Mỹ nam cứ đóng phim với ai là người đó dính scandal, đẹp như tượng tạc nhưng đen đủi không ai bằng

Sao nam này "nằm không cũng trúng đạn".

Sở hữu gương mặt điển trai, sắc nét như tượng tạc và sự nghiệp diễn xuất đáng nể, Lee Je Hoon vốn là một trong những nam diễn viên được yêu thích của màn ảnh Hàn. Thế nhưng vài năm trở lại đây, nam diễn viên lại liên tục rơi vào những tình huống "dở khóc dở cười" khi các dự án phim ảnh anh tham gia lần lượt gặp biến cố vì bạn diễn vướng tranh cãi.

Đáng nói, chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Tính cả dự án mới nhất, Lee Je Hoon đã có tới 3 lần gặp "hạn" vì đồng nghiệp, khiến khán giả không khỏi cảm thán bình luận "đẹp trai đến mấy cũng không thắng nổi vận đen".

Lee Je Hoon liên tục bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tranh cãi liên quan đến các bạn diễn. Ảnh: JTBC.

Theo thông tin mới nhất của tờ KoreaBoo, Lee Je Hoon chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm The Long Shot Trial, dự kiến lên sóng SBS vào năm sau. Bộ phim thuộc thể loại pháp lý, trinh thám - hài hước, xoay quanh một văn phòng luật chuyên tiếp nhận những vụ án tưởng chừng không thể chiến thắng.

Thế nhưng khi phim còn chưa lên sóng, một trong những bạn diễn của Lee Je Hoon trong The Long Shot Trial là Ha Young đã vướng tranh cãi lớn liên quan đến thân thế. Vụ việc nghiêm trọng đến mức nữ diễn viên sinh năm 1993 bị công chúng chỉ trích dữ dội, thậm chí bị yêu cầu rời khỏi ngành giải trí. Hiện tại, các video quảng cáo có mặt Ha Young đã bị chuyển sang chế độ riêng tư. Nhiều đơn vị truyền thông đã hủy lịch phỏng vấn quảng bá cho bộ phim Our Sticky Love của nữ diễn viên và tài tử Jung Hae In.

Việc Ha Young dính tranh cãi lớn khiến số phận của tác phẩm The Long Shot Trial nhận được sự chú ý lớn. Phía SBS cho biết đang theo dõi diễn biến. Theo nhà đài, một phần đáng kể của bộ phim đã được ghi hình, nhưng chưa thể tiết lộ cụ thể tiến độ hay số lượng cảnh đã hoàn thành.

Bộ phim The Long Shot Trial của Lee Je Hoon lao đao vì Ha Young vướng lùm xùm lớn. Ảnh: Nocutnews.

Thực tế đây không phải lần đầu Lee Je Hoon gặp tình cảnh éo le vì bạn diễn như vậy. Năm 2021, khi Taxi Driver đang trong quá trình ghi hình, nữ diễn viên Lee Naeun vướng vào scandal bắt nạt đồng đội cùng nhóm. Cuối cùng, cô bị thay thế bởi Pyo Ye Jin và đoàn phim phải quay lại nhiều phân cảnh.

Chưa kịp "thoát hạn", Lee Je Hoon lại tiếp tục gặp chuyện với Signal 2. Đây là dự án đặc biệt của tvN nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập đài và đã hoàn tất ghi hình từ năm ngoái. Tuy nhiên, nam diễn viên chính Jo Jin Woong bất ngờ vướng tranh cãi sau khi quá khứ phạm pháp, bất hảo ở tuổi vị thành niên của anh bị đào lại. Trước sức ép từ dư luận, Jo Jin Woong tuyên bố rút khỏi ngành diễn xuất. Hệ quả là Signal 2, vốn dự kiến lên sóng vào tháng 6 năm nay, cũng phải lùi lịch phát sóng vô thời hạn.

Trước đó, nam diễn viên cũng bị vạ lây vì bê bối của Lee Naeun và Jo Jin Woong. Ảnh: X.

Ba dự án, ba lần đồng nghiệp vướng biến cố, khiến Lee Je Hoon trở thành trường hợp khá đặc biệt trong giới giải trí Hàn Quốc. Khi đồng nghiệp xảy ra bê bối, các tác phẩm hoặc phải quay lại hoặc bị hạn chế phát sóng, khiến anh cũng vạ lây và bị kéo vào những rắc rối ngoài ý muốn. Có thể nói, trong giới giải trí Hàn ít ai "đen" hơn Je Hoon.

Lee Je Hoon sinh năm 1984, chính thức ra mắt giới giải trí vào năm 2007 qua 1 bộ phim ngắn. Trong 19 năm hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Signal, Architecture 101 và hot nhất là Taxi Driver. Trong đó, Taxi Driver 2 do Lee Je Hoon đóng chính từng đến Việt Nam ghi hình.

Không phải mỹ nam đình đám nhưng tài tử sinh năm 1984 vẫn đặc biệt hút fan nhờ gương mặt điển trai như tượng tạc, nụ cười duyên và khả năng diễn xuất cực tốt. Ngoài ra, anh còn nằm trong top nam thần không tuổi tuổi của showbiz Hàn. Năm nay đã 42 tuổi, nhưng anh lại trẻ trung đến mức khó tin, trông như một chàng trai mới chỉ đôi mươi, thậm chí là sinh viên đại học!

Ảnh: Donga

Lee Je Hoon có visual cực kỳ trẻ trung và tươi sáng dù đã ngoài 40 tuổi. Ảnh: Sports Khan.

Nguồn: KoreaBoo