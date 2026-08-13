DJ Mie gặp "kiếp nạn" vì Hồng Thanh

Dù đã đường ai nấy đi nhưng Mie và Hồng Thanh vẫn bị réo vào những bàn tán trên MXH.

Thời gian gần đây, Hồng Thanh bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Nam diễn viên cho biết anh không còn hoạt động showbiz nhiều như trước mà lựa chọn một cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng hơn. Không còn hình ảnh gắn với xe sang, đồng hồ đắt tiền hay những món đồ hiệu, Hồng Thanh cho biết đã bán đi nhiều tài sản có giá trị để giảm áp lực tài chính.

Trong khi đó, sau khi chia tay Hồng Thanh, cuộc sống của DJ Mie vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ DJ duy trì hoạt động nghệ thuật, có cuộc sống được nhận xét là thoải mái, đầy đủ và từng tậu nhà mới sau khi đường ai nấy đi với bạn trai cũ. Chuyện đáng nói là dù đã chia tay một thời gian, DJ Mie vẫn liên tục bị réo tên sau khi người cũ rơi vào tình thế khó khăn.

Cụ thể, bên dưới những clip mới trên trang cá nhân của DJ Mie xuất hiện hàng loạt bình luận nhắc đến người yêu cũ. Có người thậm chí còn trêu rằng: "Chị tay anh Hồng Thanh rồi à", khiến Mie phải trực tiếp đáp lại: "Em ơi, mấy năm qua em đi đâu". Chưa dừng lại, một cư dân mạng khác hỏi thẳng: "Anh Hồng Thanh đang khổ quá kìa, chị giúp ảnh đỡ hông chị?", thì cô lên tiếng: "Em giúp đi".

Hàng loạt bình luận nhắc Hồng Thanh xuất hiện ở trang cá nhân của Mie

Những màn tương tác này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không ít người cho rằng DJ Mie đang gặp một "kiếp nạn" khá oái oăm khi đăng clip cá nhân nhưng liên tục bị gọi tên người cũ. Một bộ phận netizen cũng lên tiếng bênh vực nữ DJ, cho rằng chuyện tình cảm của Hồng Thanh và Mie đã là quá khứ, vì vậy không nên liên tục kéo người cũ vào những bài đăng không liên quan. Việc "réo tên" Hồng Thanh dưới các clip của Mie vô tình khiến nữ DJ phải nhiều lần lên tiếng dù cô không chủ động nhắc đến chuyện tình cũ.

Mie tỏ thái độ không mấy thoải mái khi liên tục bị hỏi về người cũ

Cuộc sống Mie và Hồng Thanh sau chia tay

Hồng Thanh được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi Quán quân Cười xuyên Việt 2017. Tại cuộc thi, nam diễn viên từng gây ấn tượng khi có 5 lần liên tiếp đạt điểm tuyệt đối trong 6 đêm thi, qua đó tạo dấu ấn riêng trong làng giải trí. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng, Hồng Thanh từng trải qua quãng thời gian không mấy dễ dàng. Khi còn là sinh viên, anh sống trong một căn phòng trọ chật hẹp, mỗi ngày đạp xe khoảng 10 km đến trường. Để trang trải cuộc sống, nam diễn viên từng làm nhiều công việc khác nhau trước khi có cơ hội theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau khi đăng quang, Hồng Thanh hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, tham gia các chương trình giải trí, ca hát và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Hồng Thanh cho biết đã về thuê nhà ở quê, bán đồ hiệu

Hồng Thanh và DJ Mie chính thức hẹn hò từ năm 2020 sau khi gặp nhau trong một chương trình giải trí. Sau khoảng 3 năm gắn bó, thông tin cả hai "đường ai nấy đi" được công khai vào đầu tháng 11/2023, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Đại diện Hồng Thanh và DJ Mie khi đó xác nhận cả hai đã chia tay từ đầu năm 2023. Sau đó, cặp đôi từng cho nhau cơ hội để xem liệu có thể tiếp tục đồng hành hay không nhưng cuối cùng nhận ra đã hết duyên và quyết định dừng lại trong vui vẻ.

Cặp đôi từng hẹn hò 3 năm trước khi đường ai nấy đi

Sau khi chia tay, Hồng Thanh từng vướng ồn ào khi mạng xã hội lan truyền thông tin nam diễn viên vay tiền, trốn nợ. Trước những bàn tán, anh lên tiếng phủ nhận và khẳng định các thông tin này không đúng sự thật, đồng thời cho biết đã nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Dù bác bỏ chuyện trốn nợ, Hồng Thanh thừa nhận công việc kinh doanh của anh từng gặp không ít khó khăn, thử thách. Nam diễn viên cũng nhìn nhận bản thân còn nhiều hạn chế trong chuyện làm ăn và coi những lần vấp ngã là bài học để trưởng thành hơn.

Ở chiều ngược lại, DJ Mie vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi sau khi kết thúc mối tình với Hồng Thanh. Không chỉ xuất hiện trên các sân khấu, sự kiện, nữ DJ còn mở rộng hình ảnh khi tham gia nhiều chương trình truyền hình, gameshow như Sao Nhập Ngũ, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Bên cạnh công việc, Mie cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, dọn rác... Nhờ vậy, nữ DJ ngày càng được biết đến rộng rãi và trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả.

Mie có cuộc sống giàu có, thoải mái hơn sau khi tan vỡ

Đáng chú ý, tháng 10/2024, Mie lần đầu chia sẻ hình ảnh về căn nhà mới. Dù không tiết lộ cụ thể vị trí, không gian sống của nữ DJ vẫn khiến nhiều người chú ý với thiết kế hiện đại, rộng rãi. Qua những hình ảnh được đăng tải, căn nhà có dáng dấp của một căn biệt thự liền kề với 3 tầng, phía trước có sân vườn, nhiều cây xanh và tầm nhìn thoáng đãng.