Đôi bạn mỹ nhân cùng cưới đại gia: Hủy kết bạn trên MXH, nhìn nhau bằng nửa con mắt tại sự kiện

Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi tình bạn giữa 2 sao nữ này rạn nứt.

Bộ phim sitcom dài tập Mái Ấm Gia Đình của TVB đã chính thức khép lại sau 9 năm rưỡi phát sóng vào tối 7/8. Sau khi tác phẩm kết thúc, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) xôn xao trước thông tin hai nữ diễn viên hạng A Lâm Thục Mẫn và Đằng Lệ Danh đã "tan đàn xẻ nghé". Trong Mái Ấm Gia Đình, nhân vật của Lâm Thục Mẫn và Đằng Lệ Danh thường xuyên đối đầu, thậm chí tạo nên nhiều màn đấu khẩu đáng nhớ. Tuy nhiên, ngoài đời, 2 người đẹp đều lấy chồng đại gia này lại là chị em thân thiết như hình với bóng, thường xuyên cùng nhau đi chạy bộ vào mỗi buổi sáng.

Thế nhưng, cư dân mạng phát hiện Đằng Lệ Danh đã chủ động bỏ theo dõi tài khoản Instagram của bạn thân Lâm Thục Mẫn. Tại sự kiện mừng công vào tối 8/8, cả hai cùng xuất hiện. nhưng gần như không tương tác với nhau. Khi được truyền thông hỏi về mối quan hệ với Lâm Thục Mẫn, Đằng Lệ Danh nhìn bạn diễn bằng nửa con mắt và chẳng ngại cạnh khóe: "Chúng tôi chưa bao giờ nói mình là bạn bè tốt, chắc là đồng nghiệp thôi, sao mà ngốc quá vậy". Câu trả lời của Đằng Lệ Danh khiến Lâm Thục Mẫn đứng bên cạnh chỉ biết cười gượng. Không khí càng trở nên căng thẳng khi phóng viên đề nghị hai nữ diễn viên bắt tay để chứng minh mối quan hệ vẫn tốt đẹp. Trước yêu cầu này, Đằng Lệ Danh tỏ ra bực bội, thậm chí còn buột miệng nói tục: "Bắt tay gì chứ, đầu óc mấy người có vấn đề à".

Đằng Lệ Danh tỏ thái độ không thích ra mặt khi được truyền thông hỏi về mối quan hệ với Lâm Thục Mẫn (người ngoài cùng bên phải). Ảnh: On.

Để giảm bớt sự ngượng ngùng, Lâm Thục Mẫn chủ động đề nghị Đằng Lệ Danh chụp ảnh quay lưng vào nhau, nhằm tái hiện hình tượng đối đầu của hai nhân vật trong phim. Tuy nhiên, Đằng Lệ Danh lại phản bác rằng chính đối phương không chủ động đưa tay ra trước, đồng thời cho rằng họ không cần thiết phải chụp ảnh theo kiểu quay lưng vào nhau. Trong lần bắt tay thứ hai, biểu cảm của Đằng Lệ Danh được nhận xét là càng trở nên lạnh lùng, thậm chí còn hất tay đồng nghiệp. Nữ diễn viên thẳng thắn yêu cầu mọi người đừng tiếp tục bàn tán về chuyện cá nhân của cô và Lâm Thục Mẫn.

Trên mạng xã hội, mâu thuẫn của 2 diễn viên phim Mái Ấm Gia Đình gây bàn tán xôn xao. Nhiều khán giả chỉ trích Đằng Lệ Danh đã có cách hành xử không phù hợp trong một sự kiện công khai. Dù hai người có thể tồn tại mâu thuẫn cá nhân, việc thể hiện thái độ căng thẳng trước truyền thông của Đằng Lệ Danh đã đẩy bạn diễn rơi vào tình huống khó xử. "Lâm Thục Mẫn cư xử khá đúng mực. Dù có khúc mắc riêng cũng không cần nói chuyện đầy gai góc và khó chịu như vậy trước công chúng. Việc Đằng Lệ Danh nhiều lần hất tay đối phương khiến hình ảnh của cô ấy mất điểm", 1 cư dân mạng bình luận.

2 chị đại đài TVB xảy ra bất hòa. Ảnh: Zaobao.

Trước sự bàn tán của dư luận, Lâm Thục Mẫn cho biết cô hy vọng mọi người nên tập trung vào sức nóng của tập cuối Mái Ấm Gia Đình 4, thay vì để những chuyện bên lề làm lu mờ sự kiện quan trọng của bộ phim. Về phía Đằng Lệ Danh, khi được hỏi về việc bỏ theo dõi Lâm Thục Mẫn trên Instagram, nữ diễn viên chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi không biết mình đã bỏ theo dõi cô ta từ lúc nào, là vậy đó đừng có hỏi tôi về cô ta nữa".

Đằng Lệ Danh đã hủy theo dõi Lâm Thục Mẫn trên MXH. Ảnh: Sina.

Lâm Thục Mẫn sinh năm 1976, tham gia Hoa hậu Hong Kong năm 2000 và đoạt giải Người đẹp được yêu thích. Sau cuộc thi, cô được TVB ký hợp đồng và từng tham gia loạt phim Bao La Vùng Trời, Bằng Chứng Thép, Lực Lượng Phản Ứng, Phi Hổ... Về đời tư, Lâm Thục Mẫn kết hôn với đại gia Tommy hơn cô 12 tuổi vào năm 2010. Trước đó 1 năm, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú ác tính.

Đằng Lệ Danh sinh năm 1976, vào showbiz với vai trò ca sĩ sau đó lấn sân sang đóng phim. Cô được biết đến qua các tác phẩm như Lực Lượng Phản Ứng, Chân Mạng Thiên Sứ, Mái Ấm Gia Đình. Đằng Lệ Danh có đường tình duyên rất lận đận. Cô từng bị tài tử Ngụy Tuấn Kiệt ruồng bỏ, sau đó vướng ồn ào làm "tiểu tam" cặp kè với nam diễn viên Quách Chính Hồng. Năm 2012, Đằng Lệ Danh kết hôn với đại gia Chu Kiến Côn.

Nguồn: Sina, On