một bộ óc thiên tài thực thụ.

Tốt nghiệp Cambridge vào năm 2014, Skandar Keynes chọn lối sống vô cùng kín tiếng. Anh rời xa hoàn toàn các trang mạng xã hội công khai, tránh xa ống kính của paparazzi và các bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu Hollywood. Hiện tại, anh hoạt động trong lĩnh vực chính trị, tư vấn chính sách và làm việc cho các tổ chức phi chính phủ tại Anh Quốc. Skandar Keynes bằng lòng với cuộc sống của một người "không nổi tiếng", để theo đuổi những gì mình yêu thích.

Nam diễn viên sinh năm 1991 rời xa phim trường để học Đại học và làm việc trong lĩnh vực chính trị. Ảnh: X

Nếu việc Skandar Keynes dứt áo ra đi khỏi Hollywood đã khiến công chúng ngỡ ngàng, thì khi soi đến gia thế thật sự của nam diễn viên, ai nấy đều phải "ngã ngửa" và thốt lên rằng: Hóa ra anh sinh ra đã ngậm thìa vàng và thuộc về tầng lớp trí thức tinh hoa của nước Anh!

Skandar Keynes không chỉ là một diễn viên nhí thông thường, anh là thành viên của một dòng họ vô cùng danh giá với bảng thành tích về học thuật, khoa học và nghệ thuật khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. Chi tiết gây sốc nhất chính là việc Skandar Keynes là chắt đời thứ năm (great-great-great-grandson) của Charles Darwin – nhà tự nhiên học, nhà địa chất học lỗi lạc người Anh, người đã đặt nền móng cho thuyết tiến hóa qua tác phẩm kinh điển Nguồn gốc các loài . Gen tri thức và tư duy khoa học sắc bén rõ ràng đã chảy trong dòng máu của Skandar Keynes từ nhiều thế hệ.

Ảnh: Tenor

Điều gây sốc nhất về Skandar Keynes: Anh là chắt của nhà bác học Charles Darwin. Ảnh: Tenor

Những thành viên gia đình khác của anh cũng có thân thế và sự nghiệp không vừa. Cha của Skandar - ông Randal Keynes, là một nhà văn kiêm nhà bảo tồn nổi tiếng tại Anh. Ông chính là tác giả của cuốn sách tiểu sử nổi tiếng Annie's Box viết về cụ tổ Charles Darwin và cô con gái quá cố Annie của ông (cuốn sách sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh Creation năm 2009). Mẹ của anh là bà Zelfa Hourani - một phụ nữ mang dòng máu Liban, Ba Tư và Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia trong lĩnh vực phân tích và giao dịch tài chính quốc tế. Anh trai của cựu sao nhí là Soumaya Keynes, một nhà kinh tế học nổi tiếng, từng làm việc cho tờ báo kinh tế uy tín hàng đầu thế giới The Economist .

Cụ nội của Skandar là nhà kinh tế học vĩ đại John Maynard Keynes – người được mệnh danh là cha đẻ của kinh tế học vĩ mô hiện đại, người có tư tưởng định hình toàn bộ nền kinh tế thế giới sau Đại suy thoái. Dòng họ Keynes và Darwin tại Anh từ lâu đã được xem là những "gia tộc tinh hoa", nơi sản sinh ra những bộ óc vĩ đại nhất đóng góp cho nhân loại ở các lĩnh vực khoa học, văn học, triết học và kinh tế học.

Khi đặt bức tranh gia thế ấy cạnh quyết định giải nghệ của Skandar Keynes, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng hợp lý. Đối với một người thừa hưởng dòng máu của Charles Darwin và John Maynard Keynes, ánh hào quang ngắn ngủi của một thần tượng tuổi teen hay những bức tượng vàng Oscar chưa bao giờ là cái đích cuối cùng. Anh thuộc về phòng nghiên cứu, những trang sách lịch sử và những giá trị tri thức trường tồn cùng thời gian.

Khi đặt bức tranh gia thế cạnh quyết định giải nghệ của Skandar Keynes, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng hợp lý. Ảnh: X

Lời kết

Skandar Keynes có thể đã rời xa màn bạc từ lâu, để lại sau lưng sự tiếc nuối khôn nguôi của hàng triệu khán giả từng yêu mến hoàng tử Edmund của vùng đất Narnia. Thế nhưng, sự biến mất của cậu khỏi Hollywood không phải là một sự lụi tàn, mà là một bước chuyển mình dũng cảm để tìm về đúng bản ngã và dòng máu tinh hoa của gia tộc.

Mỹ nam thiên thần ngày nào giờ đây đã trưởng thành, chọn cho mình một con đường thầm lặng nhưng đầy uy quyền trong thế giới của tri thức và sự cống hiến thực chất. Và dù thời gian có trôi đi, hình ảnh cậu thiếu niên với đôi mắt xanh thẳm đứng trên đỉnh tháp Narnia vẫn sẽ mãi là một huyền thoại đẹp đẽ nhất trong ký ức tuổi thơ của hàng triệu người trên khắp hành tinh này.