Sau khi bán hết đồ hiệu, Hồng Thanh lựa chọn cuộc sống giản dị khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vừa qua, Hồng Thanh gây chú ý khi chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hiện tại. Nam diễn viên không còn xuất hiện trong những không gian sống tiện nghi như trước mà đang tập trung làm nhiều công việc khác nhau để duy trì thu nhập.

Đáng chú ý, trong một video mới đây, Hồng Thanh quay cận cảnh nơi ở hiện tại của mình. Đây là một căn phòng trọ có diện tích khá nhỏ tại Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), nơi nam diễn viên đang sinh sống và thực hiện công việc bán hàng online mỗi ngày. Những hình ảnh được chia sẻ phần nào cho thấy sự thay đổi trong cuộc sống của Hồng Thanh so với trước đây.

Hồng Thanh chia sẻ về không gian sống hiện tại (Clip: Kính Vạn Sao)

Nơi ở hiện tại của Hồng Thanh là một căn phòng nhỏ, không gian bên trong khá hạn chế. Qua những hình ảnh nam diễn viên chia sẻ, căn phòng có tường sơn trắng, nền xi măng và gần như không có nhiều đồ đạc. Bên ngoài căn phòng cũng mang dáng vẻ bình dân. Lối vào khá hẹp, phía trước có mái che đơn giản, được trang trí bằng dây đèn và một vài cây xanh. Tổng thể nơi ở không được bài trí cầu kỳ, chủ yếu đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Trong phòng khách, một chiếc bàn màu xanh được đặt sát tường, phía trên là một số vật dụng sinh hoạt cá nhân, đồ dùng hằng ngày. Đây cũng là khu vực nam diễn viên sử dụng để quay các video giới thiệu sản phẩm, gắn link bán hàng và livestream.

Căn nhà trọ mà Hồng Thanh thuê ở Phú Yên khá đơn sơ

Vào trong phòng khách chỉ có một bàn nhỏ, là chỗ để các dụng cụ quay clip để bán hàng online của nam diễn viên

Không gian nghỉ ngơi cũng khá đơn giản với chiếc nệm đặt sát tường. Khoảng trống xung quanh không nhiều, các vật dụng cá nhân được đặt gọn trên bàn và những khu vực trống trong phòng. Không gian này mang tính chất một chỗ nghỉ ngơi cơ bản, gần như không có nhiều nội thất hay đồ trang trí.

Đáng chú ý, hình ảnh được Hồng Thanh chia sẻ còn cho thấy một khu vực tắm rửa khá đơn sơ với hệ thống vòi nước lắp trực tiếp trên tường, nền được rải sỏi và có một mảng cây xanh rủ xuống. Những chi tiết này cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa không gian sống hiện tại của nam diễn viên và hình ảnh về cuộc sống trước đây mà khán giả từng biết đến.

Phòng ngủ vài m2 của Hồng Thanh

Khu vực sinh hoạt với nội thất khá cơ bản bên trong căn nhà

Trong buổi trò chuyện trước đó, Hồng Thanh không né tránh việc nhắc đến giai đoạn thay đổi vừa qua. Nam diễn viên cho biết đã bán toàn bộ những món đồ giá trị từng sở hữu, từ chiếc xe Mercedes, đồng hồ Rolex cho đến quần áo hàng hiệu.

Nam diễn viên bày tỏ: "Giờ nhìn sao khổ vậy hả? Không, tôi không khổ, còn chạy xe Mẹc, đeo Rolex mới khổ. Hồi trẻ khi làm được nhiều tiền, Thanh xe xua sắm đồ hiệu để đắp lên người vì mình nghĩ điều đó sẽ tạo ra giá trị cho bản thân. Nhưng sau một quãng thời gian trải nghiệm, thì mình nhận ra nó không giúp ích gì cả. Nếu ngày xưa mình không mua xe Mẹc, mà chọn những chiếc thấp tiền hơn vài trăm triệu thì bản thân không phải tốn thêm nhiều tiên để 'nuôi' nó. Từ trả tiền ngân hàng, bảo dưỡng và rất nhiều thứ cho chiếc xe nhưng lại không kiếm nhiều tiền từ chiếc xe đó. Hay đeo đồng hồ Rolex mấy trăm triệu trên tay nhưng đi đâu cũng sợ trày, sợ mất, như vậy thì quá khổ. Khi mình mặc một cái áo hiệu cũng khổ lắm, phải canh giặt giũ rồi, phơi ngoài nắng có hư hay không. Bây giờ Thanh mặc áo 1-200 nghìn nhưng khoẻ, có mất hay hư thì sao cũng được".

Nam diễn viên khẳng định chưa hề tuyên bố rời khỏi showbiz. Nếu có dự án phù hợp và cơ hội tốt, nam diễn viên vẫn sẵn sàng quay trở lại với nghệ thuật. Trong thời gian chờ đợi, anh chủ động tìm kiếm nhiều nguồn thu nhập khác để duy trì cuộc sống.

Hồng Thanh chia sẻ về cuộc sống hiện tại (Clip: Vũ Trụ Sao)

Hồng Thanh được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành Quán quân Cười xuyên Việt năm 2017. Tại cuộc thi, anh từng lập kỷ lục khi có 5 lần liên tiếp đạt điểm tuyệt đối trong 6 đêm thi, qua đó tạo dấu ấn trong làng giải trí.

Trong quá khứ, Hồng Thanh từng trải qua quãng thời gian khá khó khăn. Khi còn là sinh viên, anh sống trong một căn phòng trọ chật hẹp và phải đạp xe khoảng 10 km đến trường. Để trang trải cuộc sống, nam diễn viên từng làm nhiều công việc khác nhau trước khi có cơ hội theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau khi đăng quang Cười xuyên Việt, Hồng Thanh tiếp tục hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, tham gia các chương trình giải trí đến ca hát và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Hồng Thanh hiện chờ cơ hội để tiếp tục các hoạt động showbiz

Ảnh: FBNV