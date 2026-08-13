Lo cho Trương Lăng Hách

Sự nghiệp Trương Lăng Hách đang trên đà thăng hoa, nhưng cái giá phải trả về sức khỏe ngày càng lộ rõ.

Những ngày gần đây, hình ảnh Trương Lăng Hách xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội khiến không ít người hâm mộ giật mình. Nam diễn viên cao 1m90 vốn nổi tiếng với vẻ ngoài thư sinh, khí chất thanh tú, nay trông ngày càng gầy gò đến mức đáng lo. Vòng eo mỏng, khung xương lộ rõ, dáng đi có lúc thiếu vững vàng giữa sự kiện khiến fan liên tục bày tỏ sự xót xa và lo lắng cho sức khỏe của anh.

Nhiều người cho rằng Trương Lăng Hách đang chạy theo chuẩn mực gầy gò vốn phổ biến trong Cbiz. Để phù hợp với các vai diễn cổ trang, đặc biệt là những phân cảnh phải mặc trang phục nhiều lớp, nam diễn viên từng giảm cân mạnh. Có thời điểm với chiều cao gần 1m90, cân nặng của anh chỉ còn khoảng 66kg, thậm chí có nguồn tin cho rằng thấp hơn, đẩy chỉ số BMI xuống mức thiếu cân nghiêm trọng. Tỷ lệ mỡ cơ thể của nam diễn viên từng được ghi nhận ở mức rất thấp. Việc ép cân kéo dài cộng với lịch trình làm việc dày đặc đã để lại hệ quả rõ rệt đối với Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách dự sự kiện gần đây với vẻ ngoài gầy gò đáng lo ngại. Clip: Weibo

Ảnh: Weibo

Trương Lăng Hách gầy gò so với chiều cao 190cm. Ảnh: Weibo

Trương Lăng Hách từng công khai chia sẻ trên chương trình thực tế rằng anh bị mất ngủ nghiêm trọng, có tuần chỉ ngủ chưa đến 20 tiếng. Để giữ tỉnh táo, anh từng dùng cà phê với hàm lượng caffeine cực cao, dẫn đến triệu chứng hồi hộp và phải được bác sĩ cảnh báo. Hệ miễn dịch suy giảm khiến anh dị ứng với nhiều loại thực phẩm. Trong quá trình quay phim Quy Loan, anh từng bị hạ đường huyết và chấn thương cơ chân, phải nhờ đồng nghiệp và ê-kíp đỡ dậy. Những sự cố này càng khiến người hâm mộ lo lắng.

Ảnh: Weibo

Ngoại hình của Trương Lăng Hách khiến nhiều fan lo lắng cho sức khỏe của anh. Ảnh: Weibo

Trước đó, chính tạo hình trong Trục Ngọc đã đẩy Trương Lăng Hách vào tâm điểm tranh cãi với biệt danh "tướng quân kem nền". Vai Tạ Chinh - một võ tướng vào sinh ra tử trên chiến trường - lại xuất hiện với làn da trắng mịn, lớp trang điểm dày, môi đỏ, tóc gọn gàng và áo giáp sáng loáng gần như không vết bẩn. Khán giả mỉa mai rằng nhân vật "đánh nền trước, đánh trận sau", thiếu khí chất phong trần, gai góc của một vị tướng thực thụ. Hình ảnh hậu trường anh ngồi xe đẩy "cưỡi ngựa" càng khiến dư luận bàn tán. Biệt danh này nhanh chóng lan rộng, thậm chí kéo theo những so sánh với các hình tượng tướng quân kinh điển như Hà Nhuận Đông.

Dù vướng thị phi, Trục Ngọc vẫn đạt thành tích khủng về lượng xem, giúp Trương Lăng Hách tiến thêm một bước trên con đường trở thành ngôi sao hàng đầu. Sau đó, anh tiếp tục bị gắn thêm biệt danh "quân phiệt son bóng" trong dự án khác vì tạo hình quá chỉn chu. Những tranh cãi về thẩm mỹ này phản ánh sự đối lập giữa yêu cầu thị giác của phim ngôn tình cổ trang và kỳ vọng về tính chân thực của nhân vật.

Hình tượng "tướng quân kem nền" gây tranh cãi nhưng cũng giúp Trương Lăng Hách thêm nổi tiếng. Ảnh: Weibo

Sinh ngày 30/12/1997 tại Vô Tích, Giang Tô, Trương Lăng Hách có tên thật Trương Gia Vĩ, từng là sinh viên ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Nam Kinh. Anh từng nặng gần 100kg thời đại học và quyết tâm giảm hơn 20kg chỉ trong vài tháng. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2020 với các vai phụ, rồi bứt phá nhờ Thương Lan Quyết (2022). Các bộ phim như Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng, Độ Hoa Niên và đặc biệt Trục Ngọc đã đưa anh trở thành gương mặt đắt giá, đại sứ của nhiều thương hiệu lớn.

Về đời tư, Trương Lăng Hách giữ thái độ khá kín tiếng. Anh từng vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc sau khi hợp tác trong Ninh An Như Mộng, nhưng cả hai phía đều phủ nhận và làm rõ rằng chỉ là đồng nghiệp. Những đồn đoán với các bạn diễn khác cũng lần lượt xuất hiện rồi lắng xuống. Hiện tại, nam diễn viên vẫn tập trung vào công việc và chưa công khai bất kỳ mối quan hệ nào.

Sự nghiệp Trương Lăng Hách đang trên đà thăng hoa, nhưng cái giá phải trả về sức khỏe ngày càng lộ rõ. Việc theo đuổi tiêu chuẩn ngoại hình khắc nghiệt trong ngành giải trí Hoa ngữ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân diễn viên mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của ê-kíp, nhà sản xuất và cả khán giả. Trương Lăng Hách vẫn trẻ, tài năng và được yêu mến. Trên mạng xã hội, nhiều fan mong rằng anh sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ, chăm sóc bản thân tốt hơn để tiếp tục tỏa sáng mà không phải đánh đổi sức khỏe.

Ảnh: Weibo