Ảnh vợ Ronaldo thời làm nhân viên bán hàng sốt trở lại

Ronaldo không còn là chàng trai đào hoa kể từ khi ở bên Rodriguez. Anh nói về bạn gái: "Geo là một phần trong tôi. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tất nhiên là tôi vô cùng yêu cô ấy. Cô ấy là đam mê của tôi, cô ấy thật tuyệt vời và là một người bạn thực sự của tôi. Cô ấy truyền cho tôi sức mạnh để quay trở lại thi đấu, quay lại tập luyện mỗi ngày sau những biến cố".