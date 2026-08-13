Tóc Tiên mặc váy cưới

Diện chiếc đầm trắng cùng layout quyến rũ, Tóc Tiên khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi.

Chiều 13/8, show thời trang của NTK Đỗ Long chính thức diễn ra, quy tụ nhiều gương mặt đình đám của Vbiz. Bên cạnh dàn hoa hậu, người mẫu đảm nhận vai trò trình diễn, sự xuất hiện của Tóc Tiên cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông.

Là sự kiện giới thiệu các thiết kế đồ cưới, Tóc Tiên lựa chọn một chiếc đầm lạ mắt. Chiếc váy được dựng phom corset ôm sát cơ thể, tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn và tôn lên đường cong của nữ ca sĩ. Phần thân trên gây chú ý với những mảng đính kết lấp lánh phủ kín khu vực ngực và vai, tạo cảm giác vừa cầu kỳ vừa mềm mại. Kết hợp là phần tà váy xuyên thấu được phủ dày những chi tiết sequin và họa tiết hoa nhỏ.

Một chi tiết khác khiến bộ váy trở nên độc đáo là phần khăn choàng trắng được đặt ngang cổ và kéo dài phía sau. Khi Tóc Tiên di chuyển, phần vải này tạo hiệu ứng như một dải voan mềm buông xuống phía sau, giúp tổng thể thêm phần bay bổng nhưng không quá "bánh bèo".

Tóc Tiên thu hút sự chú ý ngay khi có mặt ở sự kiện (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Tóc Tiên diện chiếc váy cưới với kết hợp độc đáo giữa corset và váy xuyên thấu

Tóc Tiên chọn kiểu tóc búi gọn phía sau, để lộ phần cổ và bờ vai. Phần mái được tạo kiểu ôm nhẹ trán, mang đến diện mạo thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét cá tính quen thuộc của nữ ca sĩ. Cách trang điểm thiên về tông nude, nhấn vào đôi mắt và hàng mi giúp gương mặt trông sắc nét mà không bị nặng nề.

Từ khoảnh khắc bước xuống xe cho đến khi xuất hiện trước backdrop, Tóc Tiên gần như lập tức thu hút ống kính. Thiết kế có độ ôm cao nhưng không khiến nữ ca sĩ bị "nuốt dáng", ngược lại còn giúp cô phát huy lợi thế hình thể. Đặc biệt, phần thân váy đính kết bắt sáng liên tục dưới ánh đèn khiến mỗi chuyển động của Tóc Tiên đều tạo hiệu ứng thị giác khá bắt mắt.

Và như mọi lần, thần thái sang chảnh khi chụp ảnh trên thảm đỏ của Tóc Tiên khi xuất hiện cũng là điểm khiến cô nổi bật giữa dàn khách mời.

Body quyến rũ và thần thái sang chảnh trên thảm đỏ của Tóc Tiên

Nhiều người dành lời khen ngợi khi Tóc Tiên trong hình ảnh cô dâu như thế này

Sau biến cố hôn nhân, Tóc Tiên dường như đang tận hưởng một nhịp sống độc lập, dành nhiều thời gian cho công việc. Lần gần nhất cô nhắc đến chuyện tình cảm là khi có cuộc nói chuyện với mẹ.

Trên kênh broadcast cá nhân, Tóc Tiên chia sẻ đoạn tin nhắn sau khi trò chuyện cùng em trai. Theo lời em trai kể lại, mẹ của nữ ca sĩ đã tâm sự rằng bà mong con gái có người để quen, bởi càng lớn tuổi sẽ càng khó tìm được người phù hợp. Trước lời "hối" chuyện yêu đương từ mẹ, Tóc Tiên chỉ biết bật cười và hài hước thốt lên: "Không nghĩ mẹ mình quan ngại sâu sắc cho mình dữ vậy luôn á".

Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách kể chuyện dí dỏm, đồng thời khiến nhiều người thích thú trước sự quan tâm của mẹ dành cho cô. Không ít cư dân mạng cho rằng đây cũng là tâm lý quen thuộc của các bậc phụ huynh, luôn mong con mình có một người đồng hành và tìm được hạnh phúc riêng.

Sau biến cố hôn nhân, mẹ của Tóc Tiên cũng mong nữ ca sĩ có hạnh phúc mới

Ảnh: Viết Thanh, FBNV